Знаете ли вы что кроме известной Мона Лизы, в Лувре находится еще 3 больших полотна, написанных Леонардо да Винчи. Лувр - самый большой музей в мире, и чтобы пройти все его коридоры и залы, понадобится 2 недели. Луи XIV забросил Лувр, так как считал, что дворец не достаточно шикарен для его Величества.

Экскурсия включает в себя осмотр самых известных достопримечательностей Лувра (картины Мона Лизы, скульптуры Венеры Милосской, Ники Самофрокийской, произведения Микеланджело и т. д.).

Вам будет предоставлен специальный маршрут, позволяющий увидеть все самое интересное за 2 часа, сохранить Ваше время и не пропустить ни одной действительно значимой достопримечательности и, что немало важно, - не стоять очередь в музей.