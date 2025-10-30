Лалина Екатерина это просто нечто. Лучший гид за всю жизнь. Потрясающая, подала информацию максимально интересно, очень много всего обошли. По фотографировала просто профессионально. Очень понравилось все!

С Светлана читать дальше проблему с билетами. Большая молодец! На экскурсии никакой нудной и скучной информации, всё очень интересно, структурно, позитивно, емко и «в точку», успели ко всем шедеврам и все, что наметили, и даже немножко больше, что было радостно. Полотна и скульптуры открылись нам с искусствоведческой стороны, было в рассказе много деталей и «вкусных» нюансов, которые трудно самим найти. Екатерина отличный профессионал, очень тактична, мила и доброжелательна и с нами была очень терпелива. Рекомендую с удовольствием! Конечно, за первые обзорные 2 часа мы охватили далеко не все, поэтому мы жаждем продолжения! Отличная экскурсия, за 2 часа объять невозможное!! Екатерина очень образно, лаконично, очень вовлеченно и супер- динамично провела экскурсию. Учитывая, что мы опоздали, Екатерина быстро и четко нам помогла, решив нашу

О Ольга читать дальше деталями и подробностями, и это показывает, что Екатерина очень увлеченный профессионал своего дела. Также хочу обратить внимание на пунктуальность и тактичность экскурсовода и заметить, что экскурсия завершилась для нас в очень удобном месте, откуда мы смогли продолжить дальше осмотр. Хочу выразить огромную благодарность Екатерине за её интересную экскурсию! Екатерина смогла заинтересовать даже мою девятилетнюю дочь, а также показать нам самые известные экспонаты Лувра. Рассказано было всё с очень интересными

М Максим Екатерина помогла сделать путешествие в Лувр интересным и емким

Три часа пролетели незаметно - очень здорово выбран маршрут и подготовлен материал

Спасибо!

М Мария Я получила большое удовольствие от экскурсии с Екатериной. Мне кажется, ей удается совместить глубину знаний и увлеченность темой с навыками отличного рассказчика. Мне также понравилась логика составления маршрута. С удовольствием вернусь к Екатерине для новых экскурсий.

О Ольга Замечательная экскурсия! Екатерина - очень интересный и вдозновленный рассказчик! Первое щнакомство с Лувром было вдозновляющим и захватывающим!

А Аделина Очень понравилось изучать Лувр с Екатериной

A Anna Екатерина очень вовлеченный гид, за то время, которое провели с ней в Лувре, считаю, успели достаточно. Так же, в личной переписке, подсказала несколько интересующих моментов. И дети подростки и взрослые остались довольны экскурсией.

Евгения Мы были с 2подростками, экскурсия была отлично адаптирована под их знания по школе, Екатерина - приятная в общении девушка, показала основные места в лувре, подсказала куда лучше сходить для кофе и фото, а так же потом прислала комментарии по открытым вопросам.

Огромное спасибо за продуктивный день в Лувре 😁

Светлана читать дальше напомнила о предстоящей экскурсии, помогла найти дорогу, провела нас без очереди, нигде не пришлось ждать. Так же сам рассказ был очень увлекательным, не заметили как прошло время. Екатерина безусловно обладает глубокими знаниями по теме. Огромное спасибо за наше незабываемое путешествие по Лувру! Большое спасибо Екатерине за организацию нашей экскурсии по Лувру! Остались очень довольны! Все прошло идеально, было очень интересно и взрослым и ребенку. Екатерина помогла с покупкой билетов, подсказала лучшее время,

С Светлана Отличная ознакомительная экскурсия в Лувре. С нами были дети-подростки, уже изрядно уставшие к тому моменту. Так вот Катерина сделала невозможное - сумела увлечь и заинтересовать и их. Экскурсия прошла в лёгкой, непринужденной форме, скорее как дружеская прогулка. Спасибо гиду Катерине за приятное общение и познавательную экскурсию,

Мария читать дальше на знаковые полотна и скульптуры. Екатерина очень внимательна, чувствует настроение группы и может предложить альтернативу согласно вашим предпочтениям в искусстве. Екатерина ответила на все каверзные вопросы моих мужчин. Рекомендую экскурсию и экскурсовода. 10 августа 2025 г. Прекрасная экскурсия для короткого знакомства с Лувром. Екатерина за небольшое время познакомила с историей этого замечательного места, провела без очередей по основным залам, обратила наше внимание

А Анастасия Все прошло отлично, интересный маршрут!

А Анна Большое спасибо Екатерине за экскурсию по Лувру. Нам очень понравилось! Море интересной информации. Три часа пролетели незаметно. Екатерина с интересом и удовольствием отвечала на все наши вопросы. Особенно понравилась её вовлеченность в вопросы и рассказы нашей дочки. Это важно, чтобы поддержать интерес ребёнка исследовать мир истории и искусства