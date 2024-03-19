Экскурсии с элементами квеста в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Париже на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Экскурсия-квест по Лувру для детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
30 отзывов
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
«Рекомендуемый возраст участников квеста — 6-13 лет»
14 июня в 10:30
17 июня в 10:30
267 за всё до 6 чел.
Великолепный Версаль: детская экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Великолепный Версаль: детская экскурсия-квест
Познакомиться с миром французской аристократии и её образом жизни, разгадывая головоломки
Начало: возле Версальского дворца
«Детская экскурсия-квест в Версале — отличная идея познакомить маленьких непосед с самой известной резиденцией французских королей»
14 июня в 09:30
17 июня в 00:00
267 за всё до 4 чел.
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест в Лувре «Машина времени» (для детей 5-12 лет)
Отгадать загадки древних цивилизаций и изучить работы да Винчи вместе с искусствоведом
Начало: У входа в Пирамиду Лувра
«По желанию вы можете оставить детей на квесте со мной»
13 июня в 14:30
17 июня в 09:30
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 марта 2024
    Экскурсия-квест по Лувру для детей
    Хотите полюбить Лувр? Не ходите туда никогда сами, если вы обычный человек!!!! Мы были до этого 3 или 4 раза
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    и кроме ужаса от объемов экспозиции и туч людей не испытывали. Ходили из советской привычки казаться культурными. Так вот только с Еленой на самом деле мы были первый раз в чудесном музее с интересной коллекцией, умело обходя толпы под ее руководством, дети разгадывали загадки на картинах и в залах, взрослые с интересом увидели разнице между древнегреческой и древнеримской скульптурой. Все вместе не разглядывали из бытового любопытства, а изучали тонкую работу на приеме ювелирных изделий королев. Исключительно полезно и приятно провели время. Спасибо, что Вы есть. PS в следующий раз планируем еще одну нелюбимую из-за трудностей восприятия часть Парижа - Версаль сделать "своей" и это реально только на частных хороших экскурсия, ура, что естьTripster

  • А
    Александр
    10 января 2024
    Экскурсия-квест по Лувру для детей
    Очень понравилась экскурсия квест. Учавстаовали не только дети, но и мы, взрослые. Время пролетело незаметно.
  • А
    Алина
    8 июля 2023
    Экскурсия-квест по Лувру для детей
    Для знакомства с Лувром мы взяли нашим детям экскурсию-квест с гидом Еленой и не пожалели, нам всем было очень интересно. За
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    два часа успели увидеть почти все самое важное, смотрели на сфинксов, искали королевские комнаты, побывали в самой древней части Лувра, когда он был еще крепостью в XII веке, гуляли вокруг донжона, видели шлем французского короля XIV века, который нашли при раскопках. Незабываемые рассказы о шедеврах живописи и скульптуры, три звезды Лувра - прекрасная идея, и многое многое другое. Экскурсия составлена очень грамотно, подача увлекательная, информационная и эмоциональная. Кроме того, дети отгадывали загадки, искали ответы и в конце их ждал очень приятный сюрприз. Мы под впечатлением и с удовольствием рекомендуем экскурсию Елены.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Квесты»

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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 267. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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