1 чел.
По популярности
Квест
2 часа
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
«Рекомендуемый возраст участников квеста — 6-13 лет»
14 июня в 10:30
17 июня в 10:30
€267 за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
Великолепный Версаль: детская экскурсия-квест
Познакомиться с миром французской аристократии и её образом жизни, разгадывая головоломки
Начало: возле Версальского дворца
«Детская экскурсия-квест в Версале — отличная идея познакомить маленьких непосед с самой известной резиденцией французских королей»
14 июня в 09:30
17 июня в 00:00
€267 за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
Отгадать загадки древних цивилизаций и изучить работы да Винчи вместе с искусствоведом
Начало: У входа в Пирамиду Лувра
«По желанию вы можете оставить детей на квесте со мной»
13 июня в 14:30
17 июня в 09:30
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 марта 2024Хотите полюбить Лувр? Не ходите туда никогда сами, если вы обычный человек!!!! Мы были до этого 3 или 4 раза
- ААлександр10 января 2024Очень понравилась экскурсия квест. Учавстаовали не только дети, но и мы, взрослые. Время пролетело незаметно.
- ААлина8 июля 2023Для знакомства с Лувром мы взяли нашим детям экскурсию-квест с гидом Еленой и не пожалели, нам всем было очень интересно. За
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Квесты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 267. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Квесты», 30 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август