Экскурсии по пригородам Реймса

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  3. Эперне — прогулка по столице шампанского

Легкое историческое путешествие по городу, где разместились мировые шампанские дома

Евгения
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Евгения – ваш гид
Вы познакомитесь с архитектурой выразительных особняков Авенью-де-Шампань, узнаете, почему именно на этой улице находятся мастодонты игристой Вселенной и как Эперне стал главным центром производства легендарного напитка-праздника.

Услышите истории об известных личностях и откроете факты о настоящем шампанском.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
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Эперне — прогулка по столице шампанского
Эперне — прогулка по столице шампанского

Что вас ожидает

Элегантный Авенью-де-Шампань
Moët et Chandon, de Castellane, Mercier, Pol Roger — эти и другие значимые шампанские дома мира разместились на центральной улочке Эперне. Вы осмотрите роскошные здания 19-го века в стиле ренессанса и классицизма, узнаете, в каких национальных рейтингах участвовал город, услышите о его самобытной жизни, поразитесь масштабу галерей, где содержатся миллионы бутылок постепенно созревающего шампанского. И, конечно, я поделюсь «секретными» сведениями о том, что является распространенными заблуждениями, а где — правда о настоящем шампанском.

Отель-де-Виль и Нотр-Дам в Эперне
Я также расскажу еще обо одном украшении города — построенном в середине 19 века и завещанном городу историческом особняке г-на Обан-Моэ, который сохранил очарование частной резиденции посреди великолепного парка. А затем вы посетите церковь начала 20 века, где осмотрите великолепные витражи 16-го века из старой монастырской церкви Сен-Мартен, повествующие о жизни Девы Марии, а также большой орган, возле которого поговорим об известном органисте Аристиде Кавайе-Коль.

Дополнения к программе
Во время прогулки мы не посещаем шампанские дома, но я могу помочь с организацией программы. Мы обсудим ваши пожелания, а я подберу место и расскажу о предстоящих дегустациях.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Эперне
  • До города вам нужно добраться самостоятельно. Ближайший крупный город — Реймс, расположенный всего в 30 км от Эперне. Я могу подсказать поезда или другие варианты трансфера по вашему бюджету.
Эперне — прогулка по столице шампанского
Эперне — прогулка по столице шампанского
Эперне — прогулка по столице шампанского
Эперне — прогулка по столице шампанского
Эперне — прогулка по столице шампанского
Эперне — прогулка по столице шампанского
Эперне — прогулка по столице шампанского
Эперне — прогулка по столице шампанского
Эперне — прогулка по столице шампанского
Эперне — прогулка по столице шампанского
Эперне — прогулка по столице шампанского
Эперне — прогулка по столице шампанского
Эперне — прогулка по столице шампанского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Мы — Елена и Евгения, подруги и учредители тематического проекта. Живем в волшебном регионе Франции — Шампани. Здесь мы получили туристическое образование на французском и английском языках в престижных школах региона (L’ecole d’Avize, Avize; Villa Bissinger, Aý; Langue Service, Reims, Wine Set II, Avize). Уже 3 года успешно сотрудничаем с шампанскими домами, участвуем в международных винных выставках и, конечно, организовываем особенные туры для гостей из разных стран. Мы хотим поделиться нашим опытом и любовью к божественному напитку и с вами. Для своих туров мы выбрали особенный подход. Например, изюминкой, являются авторские мастер-классы, разработанные с жителями Шампани, известными шеф-поварами и виноделами, которые сами будут учить вас постигать секреты гастрономии и волшебных пузырьков.
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Роскошь и простота ШампаниРоскошь и простота ШампаниРоскошь и простота Шампани
430 за экскурсию
7 часов
Познакомиться с винной культурой региона в поездке по великим шампанским домам и семейным хозяйствам
На родине игристого вина я хочу показать контраст между фееричным напитком-праздником и необыкновенно душевной Шампанью. Вы посетите два концептуально разных места: шампанский дом с мировым именем и частное хозяйство. Узнаете, как создают сложные деликатные вина, в чем уникальность местного терруара и какова роль мастерства винодела в работе с лозой.

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