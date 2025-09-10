читать дальше

Понравилась ли экскурсия Вашим четырем девочкам? Экскурсия детская и фокус гида идет на то, чтобы было увлекательно именно детям и в зависимости от интересов детей гид добавляет или уменьшает глубину вовлекающих в историю города рассказов.



Персонажи мультиков играют вовлекающую роль, чтобы и историческая информация, которая потом пригодиться в школе, запомнилась надолго.



Обращаем Ваше внимание, что экскурсия не посвящена полностью Леди Баг, это один из персонажей экскурсии, однако, если Вы предупредите нас заранее, мы можем уделить и больше внимания именно Леди Баг.



Что касается цены



В описании ко всем персональным экскурсиям указывается размер групп, а также возможно ли увеличение группы и по какой стоимости. Все это также прописано и на нашей экскурсии.



На детской экскурсии на цену также влияет печатная и сувенирная продукция для детей, в вашем случае вы даже забрали у гида из шкатулки детские сувениры еще и на взрослых.



Если Вы вычтите стоимость расходных материалов, то экскурсия получается дешевле обычной пешеходной.



Нашу интерактивную экскурсию проводит искусствовед, имеющий большой опыт работы как с самыми маленькими детьми, так и с подростками.



Гид не является воспитателем, его задача — интересно провести экскурсию и вовлечь малышей в процесс так, чтобы информация усвоилась на долгие годы.



Присутствие взрослого помогает создать более безопасную и комфортную атмосферу при прогулке по городу, также по закону о защите прав детей с группой должен присутствовать ответственный за них взрослый.



Также взрослый может оказаться необходимым для эмоциональной поддержки детей, особенно если они впервые участвуют в подобной активности или находятся в незнакомой среде, так как экскурсия подходит и малышам начиная с 5-ти лет.



Если Вы хотите отдохнуть отдельно от детей, мы можем помочь с организацией няни, которая будет сопровождать детей на экскурсии.