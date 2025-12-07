Эльзас раскрывается перед вами во всей красе — древние замки, сказочные деревни и живописные панорамы виноградников… Вы прогуляетесь по узким улочкам Риквира и Эгисхайма, полюбуетесь фахверковыми домами Кольмара и исследуете замок Кёнигсбург. Познакомитесь с традициями региона, его архитектурой, легендами и бытом.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Страсбурга
10:00–11:00 — замок Верхний Кёнигсбург
- Вы самостоятельно посетите готическую крепость 12 века с башнями, подъёмным мостом и рыцарскими залами.
- Узнаете, как замок пережил Средневековье, войны и разруху и почему император Вильгельм II решил восстановить его.
- Поймёте, как Верхний Кёнигсбург стал символом немецкой истории во Франции и как это отражает судьбу Эльзаса.
- Полюбуетесь панорамой долины Рейна, виноградников и гор Вогез.
11:30–12:30 — Риквир
- Вы погуляете среди красочных домов 16 века и погрузитесь в атмосферу улиц, которые почти не изменились за 400 лет.
- Узнаете, почему Риквир называют жемчужиной винного пути и как виноделие сделало деревню знаменитой.
13:00–15:00 — Кольмар
- Пройдётесь по маленькой Венеции, увидите Дом Пфистера и церковь с шедевром Мартина Шонгауэра «Мадонна в розовом кусте».
- По желанию попробуете блюда эльзасской кухни — тарта фламбе, шукрут, baeckeoffe.
- Узнаете, почему Кольмар называют столицей эльзасского искусства и вина и как он связан с создателем статуи Свободы.
15:30–16:20 — Эгисхайм
- Исследуете деревню-кольцо с фахверковыми домами и цветочными горшками.
- Услышите легенду о рождении папы Льва IX и узнаете, что означает Эгисхайм для католической церкви.
18:00 — возвращение в Страсбург
Организационные детали
- Едем на Toyota или Citroen. В авто есть питьевая вода и зонты на случай непогоды.
- Дополнительные расходы: вход в Верхний Кёнигсбург — €12 за чел., обед — по желанию.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юни — ваша команда гидов в Страсбурге
Мы — команда гидов, и мы проводим многочисленные экскурсии по разным регионам Франции. Наши любимые направления — это Нормандия, Эльзас и окрестности Парижа с необычайно красивыми замками. Мы сделаем всё, чтобы ваш визит во Францию был по-настоящему интересным и познавательным.
