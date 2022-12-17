Дорога вин и живописные деревни Эльзаса

Средневековые колоритные деревушки и белое эльзасское вино

Эльзас — территория контрастов и в то же время слияния романских и германских культур и традиций. Возможно, этому парадоксу регион обязан своими аутентичными пасторальными и городскими пейзажами.

Мы будем чередовать дегустацию эльзасских вин с занимательными экскурсиями по деревням, которые несмотря на многочисленные войны сохранили свой средневековый шарм.

Проезжая по дороге вин, вы увидите многочисленные замки, аббатства, романтические на первый взгляд руины, узнаете о бурной истории этих мест и традициях виноделия в Эльзасе.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса
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Описание

Обратите внимание: экскурсия начинается в Кольмаре.

Что вас ожидает

Из Кольмара по дороге эльзасских вин

Путешествие начнется из Кольмара — столицы эльзасских вин. Вы узнаете об истории города с прекрасно сохранившимися средневековыми кварталами, о многообразии архитектурных стилей и знаменитых персонажах, повлиявших на судьбу города и региона. А после этого вы отправитесь по дороге вин, которая, петляя среди средневековых деревушек, растянулась по всему региону с севера на юг. Разнообразие ландшафтов со сложным геологическим строением, благоприятные почвы, сухой и солнечный климат идеально подходят для выращивания изумительных сортов винограда. Только здесь в Эльзасе, вы вкусите белые (хотя, на самом деле, золотистые вина) с сухой пряностью и густым ароматом.

Традиции виноделия

В деревнях Эгисхайм, Кайзерсберг, Риквир и Рибовиле вы познакомитесь с традициями производства вина и продегустируете напиток. Погуляете по извилистым улочкам, фахверковые домики которых, утопая в цветах, кренятся нестройными рядами по кругу, вдоль бывших крепостных стен. Узнаете о прошлых и, как ни странно, настоящих обитателях руин, заросших буйной зеленью, о курьёзных легендах, преданиях и традициях, которыми живёт и радушно потчует гостей Эльзас.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится круглый год, но дегустация вин невозможна с 10 января по 30 марта, в связи с тем, что виноделы уходят на заслуженный отпуск.
  • В стоимость экскурсии не включены транспортные расходы. Вы можете самостоятельно арендовать машину, также экскурсию можно провести на транспорте гида — в этом случае её стоимость составит 100 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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