Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Влюбиться в Реймс, город французских королей!

Емкая и насыщенная экскурсия по достопримечательностям города, где 1000 лет короновались монархи

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Казалось бы, тихий и спокойный, Реймс хранит великую историю.

Вы узнаете, почему 10 веков французские монархи приезжали именно сюда на коронацию, какие тайны скрывает Реймсский собор, что связывает город с Царской Россией и как удалось достичь потрясающей гармонии готики и модерна в его архитектурном облике.
157 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Реймсского кафедрального собора
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Влюбиться в Реймс, город французских королей!
Влюбиться в Реймс, город французских королей!

Что вас ожидает

Реймсский Нотр-Дам
Экскурсия начнется с самых ярких объектов, внесенный в список ЮНЕСКО, и первым станет главная визитная карточка Реймса — знаменитый Кафедральный собор Богоматери. Осматривая шедевр готики 13 века, вы познакомитесь с выдающейся архитектурой, скульптурными композициями и витражами, частично расписанными при реконструкции Марком Шагалом. Узнаете о предшествующем ему соборе 5 века, где апостол франков Святой Ремигий крестил короля Хлодвига I. И о последующей череде коронаций 33 королей Франции, проходивших церемонию на протяжении 1000 лет.

Королевский Дворец То
Рядом с собором вы увидите второй памятник культурного наследия — La Palais De Tau. Я расскажу о том, как будущие французские короли останавливались здесь перед коронацией и проходили определенные обряды перед тем, как идти в собор. Кроме того, вы узнаете и о другом назначении дворца, являвшегося резиденцией реймсских архиепископов. Поговорим о событиях 20 века, когда город оказался разрушенным на 80 процентов, и последующих восстановительных работах, к которым были приглашены около 400 архитекторов.

Гармония архитектурных стилей
Знакомясь с историческими этапами Рймса, вы постепенно придете к разгадке, как удалось столь гармонично разместить здания в стиле ар-деко и модерн рядом со средневековыми постройками. Я покажу самые известные сохранившиеся и восстановленные дома и площади, включая ренессансный особняк Отель Де ла Салле, мэрию Реймса и шедевры ар-деко, среди которых Библиотека Карнеги, построенная на пожертвования филантропа Эндрю Карнеги. Также вы посетите просторное модернистское здание рынка Halles Du Bouligrin. А в конце прогулки заглянете в легендарное Café du Palais с его причудливым интерьером, где, при желании, сможете остаться после экскурсии на кофе с десертом.

Организационные детали

Дополнительных расходов во время экскурсии не предусмотрено.

Влюбиться в Реймс, город французских королей!
Влюбиться в Реймс, город французских королей!
Влюбиться в Реймс, город французских королей!
Влюбиться в Реймс, город французских королей!
Влюбиться в Реймс, город французских королей!
Влюбиться в Реймс, город французских королей!
Влюбиться в Реймс, город французских королей!
Влюбиться в Реймс, город французских королей!
Влюбиться в Реймс, город французских королей!
Влюбиться в Реймс, город французских королей!
Влюбиться в Реймс, город французских королей!
Влюбиться в Реймс, город французских королей!
Влюбиться в Реймс, город французских королей!
Влюбиться в Реймс, город французских королей!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Реймсского кафедрального собора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Я москвичка и вообще всю жизнь считала себя абсолютным человеком мегаполиса, но так сложилось, что влюбилась и переехала в Реймс, а переехав, влюбилась в Реймс и его окрестности :-) У меня основное гуманитарное образование, дополнительное маркетинговое и «алкогольное»; я закончила винные курсы Энотрия и работала 4 года в винной индустрии, так что знакома с виноделами и винными хозяйствами. С удовольствием посоветую красивые места в округе, при желании могу рассказать о разных домах Шампани и помочь определиться с выбором, куда идти и за какими впечатлениями.
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Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Роскошь и простота ШампаниРоскошь и простота ШампаниРоскошь и простота Шампани
430 за экскурсию
7 часов
Познакомиться с винной культурой региона в поездке по великим шампанским домам и семейным хозяйствам
На родине игристого вина я хочу показать контраст между фееричным напитком-праздником и необыкновенно душевной Шампанью. Вы посетите два концептуально разных места: шампанский дом с мировым именем и частное хозяйство. Узнаете, как создают сложные деликатные вина, в чем уникальность местного терруара и какова роль мастерства винодела в работе с лозой.

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