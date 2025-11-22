Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур
Увидеть место казни Жанны д’Арк, полюбоваться меловыми арками и посетить курорт парижской знати
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
Завтра в 08:30
24 ноя в 08:30
€1250 за всё до 4 чел.
Жемчужины Западной Европы: Франция, Бельгия, Голландия с экскурсиями на выбор
Посетить не менее 6 городов, осмотреть аутентичную архитектуру и увидеть место казни Жанны д’Арк
Начало: Париж, групповой трансфер аэропорт-отель предостав...
28 мар в 12:00
18 апр в 08:00
€870 за человека
Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша
Посетить остров-крепость, полюбоваться готической архитектурой и живописными ландшафтами
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
24 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
€1400 за всё до 4 чел.
Девичник по-французски: ночи в шато, дегустации в Шампани и Нормандии, дома Моне и Ротшильдов
Отведать шампанского, сыров и кальвадоса на их родине, покататься по ночной Сене и сходить в Лувр
Начало: Аэропорт Парижа, 12:00-13:00
30 мар в 08:00
€3300 за человека
Индивидуальный тур по главным достопримечательностям Парижа и Брюгге
Увидеть Эйфелеву башню и Нотр-Дам-де-Пари и окунуться в атмосферу Средневековья в Бельгии
Начало: Париж, встретим вас у вашего отеля или в любой точ...
24 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
€908 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Вечерние туры»
Какие места ещё посмотреть в Париже
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Париже в ноябре 2025
Сейчас в Париже в категории "Вечерние туры" можно забронировать 5 авторских туров от 870 до 3300. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
