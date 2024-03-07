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и даже устрицы! Список всего, что мы ели можно продолжать и продолжать. Мне, как человеку, который крайне мало употребляет алкоголь и сложно угодить, буквально понравились все сорта вин, которые мы успели продегустировать за эту неделю. Особенно заплмнились наши ужины в самых настоящих французских ресторанах, в которых приходилось стоять в очереди. Но потом было ясно, почему туда ВСЕГДА стоят очереди)) это так вкусно и аутентично) Ювди две выездные поездки - Этрета, где просто сносит крышу от красоты и энергетики И замок Жозефины Бонапарт - Мальмезон. Уж казалось бы, что меня может удивить в замке. . но на сегодняшний день эта одна из самых интересных и шикарных экскурсий! Рекомендую всем)) И даже на территори цветочного сада Мальмезон мы попробовали Розе с камамбером, козьим и овечьим сырами. В конце тура организатор Катя подарила нам самые вкусные французские сыры и даже позаботилась о том, чтобы мы не голодали в самолете (авиакопмания Flyone не кормит на борту). Хочется вернуться теперь и в другие туры по Франции с Катей! Мне очень зашли пешие прогулки по Парижу - мы изучили и прошли каждый район! Но столько мест еще неизведано))) Большое спасибо организаторам гастрономического тура!