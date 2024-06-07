1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
«Гуляя по роскошным залам и комнатам дворца, вы откроете особенности стилей интерьера королевских апартаментов и логику их особого расположения – особое внимание уделим уникальной галерее с 357 зеркалами»
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
€294 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты
Начало: Возле Лувра
«Ключи от Лувра: музейный хакинг»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€52 за человека
Групповая
3.5 часа
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
«Версаль откроется вам, как драгоценная шкатулка, ещё в XIX веке ставшая музеем и призванная демонстрировать могущество Франции»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€65 за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорный тур - свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: Площадь Согласия
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерактивное приключение по Лувру для семей: веселье и обучение
Погрузитесь в мир искусства с вашими детьми! Наша экскурсия превратит посещение Лувра в захватывающую игру с заданиями и загадками
Начало: Возле пирамиды Лувра
«На интерактивной прогулке по музею вы будете самостоятельно находить дорогу, искать следующие залы, отвечать на вопросы, выполнять самые разные задания и слушать сказки»
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
€214 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея
Начало: У конной статуи Людовика XIV
«Ради этих дам тысячи людей каждый день приходят в парижский музей — и вы поймете, почему»
Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30
10 июня в 11:30
12 июня в 10:30
€55 за человека
Индивидуальная
2 часа
Лувр в первый раз: путешествие в мир искусства и истории
Погрузитесь в мир великих произведений и королевских сокровищ Лувра, исследуя его историю и шедевры за 2 часа
Начало: Около Лувра
«От древней крепости до важнейшего мирового музея, от средневекового замка до королевского дворца — вы проследите хронологию развития Лувра и узнаете о создании музея»
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:00
€320 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Лувр за 3 часа: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Исследуйте Лувр без спешки и толпы, наслаждаясь шедеврами в уютной атмосфере вечернего музея
Начало: У Пирамиды Лувра
«Знакомство с дворцом-музеем в удобном формате»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
230€184 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом за 2 часа
Погрузитесь в мир искусства Лувра: от Моной Лизы до Венеры Милосской. Индивидуальная экскурсия с гидом откроет лучшие экспонаты без очереди
Начало: Возле Лувра
«Это будет полноценное знакомство с Лувром, и в результате за 2 часа вы увидите знаковые экспонаты музея:»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€222 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом
Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства
Завтра в 15:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей д’Орсе в Париже: скандальные шедевры и истории XIX века
Вас ждет путешествие по музею д’Орсе, где каждая картина и скульптура расскажет свою уникальную историю, полную скандалов и открытий
Начало: Перед музеем
«Отправившись на экскурсию по залам музея д’Орсе, вы окажетесь в здании бывшего вокзала, которое долго стояло без дела»
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€214 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальная детская экскурсия в музей д’Орсе: погружение в мир искусства
Приглашаем на захватывающую детскую экскурсию в музей д’Орсе, где искусство встречается с игрой и творчеством, оставляя яркие впечатления
Начало: Перед музеем
«Вам предстоит побывать в очень красивом и необычном музее, с потрясающими картинами и скульптурами»
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия
Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории
Начало: На площади перед Лувром
«В начале путешествия по музею я покажу так называемый «Первый Лувр» — остатки крепости, где жил Карл V, заложивший основы королевского дворца»
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
«Далее мы окажемся в квартале Бобур, который «кричит» современной архитектурой (такой, как музей Жоржа Помпиду или фонтан Стравинского), но в тоже время окружен старинными улицами и церквями»
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
€534 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Живерни - шедевр Клода Моне
Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с путешественником
«Именно это творение художника называют «музеем импрессионизма под открытым небом»: каждый уголок здесь поражает цветочными россыпями, сочетанием оттенков и игрой света»
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Большая прогулка по Лувру: от средневековья до Наполеона III
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Лувру. Узнайте тайны великих мастеров и их творений
Начало: Возле статуи Людовика XIV на коне перед входом Пир...
«Билет в музей не включен в стоимость — 22 евро/чел, детям до 18 лет — бесплатно»
13 июня в 14:30
14 июня в 17:00
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией
«Перемещаясь по залам музея, вы увидите Лувр в его различных ипостасях: Лувр — крепость, Лувр — дворец в средневековом Париже, Лувр королей Валуа, Лувр короля Солнца»
13 июня в 13:00
15 июня в 13:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Версальский дворец: живая история королей Франции
Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов
Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом
«После у вас захватит дух от посещения Зеркальной галереи, где слились воедино все мысли, желания и амбиции Людовика XIV»
18 июня в 12:00
25 июня в 12:00
€360 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Музей Орсе в Париже: экскурсия в мир импрессионистов
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией в музее Орсе, где вас ждут истории о шедеврах и их создателях
Начало: Около музея Орсе
«Несколько слов о здании музея, любимого горожанами, и вы перенесётесь в XIX век, во времена бушующих страстей»
Завтра в 12:00
13 июня в 16:00
215€183 за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
«Вы знаете, что перед тем, как стать музеем, Лувр был резиденцией французских королей»
14 июня в 10:30
17 июня в 10:30
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Лувр: искусство, история и шедевры в одном туре
Проведите 4 часа в компании профессионального гида, исследуя самые знаменитые и скрытые уголки Лувра, встречаясь лицом к лицу с историей
Начало: В Музее
«В самом большом музее мира вы узнаете, как он создавался, какие «департаменты» прячутся в этом музее-дворце, коллекции каких стран, эпох и периодов представлены в многочисленных помещениях»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
€299 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
«Для группы от 5 человек — музей требует заказ радиоустройств и наушников»
11 июня в 10:00
13 июня в 13:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пре - и постимпрессионизм в музее Орсе: эксклюзивное путешествие в сердце Парижа
Откройте для себя мир, где живопись встречает историю, на экскурсии по музею Орсе в Париже. Исследуйте вдохновляющие работы великих художников
Начало: Статуя Слона у входа в музей д’Орсэ
«Дополнительно оплачивается стоимость входного билета в музей: 11 евро с человека (билеты я куплю вам заранее и в музей мы попадем без очереди), детям до 18 лет — вход в музей бесплатный»
13 июня в 14:30
18 июня в 09:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
«При желании, мы посетим музей Сальвадора Дали, где нас будут ждать его удивительные и интригующие шедевры»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры музея Орсе: путешествие по эпохам искусства
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по музею Орсе. От реализма до фовизма - каждая картина расскажет свою уникальную историю
«Для многих музей Орсе в Париже — это музей импрессионистов»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Билеты
2.5 часа
Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
«Посещение дворца-музея в удобном формате»
Завтра в 13:30
13 июня в 13:30
58€53 за билет
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Утро в Париже: Искусство и завтрак в стиле XIX века
Откройте для себя волшебство Парижа, наслаждаясь завтраком в историческом кафе и шедеврами импрессионизма
Начало: Кафе La Durée 16 rue Royale 75001 Paris
«Апофеоз импрессионизма в музее Оранжери»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
204€184 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Шедевры импрессионизма музея Орсе: уникальная экскурсия в Париже
Погрузитесь в мир французского искусства конца 19 века, открывая шедевры Моне, Ренуара и Ван Гога в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У входа в музей Орсе
«А фоном, идеально дополняющим творения импрессионистов, станет изысканное здание железнодорожного вокзала начала 20 века в стиле модерн, где расположился музей Орсе»
Расписание: во вторник в 15:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
11 июня в 15:00
12 июня в 13:30
€55 за человека
Мини-группа
3 часа
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
«Прогулку начнём с правого берега, у главного музея Франции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€54 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Величайшие шедевры Лувра
Must-see в легендарном музее: рассказ об истории и художественной ценности главных экспонатов
Начало: Пирамида лувра
«Вы пройдёте в музей без очереди»
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Помпиду в Париже: экскурсия в мир современного искусства
Откройте для себя мир современного искусства в музее Помпиду. Необычная архитектура и эксклюзивные выставки ждут вас
«Этот парижский музей не отличается постоянством — экспозиции регулярно обновляются»
20 июня в 14:30
21 июня в 14:30
€195 за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона
Начало: У пирамиды Лувра
«Разгадать тайны трёх дам музея — Венеры Милосской, Моны Лизы и Ники Самофракийской»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€220 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Мир парижской фотографии
Прогулка по неизвестным фотогалереям с погружением в мир парижской фотографии
«В Париже проходят сотни выставок, огромное количество галерей и музеев предлагают обширную программу на любой вкус»
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€120 за всё до 5 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
«Затем прогуляемся до Эйфелевой башни мимо музея Бранли, где хранятся коллекции искусства стран Азии и Африки»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€230 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Понятно и увлекательно о направлениях, картинах и инсталляциях
Начало: В районе метро Rambuteau
«Например, на iMAc, который компания Apple подарила музею в 1999 году»
Расписание: в среду и пятницу в 13:30
12 июня в 13:30
14 июня в 13:30
€45 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Побывать в резиденции французских монархов в компании экс-сотрудника Версальского музея
«Дополнительно оплачиваются билеты в Версальский музей — €21, до 18 лет бесплатно»
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бесподобный Версаль
Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни
Начало: По договоренности
«Билеты, которые продаются на сайте музея в открытом доступе не дают гиду право вести экскурсию во дворце»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главные шедевры Лувра
Академический рассказ об историях создания, смыслах и легендах мировых шедевров
«Лувр — один из самых известных и культовых музеев в мире, и я с удовольствием познакомлю вас с его главными шедеврами»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€210 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
«Вы можете самостоятельно купить билеты а официальном сайте музея Лувр»
14 июня в 18:00
16 июня в 09:00
200€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лувр для детей
Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства
Начало: У входа в музей
«Лувр — главный национальный музей Франции»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
Начало: У входа в музей Орсе
«А фоном, идеально дополняющим творения импрессионистов, станет изысканное здание железнодорожного вокзала начала 20 века в стиле модерн, где расположился музей Орсе»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
История, архитектура, декор и модные магазины
Начало: по договорённости
«Галерея Вивьен — самая красивая из всех существующих в городе»
Сегодня в 10:30
11 июня в 15:30
222€178 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Шедевры музея Огюста Родена
Увидеть мир глазами гениального скульптора и познакомиться с его ключевыми работами
Начало: У входа в музей Родэна
«Музей Родена, по желанию самого скульптора, расположился в старинном особняке Бирона и его изящном парке в центре Парижа»
13 июня в 17:30
14 июня в 18:30
200€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Королевские сокровища Лувра
Увидеть редкости из монарших коллекций и вникнуть в тонкости декоративных искусств
Начало: У главной пирамиды Лувра
«Лувр — самый посещаемый музей мира»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€260 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья7 июня 2024Прекрасны гид, интересные детали, все конструктивно и последовательно. Рекомендую
- ММарина7 июня 2024Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
- AAlexander7 июня 2024Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
- ТТатьяна7 июня 2024Прекрасный гид, хорошая организация, наилучшие рекомендации!!!!
- ООля7 июня 2024Елизавета прекрасна! Очень приятная, красивая, весёлая. Пррдумывает всё до мелочей, обо всем напомнит легко и с юмором излагает материал. Показывает лучшие локации для фото, сама ещё и фоткает, как профи. Мы с ней чувствовали себя легко и расслаблено.
- ЯЯна7 июня 2024Все прошло на отлично! Великолепие на каждом шагу)) Подача материала гидом не заставила заскучать, бодро и интересно, спасибо!
- ВВиктория6 июня 2024Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
- AAlexander5 июня 2024Даля экскурсовод от Бога. Очень эрудированная, внимательная к подопечным, энергичная. Я много пользовал экскурсоводов, она номер один. Спасибо Даля, мы с Мананой будем помнить вас.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Замечательная экскурсия, насыщенная, интересная, пролетела совершенно незаметно, хотелось еще и еще! От души рекомендую!
- ЕЕлена5 июня 2024Очень информативная и увлекательная экскурсия по музею Орсе с Людмилой. Непринуждённо и внезапно мы прониклись идеями импресионистов. Наша 14-летняя дочь захотела расширить свои знания об искусстве этого периода - самое ценное для родителей подростка. Браво, Людмила!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Музеи»
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