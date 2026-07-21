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Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто

Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
Эльзас - уникальный регион, где сливаются романские и германские культуры.

Во время экскурсии вы сможете насладиться аутентичными пейзажами, дегустировать эльзасские вина и узнать о бурной истории этих мест.

Путешествие начнется в Кольмаре,
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откуда вы отправитесь по дороге вин, петляющей среди средневековых деревушек.

В деревнях Эгисхайм, Кайзерсберг, Риквир и Рибовиле вас ждут дегустации и прогулки по живописным улочкам. Узнайте о традициях виноделия и легендах региона

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Дегустация эльзасских вин
  • 🏰 Посещение средневековых деревень
  • 🌿 Прогулки по живописным улочкам
  • 📜 Узнайте о бурной истории региона
  • 🍷 Погружение в традиции виноделия

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по дороге эльзасских вин - с июня по сентябрь. В это время климат наиболее благоприятен для прогулок и дегустаций, а деревни утопают в зелени и цветах. В апреле и мае также приятно путешествовать, но погода может быть переменчивой. Октябрь подходит для тех, кто хочет насладиться осенними красками и более спокойной атмосферой. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, вы всё равно сможете оценить красоту региона, но учтите, что дегустации не проводятся с января по март.
Сейчас август — это идеальное время.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто

Что можно увидеть

  • Замки
  • Аббатства
  • Руины

Описание экскурсии

Обратите внимание: экскурсия начинается в Кольмаре.

Что вас ожидает

Из Кольмара по дороге эльзасских вин

Путешествие начнется из Кольмара — столицы эльзасских вин. Вы узнаете об истории города с прекрасно сохранившимися средневековыми кварталами, о многообразии архитектурных стилей и знаменитых персонажах, повлиявших на судьбу города и региона. А после этого вы отправитесь по дороге вин, которая, петляя среди средневековых деревушек, растянулась по всему региону с севера на юг. Разнообразие ландшафтов со сложным геологическим строением, благоприятные почвы, сухой и солнечный климат идеально подходят для выращивания изумительных сортов винограда. Только здесь в Эльзасе, вы вкусите белые (хотя, на самом деле, золотистые вина) с сухой пряностью и густым ароматом.

Традиции виноделия

В деревнях Эгисхайм, Кайзерсберг, Риквир и Рибовиле вы познакомитесь с традициями производства вина и продегустируете напиток. Погуляете по извилистым улочкам, фахверковые домики которых, утопая в цветах, кренятся нестройными рядами по кругу, вдоль бывших крепостных стен. Узнаете о прошлых и, как ни странно, настоящих обитателях руин, заросших буйной зеленью, о курьёзных легендах, преданиях и традициях, которыми живёт и радушно потчует гостей Эльзас.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится круглый год, но дегустация вин невозможна с 10 января по 30 марта, в связи с тем, что виноделы уходят на заслуженный отпуск.
  • В стоимость экскурсии не включены транспортные расходы. Вы можете самостоятельно арендовать машину, также экскурсию можно провести на транспорте гида — в этом случае её стоимость составит 100 евро.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Страсбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1303 туристов
По образованию я социолог. Сейчас работаю в небольшой компании. Люблю гулять по Страсбургу и рассказывать курьёзные истории из жизни города. С нетерпением жду новых знакомств с путешественниками!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
З
Мы получили большое удовольствие. Екатерина чудесный гид. Осталось чувство, что мы провели день с хорошим другом.
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Анна
Отличная экскурсия! Хорошо продуман маршрут, проехали по нескольким деревням, посмотрели архитектуру, Екатерина невероятно интересно рассказывает и очень профессионально подготовлена. Очень вкусные дегустации сыра, вина, и даже местных колбас. Огромное удовольствие открывать для себя регион в сопровождении Екатерины!
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Т
Гид Екатерина была прекрасна: эрудированна, интересна, интеллигента, отзывчива, пунктуальна. Экскурсия была очень познавательна и не утомительна. Не ожидали от Эльзаса такой красоты! Стопроцентная рекомендация!
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Иван
Все очень понравилось, свозили в Кольмар и красивые деревушки, поели сыра, выпили вина. Катерина рассказывает все доступно и понятно. Экскурсию однозначно рекомендуем!
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С
Очень понравился Колмар. Катя очень хороший гид. День прошел замечательно. Кто хочет узнать больше об Эльзасе и его традициях, однозначно рекомендую!
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С
огромное спасибо Кате за проведенную экскурсию! Все было очень хорошо организованно и интересно! Очень красивые деревни дополненные интересным рассказом
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