  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

Прогулка по Парижу на сегвеях (90 мин. )

Irina G.
Irina G. – Гид из Парижа
Увлекательная поездка на современных и удобных сегвеях, во время которой вы увидите Париж с разных сторон: исторической, романтической, традиционной и современной.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🛴Индивидуальный транспорт
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €65 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Прогулка по Парижу на сегвеях (90 мин. )
Прогулка по Парижу на сегвеях (90 мин. )

Что вы увидите

  • Маршрут: Eiffel Tower – Field of Mars – The National Residence of the Invalids – The Pont Alexandre III – Grand Palais – Small Palais – Champs-Elysées – The Torch of Freedom – Arc de Triomphe – Place du Trocadéro
В течение тура вы сможете насладиться увлекательной поездкой на сегвее и увидеть Париж с разных сторон: исторической, романтичной, традиционной и современной.
За 1. 5 часа на сегвее вы побываете практически на всех достопримечательностях 🏛️ Парижа!

Наши примущества:

  • Мы делаем приватные туры, в котором будете только вы и внимание будет уделено только вам.
  • Конечно же безопасность. Наш гид предпримет все, чтобы ваш тур и сам маршрут был максимально безопасный и удобный.
  • Наша компания выбрала самые интересные места Парижа, и мы поделимся с вами самыми интересными фактами о них.
  • Удобно фотографироваться! Гид поможет вам сделать незабываемые фотографии 📸 из Парижа.
Остановки у достопримечательностей оптимизированы по времени! Мы не даем заскучать путешественникам на одном объекте, а рассказав познавательно о достопримечательности — движемся дальше, к новым интересным местам!
Приватность. Идеально подходит для семьи, влюбленных пар или своей компании!
Выигрыш очевиден!
Вы не заскучаете и не потратите много времени впустую, как это бывает в больших группах, а получите максимум эмоций от посещения Парижа за оптимальное время! Так что не тратьте свое драгоценное время напрасно — заказывайте тур у нас уже сейчас и мы покажем вам Париж во всей красе!
Что входит
  • Профессиональный гид
  • Сегвей
  • Защитный шлем
  • Дождевик
  • Перчатки
  • Шапочка на случай дождя
Что не входит
  • Посещение музеев
Начало
🚩 Место встречи 20 Avenue Duquesne, 75007.
Место завершения
🏁 Место окончания 20 Avenue Duquesne,75007.
Прогулка по Парижу на сегвеях (90 мин. )
Прогулка по Парижу на сегвеях (90 мин. )
Прогулка по Парижу на сегвеях (90 мин. )
Прогулка по Парижу на сегвеях (90 мин. )

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Irina G.
Irina G.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Париже

Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
35
2 часа
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
519 отзывов
Главные сокровища Лувра за 2 часа
37
2 часа
Главные сокровища Лувра за 2 часа
372 отзыва
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Обзорная экскурсия по Парижу
20
2 часа
Обзорная экскурсия по Парижу
236 отзывов
Ежедневная прогулка по Парижу
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Парижу
217 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Прогулки по Монмартру
От 85
3 часа
Прогулки по Монмартру
172 отзыва
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Понять Париж за два часа
От 92
2 часа
Понять Париж за два часа
140 отзывов
История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров