Шедевры Лувра за два часа

Групповая экскурсия в Париже
5
5 отзывов
Экскурсия по музею. Проводится в мини-группе до 6 человек. Билеты в Лувр нужно приобрести самостоятельно на официальном сайте музея (www.louvre.fr).
Шедевры Лувра за два часа
Шедевры Лувра за два часа
Шедевры Лувра за два часа
Шедевры Лувра за два часа

Что вас ожидает:

  • Мона Лиза
  • Венера Милосская
  • Ника Самофрокийская
  • Произведения Микеланджело

Описание

Знаете ли вы что кроме известной Мона Лизы, в Лувре находится еще 3 больших полотна, написанных Леонардо да Винчи. Лувр - самый большой музей в мире, и чтобы пройти все его коридоры и залы, понадобится 2 недели. Луи XIV забросил Лувр, так как считал, что дворец не достаточно шикарен для его Величества.

Экскурсия включает в себя осмотр самых известных достопримечательностей Лувра (картины Мона Лизы, скульптуры Венеры Милосской, Ники Самофрокийской, произведения Микеланджело и т. д.).

Вам будет предоставлен специальный маршрут, позволяющий увидеть все самое интересное за 2 часа, сохранить Ваше время и не пропустить ни одной действительно значимой достопримечательности и, что немало важно, - не стоять очередь в музей.

Программа

Все самые ценные сокровища самого известного музея в мире и научитесь сами разбираться во многих вещах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Наушники
Что не входит
  • Входные билеты в музей. Стоимость билета 17 Евро. Дети до 18 лет - бесплатно. Приобретаются самостоятельно на на официальном сайте музея (www.louvre.fr)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно кроме вторника в 10:00, 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
M
1 мар 2020
Отличная информативная экскурсия! Приятный гид, встреча четко по расписанию. Второй раз беру экскурсии у tezeks, и буду брать еще!
М
26 дек 2019
Наша экскурсия по музею Лувра прошла замечательно! Два часа как одно мгновенье! Мои дети слушали экскурсовода с большим интересом. Огромное спасибо! Для себя подчерпнули много интересных фактов!!!
V
6 сен 2019
Посетили музей с прекрасным гидом Елизаветой. Были с внуком 13 лет, который побывал в Лувре впервые. В группе были вдвоем, больше в это время желающих не нашлось, но экскурсию нам провели, наушники выдали. Как настоящий профессионал своего дела, взяв хороший темп рассказа с самого начала, Елизавета за 2 часа успела показать нам очень много, в том числе и цокольный этаж. Мальчику особенно понравился Аполлон в позе селфи, ну и Мона Лиза, конечно. Большое спасибо!
Посетили музей с прекрасным гидом Елизаветой. Были с внуком 13 лет, который побывал в Лувре впервые.Посетили музей с прекрасным гидом Елизаветой. Были с внуком 13 лет, который побывал в Лувре впервые.Посетили музей с прекрасным гидом Елизаветой. Были с внуком 13 лет, который побывал в Лувре впервые.Посетили музей с прекрасным гидом Елизаветой. Были с внуком 13 лет, который побывал в Лувре впервые.Посетили музей с прекрасным гидом Елизаветой. Были с внуком 13 лет, который побывал в Лувре впервые.
S
13 авг 2019
Замечательный гид Елизавета. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Н
5 июля 2019
Гид Наталья замечательно провела экскурсию по Луару. Спасибо большое

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