Krista проводит ещё 9 экскурсий

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Ключи от Лувра: музейный хакинг

Маршрут, по которому вы пройдёте, позволит сэкономить время и силы. При этом ваше знакомство с Лувром будет полноценным: за 2 часа вы увидите знаковые экспонаты музея и обязательно встретитесь с его известнейшими дамами — Венерой Милосской, Никой Самофракийской и Моной Лизой. Структура и логика экскурсии поможет погрузиться в каждую эпоху французской истории и понять, как из средневековой крепости Лувр постепенно превратился в один из лучших и крупнейших музеев мира.

Роскошь и предметы искусства Лувра

Вы заглянете в парадные апартаменты Короля-Солнце и Наполеона III, в спальню Наполеона Бонапарта и в его тронный зал. Полюбуетесь коллекцией золотых украшений этрусков и бриллиантовыми диадемами, коронами, брошами императрицы Евгении, обнаружив, что у них есть что-то общее. Соприкоснётесь с талантом и шедеврами Микеланджело и Леонардо да Винчи, Веронезе, и Делакруа. Вы узнаете самое интересное о придворной жизни Генриха II и Екатерины Медичи, Генриха Наварского и Марии Медичи. А также посетите видовые точки, откуда открываются потрясающие панорамы окрестностей Лувра.