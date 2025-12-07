Мои заказы

По очаровательному Эльзасу (из Страсбурга)

Средневековые улочки, фахверковые дома и родина папы - за 1 день
Эльзас раскрывается перед вами во всей красе — древние замки, сказочные деревни и живописные панорамы виноградников… Вы прогуляетесь по узким улочкам Риквира и Эгисхайма, полюбуетесь фахверковыми домами Кольмара и исследуете замок Кёнигсбург. Познакомитесь с традициями региона, его архитектурой, легендами и бытом.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Страсбурга

10:00–11:00 — замок Верхний Кёнигсбург

  • Вы самостоятельно посетите готическую крепость 12 века с башнями, подъёмным мостом и рыцарскими залами.
  • Узнаете, как замок пережил Средневековье, войны и разруху и почему император Вильгельм II решил восстановить его.
  • Поймёте, как Верхний Кёнигсбург стал символом немецкой истории во Франции и как это отражает судьбу Эльзаса.
  • Полюбуетесь панорамой долины Рейна, виноградников и гор Вогез.

11:30–12:30 — Риквир

  • Вы погуляете среди красочных домов 16 века и погрузитесь в атмосферу улиц, которые почти не изменились за 400 лет.
  • Узнаете, почему Риквир называют жемчужиной винного пути и как виноделие сделало деревню знаменитой.

13:00–15:00 — Кольмар

  • Пройдётесь по маленькой Венеции, увидите Дом Пфистера и церковь с шедевром Мартина Шонгауэра «Мадонна в розовом кусте».
  • По желанию попробуете блюда эльзасской кухни — тарта фламбе, шукрут, baeckeoffe.
  • Узнаете, почему Кольмар называют столицей эльзасского искусства и вина и как он связан с создателем статуи Свободы.

15:30–16:20 — Эгисхайм

  • Исследуете деревню-кольцо с фахверковыми домами и цветочными горшками.
  • Услышите легенду о рождении папы Льва IX и узнаете, что означает Эгисхайм для католической церкви.

18:00 — возвращение в Страсбург

Организационные детали

  • Едем на Toyota или Citroen. В авто есть питьевая вода и зонты на случай непогоды.
  • Дополнительные расходы: вход в Верхний Кёнигсбург — €12 за чел., обед — по желанию.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юни
Юни — ваша команда гидов в Страсбурге
Мы — команда гидов, и мы проводим многочисленные экскурсии по разным регионам Франции. Наши любимые направления — это Нормандия, Эльзас и окрестности Парижа с необычайно красивыми замками. Мы сделаем всё, чтобы ваш визит во Францию был по-настоящему интересным и познавательным.

