В течение тура вы сможете насладиться увлекательной поездкой на сегвее и увидеть Париж с разных сторон: исторической, романтичной, традиционной и современной.

За 1. 5 часа на сегвее вы побываете практически на всех достопримечательностях 🏛️ Парижа!

Наши примущества:

Мы делаем приватные туры, в котором будете только вы и внимание будет уделено только вам.

Конечно же безопасность. Наш гид предпримет все, чтобы ваш тур и сам маршрут был максимально безопасный и удобный.

Наша компания выбрала самые интересные места Парижа, и мы поделимся с вами самыми интересными фактами о них.

Удобно фотографироваться! Гид поможет вам сделать незабываемые фотографии 📸 из Парижа.

Остановки у достопримечательностей оптимизированы по времени! Мы не даем заскучать путешественникам на одном объекте, а рассказав познавательно о достопримечательности — движемся дальше, к новым интересным местам!

Приватность. Идеально подходит для семьи, влюбленных пар или своей компании!

Выигрыш очевиден!

Вы не заскучаете и не потратите много времени впустую, как это бывает в больших группах, а получите максимум эмоций от посещения Парижа за оптимальное время! Так что не тратьте свое драгоценное время напрасно — заказывайте тур у нас уже сейчас и мы покажем вам Париж во всей красе!