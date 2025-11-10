Винная дорога Баден-Бадена

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Баден-Баден - это сердце немецкого виноделия, где климат и почва напоминают Бургундию.



На экскурсии посетители узнают о классификации вин, увидят виноградники и насладятся дегустацией выдающихся вин. Гид расскажет об истории виноделия с 1 века Н.Э. и о немецких игристых винах. Завершите день с видом на Шварцвальд и получите аудиокнигу о винной дороге Бадена и Эльзаса