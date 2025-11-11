Замки и искусство Луары: персональный тур из окрестностей Парижа
Увидеть Шенонсо, Амбуаз, Шомон и Шамбор, поговорить о работах да Винчи и его последнем пристанище
На протяжении нескольких столетий долина реки Луары была любимым местом отдыха французских монархов, аристократов, их фавориток, поэтому изобилует по-королевски роскошными замками с вычурными интерьерами и впечатляющими собраниями картин, скульптур, антиквариата.
настоящая сокровищница для ценителей истории, архитектуры, искусства, где мы проведём увлекательные выходные.
В Шенонсо полюбуемся коллекцией живописи Екатерины Медичи, в Амбуазе увидим шато и могилу Леонардо да Винчи, в Шомоне рассмотрим готические башни и разноцветные витражи и поразимся масштабам Шамбора — тут 426 комнат! А ещё регион славится изысканной гастрономией, и мы не обойдём её стороной: если пожелаете, насладимся органическими винами на семейной винодельне и блюдами из локальных фермерских продуктов от шеф-повара с мишленовским опытом.
Замок Шенонсо с коллекцией живописи, обед и дегустация на семейной винодельне, дом и могила Леонардо да Винчи
Встретимся у поезда, который всего за час доставит нас из Парижа в сердце долины Луары — город Тур. Далее отправимся к одному из самых утончённых шедевров французской архитектуры — замку Шенонсо, построенному прямо над рекой Шер. Он знаменит великолепной коллекцией живописи, собранной Екатериной Медичи.
После неспешной прогулки по замку мы полюбуемся его элегантными садами и пройдёмся вдоль реки. Посетим семейную винодельню, где нас угостят блюдами из сезонных продуктов и органическими винами (за доплату).
После обеда направимся в Амбуаз, где над Старым городом возвышается готическая часовня — место упокоения Леонардо да Винчи. Мы прогуляемся по улочкам и зайдём в реконструированный дом Кло-Люсе, где 5 веков назад творил один из величайших гениев эпохи Возрождения.
2 день
Замки Шомон и Шамбор, обед у шеф-повара с мишленовским опытом
Утром поедем в деревню Шомон-сюр-Луар — типичный уголок провинциальной Франции, где все друг друга знают, а по утрам спешат в единственную булочную за свежими багетами и последними новостями.
Мы остановимся на берегу Луары, чтобы полюбоваться замком Шомон, скрытым среди старых дубов. Этот камерный и изысканный дворец сочетает современное искусство и исторические интерьеры с каминами, гобеленами, резной мебелью.
Пообедаем в уютном ресторане в старинной почтовой станции, спрятанной от посторонних (оплачивается отдельно). Здесь всего несколько столиков и всегда тёплый приём. За кухню отвечает шеф с мишленовским опытом, создающий блюда из локальных фермерских продуктов.
Потом посетим самый масштабный замок долины — величественный Шамбор, построенный королём Франциском I в честь возлюбленной. В проектировании участвовал сам Леонардо да Винчи, и сегодня его винтовые лестницы поражают инновационным дизайном. Мы осмотрим богато оформленные залы, украшенные гобеленами и символами монарха — саламандрами, поднимемся на крышу, откуда видны башенки, лес и парк в стиле эпохи Ренессанса.
Эта головокружительная панорама станет финальным аккордом путешествия. Я доставлю вас к поезду, и к ужину вы уже будете в Париже.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 103 туристов
Я давно уже не студент и, к счастью, не блогер. Я — коренной москвич: половина моей жизни прошла на Арбате, где родился мой дед, и на Большой Никитской, где жил
я сам. Моя жизнь связана с Францией, где я учился в частной католической школе. В Москве окончил магистратуру Литературного института, где изучал историю искусства и античность у профессоров МГУ.
Во Франции я руковожу собственным бюро авторских путешествий. С 2009 по 2020 год работал с французами в Москве: организовывал приёмы иностранных делегаций, экскурсии в Третьяковской галерее и Эрмитаже, сотрудничал с экспатами, дипломатами и послами. Кроме французского, который считаю вторым родным, говорю на английском, немецком, итальянском и, разумеется, русском.
Для работы в музеях Франции обладаю государственной лицензией, которая выдаётся на основе академического диплома, профессионального опыта и знания иностранных языков.