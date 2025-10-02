Если шумные улицы Парижа не для вас, то эта экскурсия станет настоящим открытием.
Прогулка по историческим кварталам недалеко от Монпарнаса позволит увидеть другой Париж - тихий и уютный. Здесь жили и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Тихие улочки без толп
- 🎨 История богемы и искусства
- 🏛 Уникальная архитектура
- 📚 Литературные легенды
- 🍷 Возможность пикника
Что можно увидеть
- Кирпичный храм францисканского ордена
- Дом Ленина
- Проект Ле Корбюзье
Описание экскурсии
Наш маршрут — маленькие живописные улочки, переулки, тупики и скверы с красивыми домиками и мастерскими художников. Здесь жили и работали Альберто Джакометти, Анри Матисс, Хана Орлов, Хаим Сутин, Жорж Брак и многие другие. Генри Миллер написал здесь свои «Тропики», а Сальвадор Дали — «Предчувствие гражданской войны».
А ещё:
- мы пройдём мимо необычного кирпичного храма францисканского ордена в стиле ар-деко
- увидим напротив храма дом, где жил Ленин, готовя будущую революцию
- полюбуемся самым первым парижским проектом Ле Корбюзье
- узнаем, что пьют центральные округа Парижа
- и многое другое
Организационные детали
В хорошую погоду и по вашему желанию возможно организовать небольшую дегустацию в формате пикника. Детали и стоимость уточняйте в переписке.
в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 10:00 и 14:30, во вторник и субботу в 14:30, в пятницу в 14:15 и 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Монпарнаса
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 10:00 и 14:30, во вторник и субботу в 14:30, в пятницу в 14:15 и 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 115 туристов
Живу во Франции с 2005 года, найдя, как и многие женщины, свою любовь в этой стране. После переезда я продолжила журналистскую деятельность, начатую в Москве: стала писать о парижских ресторанах
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Ольга
2 окт 2025
Огромное спасибо!
Очень интересная экскурсия, много сюрпризов (и это при том, что мы это наш третий приезд в Париж!)
Эрудиция и стиль гида - просто прекрасны!
Очень рекомендуем.
Александра
5 сен 2025
Прекрасный район и уютная экскурсия. Жаль, что не в начале путешествия познакомились с гидом Ольгой. Как туристу много познавательной, полезной информации, заведения, кафе, места
Спасибо
М
Мария
3 сен 2025
Потрясающий маршрут и прекрасное повествование от Ольги.
Когда устаешь от толп туристов, то точно нужно бежать на эту экскурсию. Тишина, спокойствие и интереснейшие локации, которые связаны с жизнью и творчеством знаменитых людей.
В
Вячеслав
24 мар 2025
Экскурсия просто потрясающая. Вы будете гулять по мало известным улочкам Парижа. Очень уютным и красивым, где здания перемешались в разных архитектурных стилях. Ольга придумала очень интересный и увлекательный маршрут. Она не просто любит этот район, она эксперт. Знает чуть-ли не каждого архитектора, который здесь строил, истории жильцов многих домов и кварталов этого района. Мне очень понравилось.
Екатерина
21 мар 2025
Алезия - это любовь! Будто и не Париж вовсе, хотя всего-то свернули с парадной улицы. Но нужно знать, куда идти, и Ольга это знает, поэтому влюбленность в небольшой милейший райончик случилась почти мгновенно под непрерывный аккомпанемент интересных историй. Обязательно к посещению
Входит в следующие категории Парижа
