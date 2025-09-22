Индивидуальная
до 4 чел.
Руан - средневековые врата в Нормандию: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Руан: от готических соборов до мест, связанных с Жанной д’Арк и великими художниками. Узнайте интересные факты и попробуйте местные деликатесы
Начало: На Площади Старого Рынка, возле вашего отеля или н...
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия в Руане: погрузитесь в историю средневековой Франции и узнайте тайны Жанны д’Арк
22 сен в 16:00
23 сен в 16:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Руан - жемчужина Франции
Познакомьтесь с Руаном, столицей Верхней Нормандии, где готические шедевры и вкуснейший сидр создают уникальную атмосферу
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
