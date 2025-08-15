Экскурсия в Лувре предлагает уникальную возможность исследовать связь между искусством и модой. Посетители увидят античные скульптуры, итальянскую и французскую живопись, узнают о влиянии философии гуманизма на костюм и откроют тайны одежды Джоконды. Выставка «Лувр кутюр» дополнит впечатления, демонстрируя модели известных кутюрье. Это идеальный способ понять, как мода отражает дух времени и культурные изменения

Описание экскурсии

Античная скульптура. Поговорим о том, кто придумал моду. Как одевались древние греки и почему их статуи обнажённые? Что такое «мокрая драпировка»?

Итальянская живопись. От готического силуэта до венецианской роскоши. Как под влиянием философии гуманизма меняется костюм и какие тайны скрывает одежда Джоконды?

Французская живопись неоклассицизма и романтизма. Великая французская революция и революция моды с Марией-Антуанеттой и Жозефиной. Что такое причёска «а-ля Тит»?

Отдел декоративного искусства и временная выставка «Лувр кутюр». Экспозиция представлена прямо в музейных залах. Модели иконических кутюрье и молодых талантов вступают в диалог с гобеленами и доспехами, комодами и посудой. И подчёркивают древнюю глубокую связь между искусством и модой.

Вы поймёте, как:

стиль одежды связан со стилем в искусстве

с помощью костюма без швов и драпировок создавались шедевры скульптуры

под влиянием времени меняется стиль в изобразительном искусстве и как за ним следует мода

определить эпоху и стиль в искусстве, рассматривая костюмы и причёски

Организационные детали