Описание квестаОстров Сите — самое древнее место Парижа и идеальная площадка для детского приключения! Ребят ждёт интерактивный маршрут, где каждая остановка превращается в игру: горгульи и мушкетёры, Квазимодо и Астерикс — все они помогут детям раскрывать загадки, выполнять задания и искать сокровища. Экскурсия проходит в формате квеста, поэтому дети не просто слушают, а активно участвуют, двигаются, отвечают на вопросы и открывают город шаг за шагом. В финале всех ждёт небольшой сюрприз.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нотр-Дам - обновлённый и вновь сияющий после реставрации. Мы рассмотрим его фасады, найдём горгулий и узнаем, где мог жить Квазимодо
- Пон-Нёф (Новый мост) - который совсем не новый! Расскажем, почему это самый старый мост Парижа и какие секреты скрывает
- Средневековые улочки - узкие, кривые, атмосферные. Представим мушкетёров и их парижские истории
- Сент-Шапель - «ювелирная шкатулка» Парижа. Рассмотрим витражи, которые словно светятся изнутри
- Набережная Сены - спустимся к воде и попробуем представить внезапное нападение викингов в самом центре Парижа
- Королевская площадь - необычной формы и со своими тайными символами
- Центральная точка Парижа - место, куда мечтали попасть Астерикс и Обеликс (и мы туда доберёмся!)
Что включено
- /t/tЭкскурсия подходит детям от 5 до 12 лет и их родителям. /n/t/tКвест проведу я или гид из нашей команды. /n
Место начала и завершения?
8, набережная дю Лувр
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
