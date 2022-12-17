Эльзас — территория контрастов и в то же время слияния романских и германских культур и традиций. Возможно, этому парадоксу регион обязан своими аутентичными пасторальными и городскими пейзажами. Мы будем чередовать дегустацию эльзасских вин с занимательными экскурсиями по деревням, которые несмотря на многочисленные войны сохранили свой средневековый шарм. Проезжая по дороге вин, вы увидите многочисленные замки, аббатства, романтические на первый взгляд руины, узнаете о бурной истории этих мест и традициях виноделия в Эльзасе.

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Описание

Обратите внимание: экскурсия начинается в Кольмаре.

Что вас ожидает

Из Кольмара по дороге эльзасских вин

Путешествие начнется из Кольмара — столицы эльзасских вин. Вы узнаете об истории города с прекрасно сохранившимися средневековыми кварталами, о многообразии архитектурных стилей и знаменитых персонажах, повлиявших на судьбу города и региона. А после этого вы отправитесь по дороге вин, которая, петляя среди средневековых деревушек, растянулась по всему региону с севера на юг. Разнообразие ландшафтов со сложным геологическим строением, благоприятные почвы, сухой и солнечный климат идеально подходят для выращивания изумительных сортов винограда. Только здесь в Эльзасе, вы вкусите белые (хотя, на самом деле, золотистые вина) с сухой пряностью и густым ароматом.

Традиции виноделия

В деревнях Эгисхайм, Кайзерсберг, Риквир и Рибовиле вы познакомитесь с традициями производства вина и продегустируете напиток. Погуляете по извилистым улочкам, фахверковые домики которых, утопая в цветах, кренятся нестройными рядами по кругу, вдоль бывших крепостных стен. Узнаете о прошлых и, как ни странно, настоящих обитателях руин, заросших буйной зеленью, о курьёзных легендах, преданиях и традициях, которыми живёт и радушно потчует гостей Эльзас.

Организационные детали