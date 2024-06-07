Музеи и искусство Парижа

Найдено 85 экскурсий в категории «Музеи» в Париже на русском языке, цены от €5, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Версаль Великолепный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
51 отзыв
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
«Гуляя по роскошным залам и комнатам дворца, вы откроете особенности стилей интерьера королевских апартаментов и логику их особого расположения – особое внимание уделим уникальной галерее с 357 зеркалами»
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
294 за всё до 4 чел.
Главные сокровища Лувра за 2 часа
Групповая
2 часа
580 отзывов
Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты
Начало: Возле Лувра
«Ключи от Лувра: музейный хакинг»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
52 за человека
Большое знакомство с Версалем
Групповая
3.5 часа
92 отзыва
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
«Версаль откроется вам, как драгоценная шкатулка, ещё в XIX веке ставшая музеем и призванная демонстрировать могущество Франции»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
65 за человека
Обзорный тур - свидание с Парижем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Обзорный тур - свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: Площадь Согласия
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 190 за всё до 10 чел.
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Индивидуальная
2 часа
107 отзывов
Интерактивное приключение по Лувру для семей: веселье и обучение
Погрузитесь в мир искусства с вашими детьми! Наша экскурсия превратит посещение Лувра в захватывающую игру с заданиями и загадками
Начало: Возле пирамиды Лувра
«На интерактивной прогулке по музею вы будете самостоятельно находить дорогу, искать следующие залы, отвечать на вопросы, выполнять самые разные задания и слушать сказки»
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
214 за всё до 6 чел.
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея
Начало: У конной статуи Людовика XIV
«Ради этих дам тысячи людей каждый день приходят в парижский музей — и вы поймете, почему»
Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30
10 июня в 11:30
12 июня в 10:30
55 за человека
Лувр в первый раз
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
Лувр в первый раз: путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир великих произведений и королевских сокровищ Лувра, исследуя его историю и шедевры за 2 часа
Начало: Около Лувра
«От древней крепости до важнейшего мирового музея, от средневекового замка до королевского дворца — вы проследите хронологию развития Лувра и узнаете о создании музея»
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:00
320 за всё до 6 чел.
Первое посещение Лувра: 3 часа лицом к лицу с шедеврами
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
134 отзыва
Лувр за 3 часа: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Исследуйте Лувр без спешки и толпы, наслаждаясь шедеврами в уютной атмосфере вечернего музея
Начало: У Пирамиды Лувра
«Знакомство с дворцом-музеем в удобном формате»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
230184 за всё до 6 чел.
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом за 2 часа
Погрузитесь в мир искусства Лувра: от Моной Лизы до Венеры Милосской. Индивидуальная экскурсия с гидом откроет лучшие экспонаты без очереди
Начало: Возле Лувра
«Это будет полноценное знакомство с Лувром, и в результате за 2 часа вы увидите знаковые экспонаты музея
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
222 за всё до 5 чел.
Великолепная Опера Гарнье
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом
Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства
Завтра в 15:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Музей д’Орсе и его скандальные шедевры
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Музей д’Орсе в Париже: скандальные шедевры и истории XIX века
Вас ждет путешествие по музею д’Орсе, где каждая картина и скульптура расскажет свою уникальную историю, полную скандалов и открытий
Начало: Перед музеем
«Отправившись на экскурсию по залам музея д’Орсе, вы окажетесь в здании бывшего вокзала, которое долго стояло без дела»
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
214 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия по музею д’Орсе
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Уникальная детская экскурсия в музей д’Орсе: погружение в мир искусства
Приглашаем на захватывающую детскую экскурсию в музей д’Орсе, где искусство встречается с игрой и творчеством, оставляя яркие впечатления
Начало: Перед музеем
«Вам предстоит побывать в очень красивом и необычном музее, с потрясающими картинами и скульптурами»
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
214 за всё до 4 чел.
Лувр сквозь века и эпохи
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия
Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории
Начало: На площади перед Лувром
«В начале путешествия по музею я покажу так называемый «Первый Лувр» — остатки крепости, где жил Карл V, заложивший основы королевского дворца»
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 200 за всё до 10 чел.
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
«Далее мы окажемся в квартале Бобур, который «кричит» современной архитектурой (такой, как музей Жоржа Помпиду или фонтан Стравинского), но в тоже время окружен старинными улицами и церквями»
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
Живерни - шедевр Клода Моне
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Живерни - шедевр Клода Моне
Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с путешественником
«Именно это творение художника называют «музеем импрессионизма под открытым небом»: каждый уголок здесь поражает цветочными россыпями, сочетанием оттенков и игрой света»
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Большая прогулка по Лувру
Индивидуальная
2.5 часа
145 отзывов
Большая прогулка по Лувру: от средневековья до Наполеона III
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Лувру. Узнайте тайны великих мастеров и их творений
Начало: Возле статуи Людовика XIV на коне перед входом Пир...
«Билет в музей не включен в стоимость — 22 евро/чел, детям до 18 лет — бесплатно»
13 июня в 14:30
14 июня в 17:00
267 за всё до 6 чел.
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией
«Перемещаясь по залам музея, вы увидите Лувр в его различных ипостасях: Лувр — крепость, Лувр — дворец в средневековом Париже, Лувр королей Валуа, Лувр короля Солнца»
13 июня в 13:00
15 июня в 13:00
240 за всё до 4 чел.
Версальский дворец, или Вслед за мечтой «короля-солнца»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
46 отзывов
Версальский дворец: живая история королей Франции
Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов
Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом
«После у вас захватит дух от посещения Зеркальной галереи, где слились воедино все мысли, желания и амбиции Людовика XIV»
18 июня в 12:00
25 июня в 12:00
360 за всё до 10 чел.
Музей Орсе - мир импрессионистов
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Музей Орсе в Париже: экскурсия в мир импрессионистов
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией в музее Орсе, где вас ждут истории о шедеврах и их создателях
Начало: Около музея Орсе
«Несколько слов о здании музея, любимого горожанами, и вы перенесётесь в XIX век, во времена бушующих страстей»
Завтра в 12:00
13 июня в 16:00
215183 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест по Лувру для детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
30 отзывов
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
«Вы знаете, что перед тем, как стать музеем, Лувр был резиденцией французских королей»
14 июня в 10:30
17 июня в 10:30
267 за всё до 6 чел.
Лувр: полное погружение
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Экскурсия в Лувр: искусство, история и шедевры в одном туре
Проведите 4 часа в компании профессионального гида, исследуя самые знаменитые и скрытые уголки Лувра, встречаясь лицом к лицу с историей
Начало: В Музее
«В самом большом музее мира вы узнаете, как он создавался, какие «департаменты» прячутся в этом музее-дворце, коллекции каких стран, эпох и периодов представлены в многочисленных помещениях»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
299 за всё до 6 чел.
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
«Для группы от 5 человек — музей требует заказ радиоустройств и наушников»
11 июня в 10:00
13 июня в 13:00
260 за всё до 6 чел.
Пре - и постимпрессионизм в музее Орсе
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Пре - и постимпрессионизм в музее Орсе: эксклюзивное путешествие в сердце Парижа
Откройте для себя мир, где живопись встречает историю, на экскурсии по музею Орсе в Париже. Исследуйте вдохновляющие работы великих художников
Начало: Статуя Слона у входа в музей д’Орсэ
«Дополнительно оплачивается стоимость входного билета в музей: 11 евро с человека (билеты я куплю вам заранее и в музей мы попадем без очереди), детям до 18 лет — вход в музей бесплатный»
13 июня в 14:30
18 июня в 09:00
267 за всё до 5 чел.
Большой тур по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
«При желании, мы посетим музей Сальвадора Дали, где нас будут ждать его удивительные и интригующие шедевры»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Шедевры музея Орсе
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Шедевры музея Орсе: путешествие по эпохам искусства
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по музею Орсе. От реализма до фовизма - каждая картина расскажет свою уникальную историю
«Для многих музей Орсе в Париже — это музей импрессионистов»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
скидка
9%
Билеты
2.5 часа
214 отзывов
Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
«Посещение дворца-музея в удобном формате»
Завтра в 13:30
13 июня в 13:30
5853 за билет
Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Утро в Париже: Искусство и завтрак в стиле XIX века
Откройте для себя волшебство Парижа, наслаждаясь завтраком в историческом кафе и шедеврами импрессионизма
Начало: Кафе La Durée 16 rue Royale 75001 Paris
«Апофеоз импрессионизма в музее Оранжери»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
204184 за всё до 6 чел.
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Мини-группа
2 часа
80 отзывов
Шедевры импрессионизма музея Орсе: уникальная экскурсия в Париже
Погрузитесь в мир французского искусства конца 19 века, открывая шедевры Моне, Ренуара и Ван Гога в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У входа в музей Орсе
«А фоном, идеально дополняющим творения импрессионистов, станет изысканное здание железнодорожного вокзала начала 20 века в стиле модерн, где расположился музей Орсе»
Расписание: во вторник в 15:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
11 июня в 15:00
12 июня в 13:30
55 за человека
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
«Прогулку начнём с правого берега, у главного музея Франции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
54 за человека
Величайшие шедевры Лувра
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Величайшие шедевры Лувра
Must-see в легендарном музее: рассказ об истории и художественной ценности главных экспонатов
Начало: Пирамида лувра
«Вы пройдёте в музей без очереди»
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
214 за всё до 4 чел.
Помпиду - самый необычный музей Парижа
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Помпиду в Париже: экскурсия в мир современного искусства
Откройте для себя мир современного искусства в музее Помпиду. Необычная архитектура и эксклюзивные выставки ждут вас
«Этот парижский музей не отличается постоянством — экспозиции регулярно обновляются»
20 июня в 14:30
21 июня в 14:30
195 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона
Начало: У пирамиды Лувра
«Разгадать тайны трёх дам музея — Венеры Милосской, Моны Лизы и Ники Самофракийской»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
220 за всё до 5 чел.
Мир парижской фотографии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
10 отзывов
Мир парижской фотографии
Прогулка по неизвестным фотогалереям с погружением в мир парижской фотографии
«В Париже проходят сотни выставок, огромное количество галерей и музеев предлагают обширную программу на любой вкус»
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
120 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
«Затем прогуляемся до Эйфелевой башни мимо музея Бранли, где хранятся коллекции искусства стран Азии и Африки»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
45 за человека
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
230 за всё до 5 чел.
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Понятно и увлекательно о направлениях, картинах и инсталляциях
Начало: В районе метро Rambuteau
«Например, на iMAc, который компания Apple подарила музею в 1999 году»
Расписание: в среду и пятницу в 13:30
12 июня в 13:30
14 июня в 13:30
45 за человека
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Побывать в резиденции французских монархов в компании экс-сотрудника Версальского музея
«Дополнительно оплачиваются билеты в Версальский музей — €21, до 18 лет бесплатно»
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
534 за всё до 6 чел.
Бесподобный Версаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
52 отзыва
Бесподобный Версаль
Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни
Начало: По договоренности
«Билеты, которые продаются на сайте музея в открытом доступе не дают гиду право вести экскурсию во дворце»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
300 за всё до 5 чел.
Главные шедевры Лувра
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Главные шедевры Лувра
Академический рассказ об историях создания, смыслах и легендах мировых шедевров
«Лувр — один из самых известных и культовых музеев в мире, и я с удовольствием познакомлю вас с его главными шедеврами»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
210 за всё до 5 чел.
Второе посещение Лувра: прогулка по музею
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
«Вы можете самостоятельно купить билеты а официальном сайте музея Лувр»
14 июня в 18:00
16 июня в 09:00
200180 за всё до 6 чел.
Лувр для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Лувр для детей
Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства
Начало: У входа в музей
«Лувр — главный национальный музей Франции»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
195 за всё до 5 чел.
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
Начало: У входа в музей Орсе
«А фоном, идеально дополняющим творения импрессионистов, станет изысканное здание железнодорожного вокзала начала 20 века в стиле модерн, где расположился музей Орсе»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
История, архитектура, декор и модные магазины
Начало: по договорённости
«Галерея Вивьен — самая красивая из всех существующих в городе»
Сегодня в 10:30
11 июня в 15:30
222178 за всё до 4 чел.
Шедевры музея Огюста Родена
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Шедевры музея Огюста Родена
Увидеть мир глазами гениального скульптора и познакомиться с его ключевыми работами
Начало: У входа в музей Родэна
«Музей Родена, по желанию самого скульптора, расположился в старинном особняке Бирона и его изящном парке в центре Парижа»
13 июня в 17:30
14 июня в 18:30
200170 за всё до 6 чел.
Королевские сокровища Лувра
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Королевские сокровища Лувра
Увидеть редкости из монарших коллекций и вникнуть в тонкости декоративных искусств
Начало: У главной пирамиды Лувра
«Лувр — самый посещаемый музей мира»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
260 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    7 июня 2024
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    Прекрасны гид, интересные детали, все конструктивно и последовательно. Рекомендую
  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
    Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
    Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
  • A
    Alexander
    7 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
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    компанией, одна лучше другой. Я не работаю на эту компанию. При выборе очень внимательно слежу за reviews. Советую. Прекрасный communication, высокий профессиональный подход.

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
    Прекрасный гид, хорошая организация, наилучшие рекомендации!!!!
  • О
    Оля
    7 июня 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Елизавета прекрасна! Очень приятная, красивая, весёлая. Пррдумывает всё до мелочей, обо всем напомнит легко и с юмором излагает материал. Показывает лучшие локации для фото, сама ещё и фоткает, как профи. Мы с ней чувствовали себя легко и расслаблено.
  • Я
    Яна
    7 июня 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Все прошло на отлично! Великолепие на каждом шагу)) Подача материала гидом не заставила заскучать, бодро и интересно, спасибо!
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
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    на эти переходы в тишине. С аудиогидом можно было это время занять историей Франции, предоставить больше информации, лайфхаками. Но очень скрасил впечатление кораблик. Однако имейте ввиду, что на корабле надо сразу сканировать QR код, который расклеен внутри корабля. Нужен интернет. Иначе останетесь без аудиогида.

  • A
    Alexander
    5 июня 2024
    Большое знакомство с Версалем
    Даля экскурсовод от Бога. Очень эрудированная, внимательная к подопечным, энергичная. Я много пользовал экскурсоводов, она номер один. Спасибо Даля, мы с Мананой будем помнить вас.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Большой тур по Монмартру
    Замечательная экскурсия, насыщенная, интересная, пролетела совершенно незаметно, хотелось еще и еще! От души рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Музей Орсе для детей и их родителей
    Очень информативная и увлекательная экскурсия по музею Орсе с Людмилой. Непринуждённо и внезапно мы прониклись идеями импресионистов. Наша 14-летняя дочь захотела расширить свои знания об искусстве этого периода - самое ценное для родителей подростка. Браво, Людмила!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Музеи»

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