Посетить 3 курортных города Нормандии, увидеть мировые шедевры и отведать деликатесов
Заедем в гости в роскошную резиденцию Наполеона, увидим, куда поселил своих мушкетёров Дюма, и заглянем в церковь, в которой Дэн Браун спрятал краеугольный камень.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 690
Описание
Организационные детали
Во Францию необходима шенгенская виза.
Проживание. В 2-3-звёздочном отеле в 18-20 минутах от центра Парижа в 2-местном номере. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Включены завтраки в отеле, ланчи с вином и местными деликатесами, ужины в старинных ресторанах и бистро (1 горячее блюдо, багет, вино и вода), дегустация морепродуктов в Нормандии. Сырная корзина в подарок каждому в конце тура. Дополнительно оплачиваются обеды, десерты.
Дети. От 10 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Париж
Встретим вас в аэропорту и сразу же отправимся вместе знакомиться с французской кухней! Попробуем сыры, которых здесь множество видов, выпечку, десерты и изысканное блюдо фуа-гра. Вкусы лучше раскрываются вместе с бокалом французского шампанского премиального уровня.
Пора увидеть Париж! Посетим все значимые достопримечательности от Елисейских полей до острова Сите, который является сердцем столицы. Рассмотрим архитектурные памятники, выпьем вина с видом на Эйфелеву башню, полюбуемся Триумфальной аркой, прогуляемся по уютным улочкам и прочувствуем особую атмосферу Парижа. Вечером соберёмся в одном из многочисленных ресторанов города, где отметим приезд с бокалом хорошего вина. В этом туре будет много вина — мы знаем, чем вас угостить, что посоветовать и где купить по приятным ценам.
Океан, ланч с морепродуктами и вином на берегу Ла-Манша и курортные городки
После завтрака отправляемся к океану — в город Онфлёр. Набережная города встретит нас яхтами и рыбацкими лодками. Рассмотрим необычную архитектуру и прогуляемся. Желающие смогут искупаться.
Затем переместимся в Довиль и Трувиль. Первый известен своим огромным пляжем, казино и светскими мероприятиями, которые проходят здесь летом. Увидим особняки начала прошлого века в нормандском стиле «коломбаж». Трувиль находится неподалёку и когда-то приглянулся брату Наполеона Третьего — герцогу Шарлю де Морни. Устроимся на берегу Ла-Манша на ланч и попробуем местное вино и морепродукты.
Вечером вернёмся в Париж на скоростном поезде.
Романтичный и творческий Монмартр
Вы наверняка слышали о Монмартре — романтичном и творческом районе на холме в Париже. Там мы сегодня и прогуляемся: по площадям, бульварам и приятным улочкам. Увидим роскошную базилику Сакре-Кёр, надпись «я тебя люблю» на 250 языках, знаменитое парижское общежитие, где собирались когда-то выдающиеся деятели.
Возле смотровой площадки устроим пикник со свежим багетом, элитным сортом мягкого французского сыра, ветчиной и органическим вином из Бордо.
Полюбуемся эталоном французского неоклассицизма — храмом Святой Марии Магдалины. Посетим кладбище Монмартра, на котором похоронены Александр Дюма, Стендаль, Эмиль Золя, Гектор Берлиоз и другие знаменитые люди. Увидим место, где снимали фильм «Амели», старую ветряную мельницу и скульптуру известного актёра.
Вечером поужинаем в ресторане с бокалом вина Рислинг Эльзас.
Средневековый город Руан и местные деликатесы
Сегодня посетим историческую столицу Нормандии — Руан. Здесь находится известный на весь мир кафедральный собор, происходили значимые события, оборвалась жизнь национальной героини страны Жанны д’Арк, а ещё готовят вкуснейшие сыры и сидр, которые мы обязательно попробуем. Прогуляемся по средневековому городу с богатой историей и осмотрим важные достопримечательности. Больше нигде во Франции вы не увидите такого количества готических храмов и церквей!
Вечером вернёмся в Париж.
Резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне
В 20 километрах от Парижа находится резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне, уступающая Версалю только внешне. Мы сами в этом убедимся, когда зайдём внутрь замка — перед нами откроются роскошные коридоры и комнаты. Рассмотрим интерьеры наполеоновской эпохи, прогуляемся по ухоженной территории с озером, где можно увидеть чёрных лебедей, и устроим ланч на природе.
Во второй половине дня отправимся на шопинг (либо свободное время). Вечером — ужин с вином во французском бистро.
Латинский квартал Парижа: мушкетёры, краеугольный камень и шедевры архитектуры
Сегодня прогуляемся в самом богемной, весёлом и интересном районе Парижа — в Латинском квартале. Вас впечатлит его оригинальная застройка, узкие улочки, дворцы и один из старейших университетов Европы и мира — Сорбонна. В Средневековье она была самым знаменитым учебным заведением Европы. Увидим одну из жемчужин мировой классической архитектуры — Пантеон (усыпальница выдающихся людей Франции). Прогуляемся по старинной и живописной улице Муфтар, рассмотрим церковь в стиле поздней готики и Ренессанса и другие достопримечательности Латинского квартала.
Пройдём по местам, где Дюма поселил трёх мушкетёров, и зайдём в церковь, в которой Дэн Браун спрятал краеугольный камень.
Вечером, уже по традиции, встретимся в ресторане на ужин с вином.
Отъезд с подарками
После завтрака проводим вас в аэропорт. Никто не уедет с пустыми руками — мы подготовили для вас сырную корзину с лучшими сортами.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе
- Проживание
- Завтраки, ужины и ланчи
- Дегустация вина
- Дегустация морепродуктов в Нормандии (устрицы, креветки, ракушки, вино на местном рыбном рынке)
- Сырная корзина
- Экскурсионная программа и сопровождение гидом
- Билеты в замки и музей
- Скоростной поезд из Нормандии в Париж
- Тур проводится в группе от 2 туристов. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные для вас даты
Что не входит в цену
- Билеты до Парижа и обратно
- Остальное питание
- Одноместное размещение - доплата 300 евро
- Виза
- Дополнительные развлечения