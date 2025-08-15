История моды в шедеврах Лувра + выставка «Лувр кутюр»
Путешествие по Лувру раскроет секреты моды от античности до современности. Узнайте, как искусство и стиль переплетаются в шедеврах
Экскурсия в Лувре предлагает уникальную возможность исследовать связь между искусством и модой.
Посетители увидят античные скульптуры, итальянскую и французскую живопись, узнают о влиянии философии гуманизма на костюм и откроют тайны одежды Джоконды. Выставка «Лувр кутюр» дополнит впечатления, демонстрируя модели известных кутюрье. Это идеальный способ понять, как мода отражает дух времени и культурные изменения
Античная скульптура. Поговорим о том, кто придумал моду. Как одевались древние греки и почему их статуи обнажённые? Что такое «мокрая драпировка»?
Итальянская живопись. От готического силуэта до венецианской роскоши. Как под влиянием философии гуманизма меняется костюм и какие тайны скрывает одежда Джоконды?
Французская живопись неоклассицизма и романтизма. Великая французская революция и революция моды с Марией-Антуанеттой и Жозефиной. Что такое причёска «а-ля Тит»?
Отдел декоративного искусства и временная выставка «Лувр кутюр». Экспозиция представлена прямо в музейных залах. Модели иконических кутюрье и молодых талантов вступают в диалог с гобеленами и доспехами, комодами и посудой. И подчёркивают древнюю глубокую связь между искусством и модой.
Вы поймёте, как:
стиль одежды связан со стилем в искусстве
с помощью костюма без швов и драпировок создавались шедевры скульптуры
под влиянием времени меняется стиль в изобразительном искусстве и как за ним следует мода
определить эпоху и стиль в искусстве, рассматривая костюмы и причёски
Организационные детали
Билеты в Лувр необходимо приобрести заранее на сайте музея: €22 — взрослый, дети до 18 лет — бесплатно
Выставка «Лувр кутюр» работает до 21 июля 2025 года
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Елена — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 199 туристов
Позвольте представиться, меня зовут Елена. По образованию я искусствовед и уже много лет живу и работаю гидом в Париже — в настоящей энциклопедии искусств и столице моды. Хочу поделиться с вами моими знаниями Парижа и любовью к этому городу.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
15 авг 2025
Великолепная экскурсия, после нее приятное послевкусие. Мы получили больше чем ожидали в разы! Елена прекрасный и знающий гид. Очень рекомендую данную экскурсию, мы очень довольны!
Д
Денис
10 апр 2025
При заказе экскурсии я очень совмневался. тк совершенно ничего не понимаю в моде и не разбираюсь в ней. Но уже с первых минут экскурсии понял, что зря сомневался. Елена очень доступно, талантливо, а главное увлекательно преподносит материал. Эти 3 часа экскурсии прошли очень быстро, на одном дыхании. Все очень понравилось и даже захотелось прийти еще раз.
Vaganov
10 апр 2025
Мне кажется я нашел "своего" гида. Это было просто ВАУ. Елена смогла немного перестроить маршрут под наши потребности и пожелания. И вот мы уже гуляем по Пале-Рояль, слушая о том, где
зарождалась мода. Я влюбился в это место. Далее мы прошли в Лувр, где началось самое интересное. Выставка потрясающая- костюмы, платья, аксессуары были как будто бы встроены в композицию музея. Мой фаворит - платье от легендарного маэстро Аззедин Алайя. Все это происходило под увлекательные рассказы от Елены. Не было ни одного вопроса, на который гид не смогла ответить. Создавалось впечатление, что Елена знает про Лувр даже больше, чем «сам Лувр». Несколько часов пролетели как один миг. Елена, спасибо Вам большое. Я до сих пор по впечатлением. Рекомендую