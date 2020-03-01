Экскурсия по музею. Проводится в мини-группе до 6 человек. Билеты в Лувр нужно приобрести самостоятельно на официальном сайте музея (www.louvre.fr).
Что вас ожидает:
- Мона Лиза
- Венера Милосская
- Ника Самофрокийская
- Произведения Микеланджело
Описание
Знаете ли вы что кроме известной Мона Лизы, в Лувре находится еще 3 больших полотна, написанных Леонардо да Винчи. Лувр - самый большой музей в мире, и чтобы пройти все его коридоры и залы, понадобится 2 недели. Луи XIV забросил Лувр, так как считал, что дворец не достаточно шикарен для его Величества.
Экскурсия включает в себя осмотр самых известных достопримечательностей Лувра (картины Мона Лизы, скульптуры Венеры Милосской, Ники Самофрокийской, произведения Микеланджело и т. д.).
Вам будет предоставлен специальный маршрут, позволяющий увидеть все самое интересное за 2 часа, сохранить Ваше время и не пропустить ни одной действительно значимой достопримечательности и, что немало важно, - не стоять очередь в музей.
Программа
Все самые ценные сокровища самого известного музея в мире и научитесь сами разбираться во многих вещах.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Наушники
- Что не входит
- Входные билеты в музей. Стоимость билета 17 Евро. Дети до 18 лет - бесплатно. Приобретаются самостоятельно на на официальном сайте музея (www.louvre.fr)
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно кроме вторника в 10:00, 13:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Париже
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Marina
1 мар 2020
Отличная информативная экскурсия! Приятный гид, встреча четко по расписанию. Второй раз беру экскурсии у tezeks, и буду брать еще!
М
Марина
26 дек 2019
Наша экскурсия по музею Лувра прошла замечательно! Два часа как одно мгновенье! Мои дети слушали экскурсовода с большим интересом. Огромное спасибо! Для себя подчерпнули много интересных фактов!!!
V
Vera
6 сен 2019
Посетили музей с прекрасным гидом Елизаветой. Были с внуком 13 лет, который побывал в Лувре впервые. В группе были вдвоем, больше в это время желающих не нашлось, но экскурсию нам провели, наушники выдали. Как настоящий профессионал своего дела, взяв хороший темп рассказа с самого начала, Елизавета за 2 часа успела показать нам очень много, в том числе и цокольный этаж. Мальчику особенно понравился Аполлон в позе селфи, ну и Мона Лиза, конечно. Большое спасибо!
S
Svetlana
13 авг 2019
Замечательный гид Елизавета. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Н
Наталья
5 июля 2019
Гид Наталья замечательно провела экскурсию по Луару. Спасибо большое
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