Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Реймсский Нотр-Дам

Экскурсия начнется с самых ярких объектов, внесенный в список ЮНЕСКО, и первым станет главная визитная карточка Реймса — знаменитый Кафедральный собор Богоматери. Осматривая шедевр готики 13 века, вы познакомитесь с выдающейся архитектурой, скульптурными композициями и витражами, частично расписанными при реконструкции Марком Шагалом. Узнаете о предшествующем ему соборе 5 века, где апостол франков Святой Ремигий крестил короля Хлодвига I. И о последующей череде коронаций 33 королей Франции, проходивших церемонию на протяжении 1000 лет.

Королевский Дворец То

Рядом с собором вы увидите второй памятник культурного наследия — La Palais De Tau. Я расскажу о том, как будущие французские короли останавливались здесь перед коронацией и проходили определенные обряды перед тем, как идти в собор. Кроме того, вы узнаете и о другом назначении дворца, являвшегося резиденцией реймсских архиепископов. Поговорим о событиях 20 века, когда город оказался разрушенным на 80 процентов, и последующих восстановительных работах, к которым были приглашены около 400 архитекторов.

Гармония архитектурных стилей

Знакомясь с историческими этапами Рймса, вы постепенно придете к разгадке, как удалось столь гармонично разместить здания в стиле ар-деко и модерн рядом со средневековыми постройками. Я покажу самые известные сохранившиеся и восстановленные дома и площади, включая ренессансный особняк Отель Де ла Салле, мэрию Реймса и шедевры ар-деко, среди которых Библиотека Карнеги, построенная на пожертвования филантропа Эндрю Карнеги. Также вы посетите просторное модернистское здание рынка Halles Du Bouligrin. А в конце прогулки заглянете в легендарное Café du Palais с его причудливым интерьером, где, при желании, сможете остаться после экскурсии на кофе с десертом.