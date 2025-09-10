Остров Сите в Париже - идеальное место для детского квеста! Маленькие исследователи отправятся на поиски сокровищ, познакомятся с историей города и его легендами. Они посетят Нотр-Дам, узнают тайны Нового моста
5 причин купить этот квест
- 🗺️ Интерактивное путешествие по острову Сите
- 🏰 Визит в знаменитый Нотр-Дам
- 🧩 Увлекательные загадки и викторины
- 🎭 Встреча с героями легенд и сказок
- 🎁 Сюрприз в конце квеста
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Нотр-Дам
- Новый мост
- Средневековые улочки
- Часовня Сен-Шапель
- Набережная Сены
- Королевская площадь
- Центральная точка Парижа
Описание квеста
- Нотр-Дам — звезда сезона, вновь открытая после пожара. Мы внимательно исследуем его фасады с горгульями, разберёмся, где жил Квазимодо.
- Новый мост — на самом деле самый старый в Париже. Раскроем его тайны и любимые места Леди Баг.
- Средневековые улочки с покосившимися от времени домами. Представим себе времена, когда здесь прогуливались мушкетёры.
- Часовня Сен-Шапель, которую называют «шкатулкой» тернового венца Христа. Мы рассмотрим самые красивые витражи в мире.
- Набережная Сены — спустимся к воде и… станем свидетелями нападения викингов!
- Королевская площадь уникальной формы с множеством тайных посланий.
- Центральная точка Парижа — именно сюда мечтали попасть Астерикс и Обеликс.
Организационные детали
- Интерактивная экскурсия будет интересна детям от 5 до 12 лет, а также их родителям.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Pont Neuf
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 14079 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Mariia
11 сен 2025
Экскурсия нам с дочерью очень понравилась! Екатерина — замечательный экскурсовод, легко находит общий язык с детьми, что сделало прогулку интересной и познавательной. Спасибо за отличный рассказ и приятную атмосферу!
Анна
19 авг 2025
Квест по Парижу для нас проводила Екатерина. Екатерина очень понравилась как рассказчик, интересный легкий формат, прогулялись по острову Сите, узнали про основные достопримечательности, Екатерина даже порекомендовала конкретные рестораны для посещения по нашему запросу и другие интересные для посещения места по запросу ребенка.
Формат экскурсии - в виде квеста, с максимальным вовлечением ребенка. Прошло интересно и познавательно.
М
Максим
19 авг 2025
Очень интересно, детям понравилось!
В
Вадим
8 авг 2025
Экскурсия больше историческая, а не детская. Есть формат квеста, но как заявлено в названии ни про леди баг ни про других героев речи нет. На мой взгляд стоимость переоценена. Мы
Криста
Ответ организатора:
Здравствуйте, Вадим!
Л
Лена
28 июл 2025
Хочу выразить свою благодарность нашему гиду в Париже Екатерине. Профессионал своего дела. Дети были в восторге.
Екатерина
19 июл 2025
Отличная экскурсия, познавательная, хороший интерактивный материал для детей, взрослым тоже интересно, продолжительность. Идеальная для такой исторической экскурсии чтобы не устать но при этом чтобы знания отложились. Дети и взрослые запомнили много интересных фактов, очень рекомендуем экскурсию и экскурсовода Екатерину. Спасибо большое!
E
Elena
12 июл 2025
Квест прошёл очень интересно. Дети были разновозрастные 5, 7, 12. Екатерина смогла увлечь всех. Выслушала все самые невероятные гипотезы и ответила на все вопросы. Детям очень понравилось
Е
Екатерина
5 июл 2025
Екатерина провела отличную экскурсию. Дочке 7 лет понравилось - много фактов интересных для ребенка. Было бы здорово иметь возможность еще зайти внутрь Нотр-Дам и Сен-Шапель, но очереди длинные - и в рамки 2х часов можно не уложиться. Экскурсию рекомендуем.
Юлия
2 июл 2025
Очень увлекательный и продуманный квест.
С
Светлана
28 июн 2025
Экскурсию проводила замечательный гид Екатерина, рассказ был очень интересен не только детям, но и взрослым, при этом дети (7 лет) с энтузиазмом проходили экскурсию, несмотря на усталость. Очень рекомендую!
Гаянэ
27 июн 2025
Очень увлекательная экскурсия, детям было очень интересно выполнять задания и внимательно случали экскурсовода Анну! Спасибо!
Д
Дарья
6 мая 2025
Просто невероятная гид Екатерина у нас была) дети в восторге были и взрослые)
В
Виктория
1 мая 2025
Очень профессиональный экскурсовод из Санкт-петербурга. Качественная подборка мест из сюжетов мультфильма Леди Баг. Деты были очень довольны.
Е
Елена
25 апр 2025
Елизавета - прекрасный экскурсовод. Отлично общается с детьми и доступно преподносит материал.
Входит в следующие категории Парижа
