Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Остановитесь в одном из аутентичных винных погребков и попробуйте лучшие вина Эльзаса — рислинг, пино гри и гевюрцтраминер. Дегустация проводится в уютной атмосфере и сопровождается рассказом винодела о традициях региона.

Natalia Ваш гид в Страсбурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €450 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский

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Описание экскурсии Окунитесь в сказку Эльзаса! Кольмар, Риквир и Эгисхайм ждут вас с уютными улочками, фахверковыми домами и винными погребками. Яркие фото, вкус местных вин и атмосферу средневековья вы запомните навсегда. Важная информация: За один день вы увидите Эльзас в миниатюре: Кольмар, Риквир и Эгисхайм - три самых атмосферных места региона. Это неспешная автомобильная экскурсия с прогулками по деревням, красивыми видами, историей, местными легендами и возможностью сделать остановки для фото, кофе или, при желании, на дегустацию.

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