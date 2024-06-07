1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€32 за человека
Индивидуальная
4 часа
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
€294 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты
Начало: Возле Лувра
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€52 за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
€32 за человека
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
52€47 за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
30€27 за человека
Индивидуальная
4 часа
Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых
Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас
Начало: Place Monge
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€294 за всё до 5 чел.
Групповая
3.5 часа
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€65 за человека
Индивидуальная
2 часа
Квартал Маре: живая история Парижа XVII столетия
Знакомство с историческим сердцем Парижа, где каждый камень дышит историей, а улицы шепчут легенды
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорный тур - свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: Площадь Согласия
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €185 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Парижем: индивидуальная экскурсия с видео
Встреча с Парижем: королевские площади, дворцы и истории любви ждут вас в уникальной экскурсии с видеосъемкой
Начало: У Лувра
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерактивное приключение по Лувру для семей: веселье и обучение
Погрузитесь в мир искусства с вашими детьми! Наша экскурсия превратит посещение Лувра в захватывающую игру с заданиями и загадками
Начало: Возле пирамиды Лувра
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
€214 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
11 июня в 15:00
533€427 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея
Начало: У конной статуи Людовика XIV
Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30
10 июня в 11:30
12 июня в 10:30
€55 за человека
Индивидуальная
2 часа
Лувр в первый раз: путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир великих произведений и королевских сокровищ Лувра, исследуя его историю и шедевры за 2 часа
Начало: Около Лувра
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:00
€320 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Лувр за 3 часа: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Исследуйте Лувр без спешки и толпы, наслаждаясь шедеврами в уютной атмосфере вечернего музея
Начало: У Пирамиды Лувра
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
230€184 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом за 2 часа
Погрузитесь в мир искусства Лувра: от Моной Лизы до Венеры Милосской. Индивидуальная экскурсия с гидом откроет лучшие экспонаты без очереди
Начало: Возле Лувра
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€222 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города
Начало: Собор Нотр-Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом
Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства
Завтра в 15:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Билеты
6 часов
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€950 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа
Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении
Начало: У Оперы Гарнье
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от €130 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525€420 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Групповая
2 часа
Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида
Начало: У фонтана Сан Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
32€29 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия
Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории
Начало: На площади перед Лувром
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
€534 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Живерни - шедевр Клода Моне
Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Большая прогулка по Лувру: от средневековья до Наполеона III
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Лувру. Узнайте тайны великих мастеров и их творений
Начало: Возле статуи Людовика XIV на коне перед входом Пир...
13 июня в 14:30
14 июня в 17:00
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Три мушкетёра» на улицах Парижа
Прогулка по Парижу с томиком «Трёх мушкетёров» позволит вам окунуться в атмосферу приключений и узнать о жизни города несколько столетий назад
Начало: На площади Вогезов
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией
13 июня в 13:00
15 июня в 13:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Версальский дворец: живая история королей Франции
Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов
Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом
18 июня в 12:00
25 июня в 12:00
€360 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу
Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии
Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ
Начало: У здания мэрии Парижа
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€260 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Музей Орсе в Париже: экскурсия в мир импрессионистов
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией в музее Орсе, где вас ждут истории о шедеврах и их создателях
Начало: Около музея Орсе
Завтра в 12:00
13 июня в 16:00
215€183 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Монмартр и его улочки: путешествие в сердце богемного Парижа
Погрузитесь в атмосферу творчества и искусства, пройдя по улочкам Монмартра, где каждый уголок хранит истории великих художников
Начало: На площади ABBESSES
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200€170 за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
14 июня в 10:30
17 июня в 10:30
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Лувр: искусство, история и шедевры в одном туре
Проведите 4 часа в компании профессионального гида, исследуя самые знаменитые и скрытые уголки Лувра, встречаясь лицом к лицу с историей
Начало: В Музее
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
€299 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
Сегодня в 16:00
11 июня в 15:00
400€340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Беговая экскурсия по Парижу: индивидуальный маршрут
Пробежка по булыжным мостовым и набережным Парижа, наслаждаясь движением и открывая новые горизонты. Узнайте город с уникальной стороны
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€60 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
11 июня в 10:00
13 июня в 13:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пешком по Монмартру
Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья7 июня 2024Прекрасны гид, интересные детали, все конструктивно и последовательно. Рекомендую
- ММарина7 июня 2024Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
- AAlexander7 июня 2024Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
- ТТатьяна7 июня 2024Прекрасный гид, хорошая организация, наилучшие рекомендации!!!!
- ООля7 июня 2024Елизавета прекрасна! Очень приятная, красивая, весёлая. Пррдумывает всё до мелочей, обо всем напомнит легко и с юмором излагает материал. Показывает лучшие локации для фото, сама ещё и фоткает, как профи. Мы с ней чувствовали себя легко и расслаблено.
- ЯЯна7 июня 2024Все прошло на отлично! Великолепие на каждом шагу)) Подача материала гидом не заставила заскучать, бодро и интересно, спасибо!
- ВВиктория6 июня 2024Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
- ООльга6 июня 2024Сегодня мы с Мариной совершили прогулку по маршруту «Первое свидание с Парижем». Мы отлично провели время, Марина — увлекательный рассказчик, показала город и рассказала обо всех основных достопримечательностях. С удовольствием порекомендуем ее знакомым.
- AAlexander6 июня 2024Людмила хорошо эрудированная, умело подаёт материал. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- ННиколай6 июня 2024Экскурсия состоялась, все замечательно, не смотря на плохую погоду экскурсовод все показала и рассказала.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Популярные места»
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