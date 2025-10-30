Лувр - это не просто музей, а настоящее путешествие сквозь века.
В ходе экскурсии вы увидите фрагменты средневековой крепости, Зал Кариатид с античными скульптурами, Галерею Аполлона и шедевры итальянского Возрождения.
Погрузитесь в атмосферу французского неоклассицизма и романтизма, узнав о произведениях Давида и Делакруа. Это идеальная возможность для первого знакомства с Лувром и его величайшими произведениями
В ходе экскурсии вы увидите фрагменты средневековой крепости, Зал Кариатид с античными скульптурами, Галерею Аполлона и шедевры итальянского Возрождения.
Погрузитесь в атмосферу французского неоклассицизма и романтизма, узнав о произведениях Давида и Делакруа. Это идеальная возможность для первого знакомства с Лувром и его величайшими произведениями
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные шедевры искусства
- 🏰 История средневековой крепости
- 🖼️ Шедевры итальянского Возрождения
- 🇫🇷 Французский неоклассицизм и романтизм
- 📚 Лёгкие и увлекательные рассказы
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Средневековый Лувр
- Зал Кариатид
- Галерея Аполлона
- Большая галерея
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию с посещения средневекового Лувра, где увидим сохранившиеся фрагменты крепости и её главную башню — донжон.
- Посетим Зал Кариатид, где античные греческие скульптуры расскажут о величии древности.
- Полюбуемся великолепной Галереей Аполлона — настоящей художественной жемчужиной Лувра.
- Продолжим маршрут в Большой галерее, где собраны шедевры итальянского Возрождения, включая работы Леонардо да Винчи и Веронезе.
- Завершим прогулку по музею знакомством с французским неоклассицизмом и романтизмом через произведения Давида, Делакруа и Жерико.
О чём поговорим:
- Погрузимся в прошлое Лувра: от средневековой крепости до королевского дворца и превращения в главный музей Франции.
- Обсудим художественные методы: как эпохи Возрождения, классицизма и романтизма повлияли на искусство и какие шедевры стали символами этих периодов.
- Научимся различать типы скульптур: разберёмся в тонкостях стилистической эволюции статуй.
Организационные детали
- Входной билет в музей оплачивается дополнительно — €22 за чел. Для детей до 18 лет вход бесплатный при наличии удостоверения личности.
- При необходимости помогу с покупкой билетов.
- Остаток суммы за экскурсию нужно оплатить наличными в евро.
- После экскурсии вы сможете продолжить прогулку по залам Лувра самостоятельно. Могу проконсультировать вас по карте.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 406 туристов
Меня зовут Екатерина. С 2016 года я наслаждаюсь жизнью в Париже. Это место, которое вдохновляет меня каждый день. Влюблённая в культуру, историю и искусство Франции, я получила высшее образование в сфере туризма и экскурсоведения. На прогулках со мной всегда легко, интересно и познавательно. Я с радостью делюсь с гостями секретами любимого города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Лалина
31 окт 2025
Екатерина это просто нечто. Лучший гид за всю жизнь. Потрясающая, подала информацию максимально интересно, очень много всего обошли. По фотографировала просто профессионально. Очень понравилось все!
С
Светлана
17 окт 2025
Отличная экскурсия, за 2 часа объять невозможное!! Екатерина очень образно, лаконично, очень вовлеченно и супер- динамично провела экскурсию. Учитывая, что мы опоздали, Екатерина быстро и четко нам помогла, решив нашу
О
Ольга
2 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность Екатерине за её интересную экскурсию! Екатерина смогла заинтересовать даже мою девятилетнюю дочь, а также показать нам самые известные экспонаты Лувра. Рассказано было всё с очень интересными
М
Максим
26 сен 2025
Екатерина помогла сделать путешествие в Лувр интересным и емким
Три часа пролетели незаметно - очень здорово выбран маршрут и подготовлен материал
Спасибо!
Три часа пролетели незаметно - очень здорово выбран маршрут и подготовлен материал
Спасибо!
М
Мария
19 сен 2025
Я получила большое удовольствие от экскурсии с Екатериной. Мне кажется, ей удается совместить глубину знаний и увлеченность темой с навыками отличного рассказчика. Мне также понравилась логика составления маршрута. С удовольствием вернусь к Екатерине для новых экскурсий.
О
Ольга
14 сен 2025
Замечательная экскурсия! Екатерина - очень интересный и вдозновленный рассказчик! Первое щнакомство с Лувром было вдозновляющим и захватывающим!
А
Аделина
14 сен 2025
Очень понравилось изучать Лувр с Екатериной
A
Anna
30 авг 2025
Екатерина очень вовлеченный гид, за то время, которое провели с ней в Лувре, считаю, успели достаточно. Так же, в личной переписке, подсказала несколько интересующих моментов. И дети подростки и взрослые остались довольны экскурсией.
Евгения
22 авг 2025
Мы были с 2подростками, экскурсия была отлично адаптирована под их знания по школе, Екатерина - приятная в общении девушка, показала основные места в лувре, подсказала куда лучше сходить для кофе и фото, а так же потом прислала комментарии по открытым вопросам.
Огромное спасибо за продуктивный день в Лувре 😁
Огромное спасибо за продуктивный день в Лувре 😁
Светлана
21 авг 2025
Большое спасибо Екатерине за организацию нашей экскурсии по Лувру! Остались очень довольны! Все прошло идеально, было очень интересно и взрослым и ребенку. Екатерина помогла с покупкой билетов, подсказала лучшее время,
С
Светлана
19 авг 2025
Отличная ознакомительная экскурсия в Лувре. С нами были дети-подростки, уже изрядно уставшие к тому моменту. Так вот Катерина сделала невозможное - сумела увлечь и заинтересовать и их. Экскурсия прошла в лёгкой, непринужденной форме, скорее как дружеская прогулка. Спасибо гиду Катерине за приятное общение и познавательную экскурсию,
Мария
11 авг 2025
10 августа 2025 г. Прекрасная экскурсия для короткого знакомства с Лувром. Екатерина за небольшое время познакомила с историей этого замечательного места, провела без очередей по основным залам, обратила наше внимание
А
Анастасия
2 авг 2025
Все прошло отлично, интересный маршрут!
А
Анна
22 июл 2025
Большое спасибо Екатерине за экскурсию по Лувру. Нам очень понравилось! Море интересной информации. Три часа пролетели незаметно. Екатерина с интересом и удовольствием отвечала на все наши вопросы. Особенно понравилась её вовлеченность в вопросы и рассказы нашей дочки. Это важно, чтобы поддержать интерес ребёнка исследовать мир истории и искусства
Оксана
20 июл 2025
Гид просто на 10 из 10!
Очень классно провела нам 2 индивидуальные экскурсии. Катя сумела завлечь нашего сына 10 лет, и более того, он много всего запомнил с посещения Лувра. Нам взрослым так же интересно. Профессионал и хороший человек!
Очень классно провела нам 2 индивидуальные экскурсии. Катя сумела завлечь нашего сына 10 лет, и более того, он много всего запомнил с посещения Лувра. Нам взрослым так же интересно. Профессионал и хороший человек!
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лувр в первый раз
Погрузиться в историю парижского дворца-музея и «прочитать» его главные шедевры
Начало: Возле Лувра
Сегодня в 09:00
12 ноя в 09:00
€320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевские сокровища Лувра
Индивидуальная экскурсия по Лувру: откройте для себя мир искусства и истории, от шедевров Леонардо до королевских покоев. Узнайте секреты знаменитых экспонатов
Начало: У главной пирамиды Лувра
Сегодня в 09:00
12 ноя в 09:00
€294 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лувр для юных ценителей искусства и их родителей
Смотреть, узнавать, играть и творить в главном музее Франции
Начало: У Лувра
13 ноя в 09:00
15 ноя в 09:30
от €210 за всё до 5 чел.