Предлагаю вам окунуться в живой повседневный Париж. В атмосферу его уютных улиц, аутентичных кафе и красивых парков, которую мы сохраним на фото. Для этого прогуляемся по Латинскому кварталу, заглянем в скрытые уголки и понаблюдаем за парижанами. В объектив профессиональной камеры я поймаю те моменты, когда вы будете расслаблены и очарованы городом, а он — вами.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Мы пройдём по Латинскому кварталу и его узким переулкам от красивейшего Люксембургского сада до Пантеона.

По пути увидим известные кафе, в которых в своё время бывали Эрнест Хемингуэй, Альбер Камю, Луи Арагон, Пабло Пикассо и другие знаменитые личности. Если захотите, заглянем в одно из них на кофе.

Понаблюдаем за повседневной жизнью горожан. Я расскажу вам о Париже и современной жизни в нём.

Везде, где мы будем гулять, я сделаю профессиональные фотоснимки, чтобы вы увезли с собой не только воспоминания, но и принуждённый дух города.

Организационные детали