Экскурсии по пригородам Реймса

Что вас ожидает

Элегантный Авенью-де-Шампань

Moët et Chandon, de Castellane, Mercier, Pol Roger — эти и другие значимые шампанские дома мира разместились на центральной улочке Эперне. Вы осмотрите роскошные здания 19-го века в стиле ренессанса и классицизма, узнаете, в каких национальных рейтингах участвовал город, услышите о его самобытной жизни, поразитесь масштабу галерей, где содержатся миллионы бутылок постепенно созревающего шампанского. И, конечно, я поделюсь «секретными» сведениями о том, что является распространенными заблуждениями, а где — правда о настоящем шампанском.

Отель-де-Виль и Нотр-Дам в Эперне

Я также расскажу еще обо одном украшении города — построенном в середине 19 века и завещанном городу историческом особняке г-на Обан-Моэ, который сохранил очарование частной резиденции посреди великолепного парка. А затем вы посетите церковь начала 20 века, где осмотрите великолепные витражи 16-го века из старой монастырской церкви Сен-Мартен, повествующие о жизни Девы Марии, а также большой орган, возле которого поговорим об известном органисте Аристиде Кавайе-Коль.

Дополнения к программе

Во время прогулки мы не посещаем шампанские дома, но я могу помочь с организацией программы. Мы обсудим ваши пожелания, а я подберу место и расскажу о предстоящих дегустациях.