Остановитесь в одном из аутентичных винных погребков и попробуйте лучшие вина Эльзаса — рислинг, пино гри и гевюрцтраминер. Дегустация проводится в уютной атмосфере и сопровождается рассказом винодела о традициях региона.
Описание экскурсииОкунитесь в сказку Эльзаса! Кольмар, Риквир и Эгисхайм ждут вас с уютными улочками, фахверковыми домами и винными погребками. Яркие фото, вкус местных вин и атмосферу средневековья вы запомните навсегда. Важная информация: За один день вы увидите Эльзас в миниатюре: Кольмар, Риквир и Эгисхайм - три самых атмосферных места региона. Это неспешная автомобильная экскурсия с прогулками по деревням, красивыми видами, историей, местными легендами и возможностью сделать остановки для фото, кофе или, при желании, на дегустацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Откройте для себя самые красивые уголки Эльзаса за один день! Вас ждут колоритные деревни, виноградники и неповторимая атмосфера региона
- Кольмар - романтичный город с живописными каналами, фахверковыми домами и атмосферой «маленькой Венеции»
- Риквир - средневековая деревня, известная своими винными традициями и цветущими улочками
- Эгисхайм - одно из самых красивых сел Франции с круговой планировкой и цветочными фасадами
- Дорога вин Эльзаса - живописные пейзажи виноградников, замков и горных склонов
Что не входит в цену
- Дегустация вин, обед, перекусы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Pl. des Unterlinden, 68000 Colmar
Завершение: По согласованию с путешественниками
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- За один день вы увидите Эльзас в миниатюре: Кольмар
- Риквир и Эгисхайм - три самых атмосферных места региона. Это неспешная автомобильная экскурсия с прогулками по деревням
- Красивыми видами
- Историей
- Местными легендами и возможностью сделать остановки для фото
- Кофе или
- При желании
- На дегустацию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Эльзас в миниатюре: самые красивые деревни за один день»
Индивидуальная
до 8 чел.
Французский Страсбург с немецкой душой
Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
26 июн в 09:00
2 июл в 09:00
€348 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По очаровательному Эльзасу (из Страсбурга)
Средневековые улочки, фахверковые дома и родина папы - за 1 день
Завтра в 09:00
18 июн в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
€450 за экскурсию