Изысканная Франция от Парижа до океана
Авторский тур в Париже

Посетить 3 курортных города Нормандии, увидеть мировые шедевры и отведать деликатесов

С нами вы влюбитесь во Францию: покажем необычные места и мировые шедевры архитектуры, отведём в проверенные ресторанчики и купим для вас премиальные местные сыры и вина, которые точно нужно попробовать, прогуляемся по значимым локациям, где разворачивались повлиявшие на историю события. Отправимся к океану наслаждаться морепродуктами с видом на Ла-Манш и любоваться курортными городами. Исследуем Париж от Латинского квартала до Монмартра.

Заедем в гости в роскошную резиденцию Наполеона, увидим, куда поселил своих мушкетёров Дюма, и заглянем в церковь, в которой Дэн Браун спрятал краеугольный камень.
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Изысканная Франция от Парижа до океана
Ближайшие даты:
6
мая
27
мая
17
июн
26
авг
27
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2 690
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Во Францию необходима шенгенская виза.

Проживание. В 2-3-звёздочном отеле в 18-20 минутах от центра Парижа в 2-местном номере. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки в отеле, ланчи с вином и местными деликатесами, ужины в старинных ресторанах и бистро (1 горячее блюдо, багет, вино и вода), дегустация морепродуктов в Нормандии. Сырная корзина в подарок каждому в конце тура. Дополнительно оплачиваются обеды, десерты.

Дети. От 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Париж

Встретим вас в аэропорту и сразу же отправимся вместе знакомиться с французской кухней! Попробуем сыры, которых здесь множество видов, выпечку, десерты и изысканное блюдо фуа-гра. Вкусы лучше раскрываются вместе с бокалом французского шампанского премиального уровня.

Пора увидеть Париж! Посетим все значимые достопримечательности от Елисейских полей до острова Сите, который является сердцем столицы. Рассмотрим архитектурные памятники, выпьем вина с видом на Эйфелеву башню, полюбуемся Триумфальной аркой, прогуляемся по уютным улочкам и прочувствуем особую атмосферу Парижа. Вечером соберёмся в одном из многочисленных ресторанов города, где отметим приезд с бокалом хорошего вина. В этом туре будет много вина — мы знаем, чем вас угостить, что посоветовать и где купить по приятным ценам.

Добро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в Париж
2 день

Океан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городки

После завтрака отправляемся к океану — в город Онфлёр. Набережная города встретит нас яхтами и рыбацкими лодками. Рассмотрим необычную архитектуру и прогуляемся. Желающие смогут искупаться.

Затем переместимся в Довиль и Трувиль. Первый известен своим огромным пляжем, казино и светскими мероприятиями, которые проходят здесь летом. Увидим особняки начала прошлого века в нормандском стиле «коломбаж». Трувиль находится неподалёку и когда-то приглянулся брату Наполеона Третьего — герцогу Шарлю де Морни. Устроимся на берегу Ла-Манша на ланч и попробуем местное вино и морепродукты.

Вечером вернёмся в Париж на скоростном поезде.

Океан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городкиОкеан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городки
3 день

Романтичный и творческий Монмартр

Вы наверняка слышали о Монмартре — романтичном и творческом районе на холме в Париже. Там мы сегодня и прогуляемся: по площадям, бульварам и приятным улочкам. Увидим роскошную базилику Сакре-Кёр, надпись «я тебя люблю» на 250 языках, знаменитое парижское общежитие, где собирались когда-то выдающиеся деятели.

Возле смотровой площадки устроим пикник со свежим багетом, элитным сортом мягкого французского сыра, ветчиной и органическим вином из Бордо.

Полюбуемся эталоном французского неоклассицизма — храмом Святой Марии Магдалины. Посетим кладбище Монмартра, на котором похоронены Александр Дюма, Стендаль, Эмиль Золя, Гектор Берлиоз и другие знаменитые люди. Увидим место, где снимали фильм «Амели», старую ветряную мельницу и скульптуру известного актёра.

Вечером поужинаем в ресторане с бокалом вина Рислинг Эльзас.

Романтичный и творческий МонмартрРомантичный и творческий МонмартрРомантичный и творческий МонмартрРомантичный и творческий МонмартрРомантичный и творческий МонмартрРомантичный и творческий МонмартрРомантичный и творческий МонмартрРомантичный и творческий Монмартр
4 день

Средневековый город Руан и местные деликатесы

Сегодня посетим историческую столицу Нормандии — Руан. Здесь находится известный на весь мир кафедральный собор, происходили значимые события, оборвалась жизнь национальной героини страны Жанны д’Арк, а ещё готовят вкуснейшие сыры и сидр, которые мы обязательно попробуем. Прогуляемся по средневековому городу с богатой историей и осмотрим важные достопримечательности. Больше нигде во Франции вы не увидите такого количества готических храмов и церквей!

Вечером вернёмся в Париж.

Средневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесыСредневековый город Руан и местные деликатесы
5 день

Резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне

В 20 километрах от Парижа находится резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне, уступающая Версалю только внешне. Мы сами в этом убедимся, когда зайдём внутрь замка — перед нами откроются роскошные коридоры и комнаты. Рассмотрим интерьеры наполеоновской эпохи, прогуляемся по ухоженной территории с озером, где можно увидеть чёрных лебедей, и устроим ланч на природе.

Во второй половине дня отправимся на шопинг (либо свободное время). Вечером — ужин с вином во французском бистро.

Резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины БогарнеРезиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне
6 день

Латинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектуры

Сегодня прогуляемся в самом богемной, весёлом и интересном районе Парижа — в Латинском квартале. Вас впечатлит его оригинальная застройка, узкие улочки, дворцы и один из старейших университетов Европы и мира — Сорбонна. В Средневековье она была самым знаменитым учебным заведением Европы. Увидим одну из жемчужин мировой классической архитектуры — Пантеон (усыпальница выдающихся людей Франции). Прогуляемся по старинной и живописной улице Муфтар, рассмотрим церковь в стиле поздней готики и Ренессанса и другие достопримечательности Латинского квартала.

Пройдём по местам, где Дюма поселил трёх мушкетёров, и зайдём в церковь, в которой Дэн Браун спрятал краеугольный камень.

Вечером, уже по традиции, встретимся в ресторане на ужин с вином.

Латинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектурыЛатинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектуры
7 день

Отъезд с подарками

После завтрака проводим вас в аэропорт. Никто не уедет с пустыми руками — мы подготовили для вас сырную корзину с лучшими сортами.

Отъезд с подаркамиОтъезд с подаркамиОтъезд с подаркамиОтъезд с подарками

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Проживание
  • Завтраки, ужины и ланчи
  • Дегустация вина
  • Дегустация морепродуктов в Нормандии (устрицы, креветки, ракушки, вино на местном рыбном рынке)
  • Сырная корзина
  • Экскурсионная программа и сопровождение гидом
  • Билеты в замки и музей
  • Скоростной поезд из Нормандии в Париж
  • Тур проводится в группе от 2 туристов. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные для вас даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Парижа и обратно
  • Остальное питание
  • Одноместное размещение - доплата 300 евро
  • Виза
  • Дополнительные развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, 13:00
Завершение: Париж, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Парижа

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные туры

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