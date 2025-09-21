читать дальше

которые люди обычно не замечают: дворики, скверы, скульптуры. Это и подтолкнуло меня пойти изучать историю искусств и объединиться с такими же, как я, единомышленниками! Теперь мы разрабатываем и организуем на профессиональном уровне экскурсии с интересными маршрутами — как групповые так и индивидуальные, не только по городу, но и по его музеям и ближайшим пригородам. Поэтому в дальнейшем экскурсии для вас буду проводить или я или кто-то из нашей команды.