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и кроме ужаса от объемов экспозиции и туч людей не испытывали. Ходили из советской привычки казаться культурными. Так вот только с Еленой на самом деле мы были первый раз в чудесном музее с интересной коллекцией, умело обходя толпы под ее руководством, дети разгадывали загадки на картинах и в залах, взрослые с интересом увидели разнице между древнегреческой и древнеримской скульптурой. Все вместе не разглядывали из бытового любопытства, а изучали тонкую работу на приеме ювелирных изделий королев. Исключительно полезно и приятно провели время. Спасибо, что Вы есть. PS в следующий раз планируем еще одну нелюбимую из-за трудностей восприятия часть Парижа - Версаль сделать "своей" и это реально только на частных хороших экскурсия, ура, что естьTripster