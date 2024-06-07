🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 51 отзыв Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида «Гуляя по роскошным залам и комнатам дворца, вы откроете особенности стилей интерьера королевских апартаментов и логику их особого расположения – особое внимание уделим уникальной галерее с 357 зеркалами» € 294 за всё до 4 чел.

Групповая 2 часа 580 отзывов Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты Начало: Возле Лувра «Ключи от Лувра: музейный хакинг» € 52 за человека

Групповая 3.5 часа 92 отзыва Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S... «Версаль откроется вам, как драгоценная шкатулка, ещё в XIX веке ставшая музеем и призванная демонстрировать могущество Франции» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 € 65 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Обзорный тур - свидание с Парижем Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое Начало: Площадь Согласия от € 190 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 107 отзывов Интерактивное приключение по Лувру для семей: веселье и обучение Погрузитесь в мир искусства с вашими детьми! Наша экскурсия превратит посещение Лувра в захватывающую игру с заданиями и загадками Начало: Возле пирамиды Лувра «На интерактивной прогулке по музею вы будете самостоятельно находить дорогу, искать следующие залы, отвечать на вопросы, выполнять самые разные задания и слушать сказки» € 214 за всё до 6 чел.

Мини-группа 2 часа 19 отзывов Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея Начало: У конной статуи Людовика XIV «Ради этих дам тысячи людей каждый день приходят в парижский музей — и вы поймете, почему» Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30 € 55 за человека

Индивидуальная 2 часа 112 отзывов Лувр в первый раз: путешествие в мир искусства и истории Погрузитесь в мир великих произведений и королевских сокровищ Лувра, исследуя его историю и шедевры за 2 часа Начало: Около Лувра «От древней крепости до важнейшего мирового музея, от средневекового замка до королевского дворца — вы проследите хронологию развития Лувра и узнаете о создании музея» € 320 за всё до 6 чел.

20% скидка Индивидуальная 3 часа 134 отзыва Лувр за 3 часа: эксклюзивное путешествие в мир искусства Исследуйте Лувр без спешки и толпы, наслаждаясь шедеврами в уютной атмосфере вечернего музея Начало: У Пирамиды Лувра «Знакомство с дворцом-музеем в удобном формате» 230 € 184 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом за 2 часа Погрузитесь в мир искусства Лувра: от Моной Лизы до Венеры Милосской. Индивидуальная экскурсия с гидом откроет лучшие экспонаты без очереди Начало: Возле Лувра «Это будет полноценное знакомство с Лувром, и в результате за 2 часа вы увидите знаковые экспонаты музея:» € 222 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства € 150 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Музей д’Орсе в Париже: скандальные шедевры и истории XIX века Вас ждет путешествие по музею д’Орсе, где каждая картина и скульптура расскажет свою уникальную историю, полную скандалов и открытий Начало: Перед музеем «Отправившись на экскурсию по залам музея д’Орсе, вы окажетесь в здании бывшего вокзала, которое долго стояло без дела» € 214 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Уникальная детская экскурсия в музей д’Орсе: погружение в мир искусства Приглашаем на захватывающую детскую экскурсию в музей д’Орсе, где искусство встречается с игрой и творчеством, оставляя яркие впечатления Начало: Перед музеем «Вам предстоит побывать в очень красивом и необычном музее, с потрясающими картинами и скульптурами» € 214 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории Начало: На площади перед Лувром «В начале путешествия по музею я покажу так называемый «Первый Лувр» — остатки крепости, где жил Карл V, заложивший основы королевского дворца» от € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 77 отзывов Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил... «Далее мы окажемся в квартале Бобур, который «кричит» современной архитектурой (такой, как музей Жоржа Помпиду или фонтан Стравинского), но в тоже время окружен старинными улицами и церквями» € 534 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Живерни - шедевр Клода Моне Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления Начало: По договоренности с путешественником «Именно это творение художника называют «музеем импрессионизма под открытым небом»: каждый уголок здесь поражает цветочными россыпями, сочетанием оттенков и игрой света» 533 € 454 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 145 отзывов Большая прогулка по Лувру: от средневековья до Наполеона III Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Лувру. Узнайте тайны великих мастеров и их творений Начало: Возле статуи Людовика XIV на коне перед входом Пир... «Билет в музей не включен в стоимость — 22 евро/чел, детям до 18 лет — бесплатно» € 267 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией «Перемещаясь по залам музея, вы увидите Лувр в его различных ипостасях: Лувр — крепость, Лувр — дворец в средневековом Париже, Лувр королей Валуа, Лувр короля Солнца» € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 46 отзывов Версальский дворец: живая история королей Франции Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом «После у вас захватит дух от посещения Зеркальной галереи, где слились воедино все мысли, желания и амбиции Людовика XIV» € 360 за всё до 10 чел.

15% скидка Индивидуальная 3 часа 27 отзывов Музей Орсе в Париже: экскурсия в мир импрессионистов Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией в музее Орсе, где вас ждут истории о шедеврах и их создателях Начало: Около музея Орсе «Несколько слов о здании музея, любимого горожанами, и вы перенесётесь в XIX век, во времена бушующих страстей» 215 € 183 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 30 отзывов Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра «Вы знаете, что перед тем, как стать музеем, Лувр был резиденцией французских королей» € 267 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Экскурсия в Лувр: искусство, история и шедевры в одном туре Проведите 4 часа в компании профессионального гида, исследуя самые знаменитые и скрытые уголки Лувра, встречаясь лицом к лицу с историей Начало: В Музее «В самом большом музее мира вы узнаете, как он создавался, какие «департаменты» прячутся в этом музее-дворце, коллекции каких стран, эпох и периодов представлены в многочисленных помещениях» € 299 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции «Для группы от 5 человек — музей требует заказ радиоустройств и наушников» € 260 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Пре - и постимпрессионизм в музее Орсе: эксклюзивное путешествие в сердце Парижа Откройте для себя мир, где живопись встречает историю, на экскурсии по музею Орсе в Париже. Исследуйте вдохновляющие работы великих художников Начало: Статуя Слона у входа в музей д’Орсэ «Дополнительно оплачивается стоимость входного билета в музей: 11 евро с человека (билеты я куплю вам заранее и в музей мы попадем без очереди), детям до 18 лет — вход в музей бесплатный» € 267 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 85 отзывов Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа «При желании, мы посетим музей Сальвадора Дали, где нас будут ждать его удивительные и интригующие шедевры» от € 180 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Шедевры музея Орсе: путешествие по эпохам искусства Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по музею Орсе. От реализма до фовизма - каждая картина расскажет свою уникальную историю «Для многих музей Орсе в Париже — это музей импрессионистов» € 210 за всё до 4 чел.

9% скидка Билеты 2.5 часа 214 отзывов Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере Начало: Около Лувра «Посещение дворца-музея в удобном формате» 58 € 53 за билет

10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 9 отзывов Утро в Париже: Искусство и завтрак в стиле XIX века Откройте для себя волшебство Парижа, наслаждаясь завтраком в историческом кафе и шедеврами импрессионизма Начало: Кафе La Durée 16 rue Royale 75001 Paris «Апофеоз импрессионизма в музее Оранжери» 204 € 184 за всё до 6 чел.

Мини-группа 2 часа 80 отзывов Шедевры импрессионизма музея Орсе: уникальная экскурсия в Париже Погрузитесь в мир французского искусства конца 19 века, открывая шедевры Моне, Ренуара и Ван Гога в уютной атмосфере мини-группы Начало: У входа в музей Орсе «А фоном, идеально дополняющим творения импрессионистов, станет изысканное здание железнодорожного вокзала начала 20 века в стиле модерн, где расположился музей Орсе» Расписание: во вторник в 15:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30 € 55 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру Начало: У Лувра «Прогулку начнём с правого берега, у главного музея Франции» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00 € 54 за человека

Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Величайшие шедевры Лувра Must-see в легендарном музее: рассказ об истории и художественной ценности главных экспонатов Начало: Пирамида лувра «Вы пройдёте в музей без очереди» € 214 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Помпиду в Париже: экскурсия в мир современного искусства Откройте для себя мир современного искусства в музее Помпиду. Необычная архитектура и эксклюзивные выставки ждут вас «Этот парижский музей не отличается постоянством — экспозиции регулярно обновляются» € 195 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 9 отзывов Экскурсия по Лувру для детей (без очереди) Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона Начало: У пирамиды Лувра «Разгадать тайны трёх дам музея — Венеры Милосской, Моны Лизы и Ники Самофракийской» € 220 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 10 отзывов Мир парижской фотографии Прогулка по неизвестным фотогалереям с погружением в мир парижской фотографии «В Париже проходят сотни выставок, огромное количество галерей и музеев предлагают обширную программу на любой вкус» € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 12 отзывов Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau» «Затем прогуляемся до Эйфелевой башни мимо музея Бранли, где хранятся коллекции искусства стран Азии и Африки» € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Кладбище Пер Лашез - пантеон душ Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями Начало: У метро Philippe Auguste € 230 за всё до 5 чел.

Мини-группа 2 часа 3 отзыва Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа Понятно и увлекательно о направлениях, картинах и инсталляциях Начало: В районе метро Rambuteau «Например, на iMAc, который компания Apple подарила музею в 1999 году» Расписание: в среду и пятницу в 13:30 € 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа Побывать в резиденции французских монархов в компании экс-сотрудника Версальского музея «Дополнительно оплачиваются билеты в Версальский музей — €21, до 18 лет бесплатно» € 534 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 52 отзыва Бесподобный Версаль Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни Начало: По договоренности «Билеты, которые продаются на сайте музея в открытом доступе не дают гиду право вести экскурсию во дворце» € 300 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 50 отзывов Главные шедевры Лувра Академический рассказ об историях создания, смыслах и легендах мировых шедевров «Лувр — один из самых известных и культовых музеев в мире, и я с удовольствием познакомлю вас с его главными шедеврами» € 210 за всё до 5 чел.

10% скидка Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере Начало: У Пирамиды Лувра «Вы можете самостоятельно купить билеты а официальном сайте музея Лувр» 200 € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 61 отзыв Лувр для детей Занимательное и поучительное путешествие в разные эпохи для юных ценителей искусства Начало: У входа в музей «Лувр — главный национальный музей Франции» € 195 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога Начало: У входа в музей Орсе «А фоном, идеально дополняющим творения импрессионистов, станет изысканное здание железнодорожного вокзала начала 20 века в стиле модерн, где расположился музей Орсе» € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа История, архитектура, декор и модные магазины Начало: по договорённости «Галерея Вивьен — самая красивая из всех существующих в городе» 222 € 178 за всё до 4 чел.

15% скидка Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Шедевры музея Огюста Родена Увидеть мир глазами гениального скульптора и познакомиться с его ключевыми работами Начало: У входа в музей Родэна «Музей Родена, по желанию самого скульптора, расположился в старинном особняке Бирона и его изящном парке в центре Парижа» 200 € 170 за всё до 6 чел.