Сити-тур в Париж

Вместе исследуем невероятные маршруты, окунёмся в культуру страны, познакомимся с французской кухней
Сити-тур в Париж
Описание тура

Вместе исследуем невероятные маршруты, окунёмся в культуру страны, познакомимся с французской кухней.

Побываем там, где зарождался Париж на острове Сите посреди Сены, увидим символы города: собор Нотр-Дам и Эйфелеву башню, откроем для себя мировую сокровищницу - Лувр, прикоснемся к истории эпох и имен на кладбище Монмартр и действующем по сей день кабаре Мулен Руж, зарядимся энергией Стены любви.

Восхитимся красотой самой знаменитой авеню мира - Елисейских полей, посмотрим резиденцию главы Французской республики - Елисейский дворец и напоминание об эпохе Наполеона Триумфальную арку.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Парижем

Встреча в аэропорту Шарль де Голль, рекомендуемое время прилета с 9 до 11-00

Знакомство, трансфер в гостиницу 4 звезды рядом с Монмартр, в 5 минутах ходьбы от Мулен Руж, заселение и обед

Так как мы живем рядом с Монмартр, то Наш тур начинается с экскурсии по богемному району

Бульвар Пигаль и Мулен Руж (самое знаменитое кабаре в Париже)

Стена любви

Лавка Au March de la but (фильм Амели)

Площадь тертр

Базилика святого сердца

Обед в самом старом бистро Парижа

Марсовое поле, любуемся Эйфеллевой башней, встречаем закат. Кто хочет подняться - напишите мне об этом за месяц для покупки билетов

ужин с видом на башню

2 день

Свидание с Парижем

Экскурсия с гидом на острове Ситэ, расположенный в центре реки Сены. Этот пункт является главой города Парижа.

Через мост Сен-Мишель переходим на остров, Собор Нотр-Дам (заходим внутрь)

Затем ныряем в латинские кварталы (Самый Колоритные и богемный район)

Прогулявшись насквозь по колоритным улицам выходим к Пантеону.

Лувр

Обед

Посещение музея Лувр (не менее 2 часов)

Кто уже был - можем поменять на Орсе (импрессионисты)

Прогулка по садам Тюльири

Ужин

3 день

Марэ

Экскурсия по Кварталу Марэ, самый престижный район

Еврейский квартал

Кафе и музей Луи Виттон

Речной трамвайчик по Сене

Обед

Елисейские поля

Триумфальная арка

Свободное время

Ужин

4 день

Заключительный

Площадь Согласия

Мост Александра 3

Елисейские поля

Свободное время на шоппинг

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице туристического класса при двухместном размещении
  • Завтраки во все дни тура
  • Трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно
  • Ежедневные прогулочные экскурсии и входные билеты в музеи
  • Услуги гида
  • Видеоролик на память о поездке от организатора
  • Разработанный маршрут
  • Сопровождение лидера группы
  • Помощь с поиском и подбором билетов
Что не входит в цену
  • Перелёт
  • Питание (кроме завтраков)
Визы

шенген

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталия
Наталия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я занимаюсь организацией путешествий с 2022 года. Главное направление- гастрономические, винные туры и Экскурсионные. Главная задача- погрузить туристов в атмосферу города, познакомить с традициями, почувствовать его ритм и почувствовать себя
местным жителем. Это не олинклюзив с вечеринками у бассейна до утра. Это возможность почувствовать ритм жизни наших соседей. У меня мини группы 8 -10 человек, для комфорта и туристов и организатора и гидов. В небольших группах уютная и камерная обстановка, и я могу уделить внимание каждому каждому. Наша встреча начинается в аэропорту города прилета и все дни тура мы вместе, после окончания экскурсионного дня не прощаемся, а организованно идем на ужин со всей группой в лучшие рестораны (либо Мишлен, где представлена национальная кухня, либо это рестораны с панорамным видом на главные достопримечательности города).

Тур входит в следующие категории Парижа

