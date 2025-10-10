Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Руане на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 89 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Руан - средневековые врата в Нормандию: индивидуальная экскурсия Исследуйте Руан: от готических соборов до мест, связанных с Жанной д’Арк и великими художниками. Узнайте интересные факты и попробуйте местные деликатесы Начало: На Площади Старого Рынка, возле вашего отеля или н... €220 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 16 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру Индивидуальная экскурсия в Руане: погрузитесь в историю средневековой Франции и узнайте тайны Жанны д’Арк €220 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Руанский собор. Средневековые тайны готического храма Жемчужина готической архитектуры, Руанский собор, - место, где история оживает. Узнайте о строительстве, символике и тайнах этого величественного храма Начало: Руанский собор €220 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Руана

