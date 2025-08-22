Виллы, готика, роскошь: индивидуальный тур в Нормандию с проживанием в шато
Посетить дома Моне и Ротшильдов, полюбоваться собором Руана, аббатством на острове и белыми скалами
Начало: Место вашего проживания в Париже, время по договор...
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
€1960 за человека
Тур только для вас: путешествие из Парижа в колоритные городки Нормандии
Увидеть главные места столицы, погулять по Довилю, Руану и Онфлёру, насладиться природными красотами
Начало: Париж, встретим вас у вашего отеля или в любой точ...
23 авг в 10:00
25 авг в 10:00
€839 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур по главным достопримечательностям Парижа и Брюгге
Увидеть Эйфелеву башню и Нотр-Дам-де-Пари и окунуться в атмосферу Средневековья в Бельгии
Начало: Париж, встретим вас у вашего отеля или в любой точ...
23 авг в 10:00
25 авг в 10:00
€908 за всё до 3 чел.
Раствориться в шарме Франции: персональный экспресс-тур в Париж и на Мон-Сен-Мишель
Увидеть Эйфелеву башню, полюбоваться Елисейскими полями и посетить остров-крепость
Начало: Ваш отель в Париже, время - по договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€950 за всё до 3 чел.
