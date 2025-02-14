Предлагаю вам окунуться в живой повседневный Париж. В атмосферу его уютных улиц, аутентичных кафе и красивых парков, которую мы сохраним на фото. Для этого прогуляемся по Латинскому кварталу, заглянем в скрытые уголки и понаблюдаем за парижанами.
В объектив профессиональной камеры я поймаю те моменты, когда вы будете расслаблены и очарованы городом, а он — вами.
В объектив профессиональной камеры я поймаю те моменты, когда вы будете расслаблены и очарованы городом, а он — вами.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание фото-прогулки
Мы пройдём по Латинскому кварталу и его узким переулкам от красивейшего Люксембургского сада до Пантеона.
По пути увидим известные кафе, в которых в своё время бывали Эрнест Хемингуэй, Альбер Камю, Луи Арагон, Пабло Пикассо и другие знаменитые личности. Если захотите, заглянем в одно из них на кофе.
Понаблюдаем за повседневной жизнью горожан. Я расскажу вам о Париже и современной жизни в нём.
Везде, где мы будем гулять, я сделаю профессиональные фотоснимки, чтобы вы увезли с собой не только воспоминания, но и принуждённый дух города.
Организационные детали
- После съёмки в течение 3 дней отправлю вам через облачное хранилище 30–40 фото без ретуши. Из них вы можете выбрать 7 для авторской цветокоррекции
- Напитки в кафе вы оплачиваете самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Париже
Живу в Париже несколько лет. Училась здесь в театральной школе и несколько лет занималась фотографией. Люблю совмещать всё это вместе, поэтому с радостью поделюсь опытом и историями о Париже, посоветую интересные места и запечатлю лучшие моменты нашей прогулки.Задать вопрос
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