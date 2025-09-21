Индивидуальная экскурсия по острову Сите и собору Нотр-Дам - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу средневекового Парижа.
Прогулка по старинным улочкам, знакомство с историей Сент-Шапель и Консьержери, а также подробный рассказ о фасаде и скульптурах Нотр-Дам делают это путешествие незабываемым.
Узнайте, как роман Виктора Гюго спас собор от разрушения и почему Квазимодо стал частью культурного кода города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Парижа
- 📚 Уникальные исторические факты
- 🖼️ Величественная архитектура
- 🗝️ Тайны средневековья
- 🎨 Культурное наследие
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Городская ратуша Парижа
- Мост Менял
- Цветочный рынок
- Сент-Шапель
- Консьержери
- Дворец правосудия
- Собор Парижской Богоматери
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Городскую ратушу Парижа. Это административное сердце города. Обсудим, как тут проходили казни, революции, народные восстания — и как здание превратилось в символ современного Парижа
- Мост Менял. Пересечём Сену по одному из старейших мостов Парижа и почувствуем под ногами слой истории, скрытый в камне
- Очаровательный цветочный рынок. Вы поймёте, как он возник в 19 веке, и почему сюда любили приходить художники и поэты
- Сент-Шапель с легендарными витражами. Затронем тему святынь, хранящихся здесь, и роль Людовика Святого в истории Франции
- Мрачную Консьержери. Поговорим о последнем пути Марии-Антуанетты и о том, как дворец стал тюрьмой
- Дворец правосудия — центр судебной власти средневековой Франции. Расскажу о становлении французской судебной системы и громких исторических процессах
- Собор Парижской Богоматери — кульминация экскурсии. Мы подробно рассмотрим фасад, скульптуры, гаргулей, витражи и архитектуру легендарного здания
А ещё вы узнаете:
- Где и как зародился Париж и почему именно остров Сите стал его сердцем
- Какие тайны хранят стены Консьержери
- Как роман Виктора Гюго спас Нотр-Дам от разрушения
- Почему Квазимодо стал не только персонажем, но и частью культурного кода Парижа
- Что случилось во время пожара 2019 года и как сегодня возрождается великий собор
- И многое другое
Организационные детали
Мы не посещаем Сент-Шапель и Консьержери. Но я дам совет, когда и как туда лучше сходить самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Hotel de Ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 1480 туристов
Бонжур, друзья! Меня зовут Галина, я с интересом изучаю разные уголки Парижа и готова рассказывать о них с утра до ночи! Я люблю гулять и находить классные места — те,
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
21 сен 2025
Спасибо Ирине за прекрасную экскурсию! Сильно подробностей не знаю, так как ходила моя мама. Но моей маме сложно угодить, но при этом она осталась довольна и рассказывала об экскурсии взахлеб. Также Ирина поделилась разными местами Парижа, как выбрать круасан, где попить кофе, куда пойти в ближайшие дни. 10 из 10
O
Olga
16 сен 2025
Наш гид Алексей подарил нам незабываемые 2 часа впечатлений!
Все понравилось, рекомендую!
A
Anna
18 авг 2025
Отличная обзорная экскурсия, не слишком перегружена информацией, но, в то же время, ее достаточно. Очень приятный гид - Алексей.
М
Марина
4 июн 2025
Великолепный гид. Рекомендую
М
Михаил
18 мая 2025
Очень душевно и интересно. Классный гид!
Входит в следующие категории Парижа
