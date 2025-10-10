Индивидуальная
до 4 чел.
Руан - средневековые врата в Нормандию: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Руан: от готических соборов до мест, связанных с Жанной д’Арк и великими художниками. Узнайте интересные факты и попробуйте местные деликатесы
Начало: На Площади Старого Рынка, возле вашего отеля или н...
Завтра в 09:00
16 окт в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия в Руане: погрузитесь в историю средневековой Франции и узнайте тайны Жанны д’Арк
Завтра в 16:00
16 окт в 16:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Руанский собор. Средневековые тайны готического храма
Жемчужина готической архитектуры, Руанский собор, - место, где история оживает. Узнайте о строительстве, символике и тайнах этого величественного храма
Начало: Руанский собор
Завтра в 10:00
16 окт в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
