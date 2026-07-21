Лучшие месяцы для экскурсии по дороге эльзасских вин - с июня по сентябрь. В это время климат наиболее благоприятен для прогулок и дегустаций, а деревни утопают в зелени и цветах. В апреле и мае также приятно путешествовать, но погода может быть переменчивой. Октябрь подходит для тех, кто хочет насладиться осенними красками и более спокойной атмосферой. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, вы всё равно сможете оценить красоту региона, но учтите, что дегустации не проводятся с января по март.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замки
Аббатства
Руины
Описание экскурсии
Обратите внимание: экскурсия начинается в Кольмаре.
Что вас ожидает
Из Кольмара по дороге эльзасских вин
Путешествие начнется из Кольмара — столицы эльзасских вин. Вы узнаете об истории города с прекрасно сохранившимися средневековыми кварталами, о многообразии архитектурных стилей и знаменитых персонажах, повлиявших на судьбу города и региона. А после этого вы отправитесь по дороге вин, которая, петляя среди средневековых деревушек, растянулась по всему региону с севера на юг. Разнообразие ландшафтов со сложным геологическим строением, благоприятные почвы, сухой и солнечный климат идеально подходят для выращивания изумительных сортов винограда. Только здесь в Эльзасе, вы вкусите белые (хотя, на самом деле, золотистые вина) с сухой пряностью и густым ароматом.
Традиции виноделия
В деревнях Эгисхайм, Кайзерсберг, Риквир и Рибовиле вы познакомитесь с традициями производства вина и продегустируете напиток. Погуляете по извилистым улочкам, фахверковые домики которых, утопая в цветах, кренятся нестройными рядами по кругу, вдоль бывших крепостных стен. Узнаете о прошлых и, как ни странно, настоящих обитателях руин, заросших буйной зеленью, о курьёзных легендах, преданиях и традициях, которыми живёт и радушно потчует гостей Эльзас.
Организационные детали
Экскурсия проводится круглый год, но дегустация вин невозможна с 10 января по 30 марта, в связи с тем, что виноделы уходят на заслуженный отпуск.
В стоимость экскурсии не включены транспортные расходы. Вы можете самостоятельно арендовать машину, также экскурсию можно провести на транспорте гида — в этом случае её стоимость составит 100 евро.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Страсбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1303 туристов
По образованию я социолог. Сейчас работаю в небольшой компании. Люблю гулять по Страсбургу и рассказывать курьёзные истории из жизни города. С нетерпением жду новых знакомств с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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З
Зина
Мы получили большое удовольствие. Екатерина чудесный гид. Осталось чувство, что мы провели день с хорошим другом.
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Анна
Отличная экскурсия! Хорошо продуман маршрут, проехали по нескольким деревням, посмотрели архитектуру, Екатерина невероятно интересно рассказывает и очень профессионально подготовлена. Очень вкусные дегустации сыра, вина, и даже местных колбас. Огромное удовольствие открывать для себя регион в сопровождении Екатерины!
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Т
Татьяна
Гид Екатерина была прекрасна: эрудированна, интересна, интеллигента, отзывчива, пунктуальна. Экскурсия была очень познавательна и не утомительна. Не ожидали от Эльзаса такой красоты! Стопроцентная рекомендация!
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Иван
Все очень понравилось, свозили в Кольмар и красивые деревушки, поели сыра, выпили вина. Катерина рассказывает все доступно и понятно. Экскурсию однозначно рекомендуем!
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С
Станислав
Очень понравился Колмар. Катя очень хороший гид. День прошел замечательно. Кто хочет узнать больше об Эльзасе и его традициях, однозначно рекомендую!
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С
София
огромное спасибо Кате за проведенную экскурсию! Все было очень хорошо организованно и интересно! Очень красивые деревни дополненные интересным рассказом
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