Встретимся у поезда, который всего за час доставит нас из Парижа в сердце долины Луары — город Тур. Далее отправимся к одному из самых утончённых шедевров французской архитектуры — замку Шенонсо, построенному прямо над рекой Шер. Он знаменит великолепной коллекцией живописи, собранной Екатериной Медичи.

После неспешной прогулки по замку мы полюбуемся его элегантными садами и пройдёмся вдоль реки. Посетим семейную винодельню, где нас угостят блюдами из сезонных продуктов и органическими винами (за доплату).

После обеда направимся в Амбуаз, где над Старым городом возвышается готическая часовня — место упокоения Леонардо да Винчи. Мы прогуляемся по улочкам и зайдём в реконструированный дом Кло-Люсе, где 5 веков назад творил один из величайших гениев эпохи Возрождения.