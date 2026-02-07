Описание тура
Вместе исследуем невероятные маршруты, окунёмся в культуру страны, познакомимся с французской кухней.
Побываем там, где зарождался Париж на острове Сите посреди Сены, увидим символы города: собор Нотр-Дам и Эйфелеву башню, откроем для себя мировую сокровищницу - Лувр, прикоснемся к истории эпох и имен на кладбище Монмартр и действующем по сей день кабаре Мулен Руж, зарядимся энергией Стены любви.
Восхитимся красотой самой знаменитой авеню мира - Елисейских полей, посмотрим резиденцию главы Французской республики - Елисейский дворец и напоминание об эпохе Наполеона Триумфальную арку.
Программа тура по дням
Знакомство с Парижем
Встреча в аэропорту Шарль де Голль, рекомендуемое время прилета с 9 до 11-00
Знакомство, трансфер в гостиницу 4 звезды рядом с Монмартр, в 5 минутах ходьбы от Мулен Руж, заселение и обед
Так как мы живем рядом с Монмартр, то Наш тур начинается с экскурсии по богемному району
Бульвар Пигаль и Мулен Руж (самое знаменитое кабаре в Париже)
Стена любви
Лавка Au March de la but (фильм Амели)
Площадь тертр
Базилика святого сердца
Обед в самом старом бистро Парижа
Марсовое поле, любуемся Эйфеллевой башней, встречаем закат. Кто хочет подняться - напишите мне об этом за месяц для покупки билетов
ужин с видом на башню
Свидание с Парижем
Экскурсия с гидом на острове Ситэ, расположенный в центре реки Сены. Этот пункт является главой города Парижа.
Через мост Сен-Мишель переходим на остров, Собор Нотр-Дам (заходим внутрь)
Затем ныряем в латинские кварталы (Самый Колоритные и богемный район)
Прогулявшись насквозь по колоритным улицам выходим к Пантеону.
Лувр
Обед
Посещение музея Лувр (не менее 2 часов)
Кто уже был - можем поменять на Орсе (импрессионисты)
Прогулка по садам Тюльири
Ужин
Марэ
Экскурсия по Кварталу Марэ, самый престижный район
Еврейский квартал
Кафе и музей Луи Виттон
Речной трамвайчик по Сене
Обед
Елисейские поля
Триумфальная арка
Свободное время
Ужин
Заключительный
Площадь Согласия
Мост Александра 3
Елисейские поля
Свободное время на шоппинг
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице туристического класса при двухместном размещении
- Завтраки во все дни тура
- Трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно
- Ежедневные прогулочные экскурсии и входные билеты в музеи
- Услуги гида
- Видеоролик на память о поездке от организатора
- Разработанный маршрут
- Сопровождение лидера группы
- Помощь с поиском и подбором билетов
Что не входит в цену
- Перелёт
- Питание (кроме завтраков)
Визы
шенген