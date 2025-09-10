Мои заказы

Нотр-Дам и сокровища острова Сите: квест для детей 5-12 лет

Погрузитесь в увлекательный квест по острову Сите, где дети встретят героев из сказок и легенд Парижа. Динамичная прогулка с сюрпризами
Остров Сите в Париже - идеальное место для детского квеста! Маленькие исследователи отправятся на поиски сокровищ, познакомятся с историей города и его легендами. Они посетят Нотр-Дам, узнают тайны Нового моста
и пройдут по средневековым улочкам. Часовня Сен-Шапель и набережная Сены добавят приключению волшебства. В конце квеста детей ждёт сюрприз, который оставит незабываемые впечатления. Отличный способ провести время с семьёй и открыть для себя Париж с новой стороны

4.9
14 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🗺️ Интерактивное путешествие по острову Сите
  • 🏰 Визит в знаменитый Нотр-Дам
  • 🧩 Увлекательные загадки и викторины
  • 🎭 Встреча с героями легенд и сказок
  • 🎁 Сюрприз в конце квеста
Нотр-Дам и сокровища острова Сите: квест для детей 5-12 лет
Ближайшие даты:
10
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Нотр-Дам
  • Новый мост
  • Средневековые улочки
  • Часовня Сен-Шапель
  • Набережная Сены
  • Королевская площадь
  • Центральная точка Парижа

Описание квеста

  • Нотр-Дам — звезда сезона, вновь открытая после пожара. Мы внимательно исследуем его фасады с горгульями, разберёмся, где жил Квазимодо.
  • Новый мост — на самом деле самый старый в Париже. Раскроем его тайны и любимые места Леди Баг.
  • Средневековые улочки с покосившимися от времени домами. Представим себе времена, когда здесь прогуливались мушкетёры.
  • Часовня Сен-Шапель, которую называют «шкатулкой» тернового венца Христа. Мы рассмотрим самые красивые витражи в мире.
  • Набережная Сены — спустимся к воде и… станем свидетелями нападения викингов!
  • Королевская площадь уникальной формы с множеством тайных посланий.
  • Центральная точка Парижа — именно сюда мечтали попасть Астерикс и Обеликс.

Организационные детали

  • Интерактивная экскурсия будет интересна детям от 5 до 12 лет, а также их родителям.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Pont Neuf
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста
Криста — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 14079 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
усиливая их впечатления и эмоции. Наши экскурсии построены так, чтобы информация усваивалась легко и надолго запоминалась и взрослым, и детям. Мы показываем достопримечательности с необычных ракурсов, создавая эффект «Вау!». Каждый маршрут — это авторское сочетание весёлого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни Парижа. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в Париже, Версале и Брюсселе и будем рады поделиться с вами своей любовью к прекрасному. À bientôt!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
1
2
1
Mariia
Mariia
11 сен 2025
Экскурсия нам с дочерью очень понравилась! Екатерина — замечательный экскурсовод, легко находит общий язык с детьми, что сделало прогулку интересной и познавательной. Спасибо за отличный рассказ и приятную атмосферу!
Экскурсия нам с дочерью очень понравилась! Екатерина — замечательный экскурсовод, легко находит общий язык с детьми, что сделало прогулку интересной и познавательной. Спасибо за отличный рассказ и приятную атмосферу!
Анна
Анна
19 авг 2025
Квест по Парижу для нас проводила Екатерина. Екатерина очень понравилась как рассказчик, интересный легкий формат, прогулялись по острову Сите, узнали про основные достопримечательности, Екатерина даже порекомендовала конкретные рестораны для посещения по нашему запросу и другие интересные для посещения места по запросу ребенка.
Формат экскурсии - в виде квеста, с максимальным вовлечением ребенка. Прошло интересно и познавательно.
Квест по Парижу для нас проводила Екатерина. Екатерина очень понравилась как рассказчик, интересный легкий формат, прогулялись по острову Сите, узнали про основные достопримечательности, Екатерина даже порекомендовала конкретные рестораны для посещения по нашему запросу и другие интересные для посещения места по запросу ребенка.

Формат экскурсии - в виде квеста, с максимальным вовлечением ребенка. Прошло интересно и познавательно.
М
Максим
19 авг 2025
Очень интересно, детям понравилось!
В
Вадим
8 авг 2025
Экскурсия больше историческая, а не детская. Есть формат квеста, но как заявлено в названии ни про леди баг ни про других героев речи нет. На мой взгляд стоимость переоценена. Мы
были с четырьмя детьми, с нас взяли за 6 (4 ребёнка и мы с женой) человек. (360 евро за 2 часа) детей нельзя отпускать одних, должен быть минимум один родитель. Я обычно не вспоминаю о стоимости если получил безумное удовольствие от экскурсии, здесь не тот случай. Экскурсовод Екатерина, в целом всё норм, но когда ты приезжаешь в другую страну, тебе хочется получить как можно больше информации, каких-то лайфхаков. Узнать какие-то места, которые рекомендуют не путеводители, а сам гид, потому что нравится. А ты как турист, впитываешь как губка. Сегодня после экскурсии я ощутил эмоциональную скупость, либо просто мои ожидания были завышены.

Криста
Криста
Ответ организатора:
Здравствуйте, Вадим!

Мы обратили внимание, что отзыв написан от лица взрослого и его ожиданий от взрослой экскурсии: лайфхаки о городе, советы
по интересным местам от гида, цена.

Понравилась ли экскурсия Вашим четырем девочкам? Экскурсия детская и фокус гида идет на то, чтобы было увлекательно именно детям и в зависимости от интересов детей гид добавляет или уменьшает глубину вовлекающих в историю города рассказов.

Персонажи мультиков играют вовлекающую роль, чтобы и историческая информация, которая потом пригодиться в школе, запомнилась надолго.

Обращаем Ваше внимание, что экскурсия не посвящена полностью Леди Баг, это один из персонажей экскурсии, однако, если Вы предупредите нас заранее, мы можем уделить и больше внимания именно Леди Баг.

Что касается цены

В описании ко всем персональным экскурсиям указывается размер групп, а также возможно ли увеличение группы и по какой стоимости. Все это также прописано и на нашей экскурсии.

На детской экскурсии на цену также влияет печатная и сувенирная продукция для детей, в вашем случае вы даже забрали у гида из шкатулки детские сувениры еще и на взрослых.

Если Вы вычтите стоимость расходных материалов, то экскурсия получается дешевле обычной пешеходной.

Нашу интерактивную экскурсию проводит искусствовед, имеющий большой опыт работы как с самыми маленькими детьми, так и с подростками.

Гид не является воспитателем, его задача — интересно провести экскурсию и вовлечь малышей в процесс так, чтобы информация усвоилась на долгие годы.

Присутствие взрослого помогает создать более безопасную и комфортную атмосферу при прогулке по городу, также по закону о защите прав детей с группой должен присутствовать ответственный за них взрослый.

Также взрослый может оказаться необходимым для эмоциональной поддержки детей, особенно если они впервые участвуют в подобной активности или находятся в незнакомой среде, так как экскурсия подходит и малышам начиная с 5-ти лет.

Если Вы хотите отдохнуть отдельно от детей, мы можем помочь с организацией няни, которая будет сопровождать детей на экскурсии.

Л
Лена
28 июл 2025
Хочу выразить свою благодарность нашему гиду в Париже Екатерине. Профессионал своего дела. Дети были в восторге.
Хочу выразить свою благодарность нашему гиду в Париже Екатерине. Профессионал своего дела. Дети были в восторге.
Екатерина
Екатерина
19 июл 2025
Отличная экскурсия, познавательная, хороший интерактивный материал для детей, взрослым тоже интересно, продолжительность. Идеальная для такой исторической экскурсии чтобы не устать но при этом чтобы знания отложились. Дети и взрослые запомнили много интересных фактов, очень рекомендуем экскурсию и экскурсовода Екатерину. Спасибо большое!
Отличная экскурсия, познавательная, хороший интерактивный материал для детей, взрослым тоже интересно, продолжительность. Идеальная для такой исторической экскурсии чтобы не устать но при этом чтобы знания отложились. Дети и взрослые запомнили много интересных фактов, очень рекомендуем экскурсию и экскурсовода Екатерину. Спасибо большое!
E
Elena
12 июл 2025
Квест прошёл очень интересно. Дети были разновозрастные 5, 7, 12. Екатерина смогла увлечь всех. Выслушала все самые невероятные гипотезы и ответила на все вопросы. Детям очень понравилось
Квест прошёл очень интересно. Дети были разновозрастные 5, 7, 12. Екатерина смогла увлечь всех. Выслушала все самые невероятные гипотезы и ответила на все вопросы. Детям очень понравилось
Е
Екатерина
5 июл 2025
Екатерина провела отличную экскурсию. Дочке 7 лет понравилось - много фактов интересных для ребенка. Было бы здорово иметь возможность еще зайти внутрь Нотр-Дам и Сен-Шапель, но очереди длинные - и в рамки 2х часов можно не уложиться. Экскурсию рекомендуем.
Юлия
Юлия
2 июл 2025
Очень увлекательный и продуманный квест.
С
Светлана
28 июн 2025
Экскурсию проводила замечательный гид Екатерина, рассказ был очень интересен не только детям, но и взрослым, при этом дети (7 лет) с энтузиазмом проходили экскурсию, несмотря на усталость. Очень рекомендую!
Гаянэ
Гаянэ
27 июн 2025
Очень увлекательная экскурсия, детям было очень интересно выполнять задания и внимательно случали экскурсовода Анну! Спасибо!
Д
Дарья
6 мая 2025
Просто невероятная гид Екатерина у нас была) дети в восторге были и взрослые)
В
Виктория
1 мая 2025
Очень профессиональный экскурсовод из Санкт-петербурга. Качественная подборка мест из сюжетов мультфильма Леди Баг. Деты были очень довольны.
Е
Елена
25 апр 2025
Елизавета - прекрасный экскурсовод. Отлично общается с детьми и доступно преподносит материал.

Входит в следующие категории Парижа

