Если шумные улицы Парижа не для вас, то эта экскурсия станет настоящим открытием.Прогулка по историческим кварталам недалеко от Монпарнаса позволит увидеть другой Париж - тихий и уютный. Здесь жили и

творили такие мастера, как Альберто Джакометти и Анри Матисс. Уникальная архитектура, в том числе проект Ле Корбюзье, и интересные истории о жизни известных личностей сделают ваше путешествие незабываемым. В завершение можно насладиться пикником на свежем воздухе

Описание экскурсии

Наш маршрут — маленькие живописные улочки, переулки, тупики и скверы с красивыми домиками и мастерскими художников. Здесь жили и работали Альберто Джакометти, Анри Матисс, Хана Орлов, Хаим Сутин, Жорж Брак и многие другие. Генри Миллер написал здесь свои «Тропики», а Сальвадор Дали — «Предчувствие гражданской войны».

А ещё:

мы пройдём мимо необычного кирпичного храма францисканского ордена в стиле ар-деко

увидим напротив храма дом, где жил Ленин, готовя будущую революцию

полюбуемся самым первым парижским проектом Ле Корбюзье

узнаем, что пьют центральные округа Парижа

и многое другое

Организационные детали

В хорошую погоду и по вашему желанию возможно организовать небольшую дегустацию в формате пикника. Детали и стоимость уточняйте в переписке.