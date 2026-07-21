Эльзас - уникальный регион, где сливаются романские и германские культуры.Во время экскурсии вы сможете насладиться аутентичными пейзажами, дегустировать эльзасские вина и узнать о бурной истории этих мест.Путешествие начнется в Кольмаре,

откуда вы отправитесь по дороге вин, петляющей среди средневековых деревушек. В деревнях Эгисхайм, Кайзерсберг, Риквир и Рибовиле вас ждут дегустации и прогулки по живописным улочкам. Узнайте о традициях виноделия и легендах региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по дороге эльзасских вин - с июня по сентябрь. В это время климат наиболее благоприятен для прогулок и дегустаций, а деревни утопают в зелени и цветах. В апреле и мае также приятно путешествовать, но погода может быть переменчивой. Октябрь подходит для тех, кто хочет насладиться осенними красками и более спокойной атмосферой. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, вы всё равно сможете оценить красоту региона, но учтите, что дегустации не проводятся с января по март.

Сейчас август — это идеальное время.