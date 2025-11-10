Винная дорога Баден-Бадена

Баден-Баден - это сердце немецкого виноделия, где климат и почва напоминают Бургундию.
На экскурсии посетители узнают о классификации вин, увидят виноградники и насладятся дегустацией выдающихся вин. Гид расскажет об истории виноделия с 1 века Н.Э. и о немецких игристых винах. Завершите день с видом на Шварцвальд и получите аудиокнигу о винной дороге Бадена и Эльзаса
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация премиальных вин
- 📚 Знания о немецкой классификации
- 🌿 Виды на Шварцвальд
- 🎁 Подарок - аудиокнига
- 🚗 Комфортное путешествие
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Шварцвальд
- Виноградная долина Бадена
Описание экскурсии
На винодельне:
- Вы увидите, как растут разные сорта винограда и как зреет вино в бочках-барриках
- Обучитесь немецкой классификации вин
- Попробуете выдающиеся вина уровня Гран Крю и Премьер Крю
- Полюбуетесь видом на Шварцвальд и виноградную долину Бадена, простирающуюся до границы с Францией
А я расскажу вам:
- О классификации немецких вин и о том, как отличить премиальные вина от базовых
- Почему немецкий сорт рислинг считается великим и уникальным во всём мире
- Как складывалась история виноделия Германии, начиная с 1 века н. э., и почему большая часть вин здесь — моносортовая
- О категориях игристых вин и о том, чем немецкое игристое вино зект отличается от кавы и шампанского
Я сотни раз влюбляла в немецкие вина людей со всего мира, написала книгу о винной дороге Бадена и Эльзаса — и после экскурсии с удовольствием подарю вам её аудиоверсию.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Tiguan
- Дегустационные сеты оплачиваются отдельно по желанию — от €10 до €20 за сет из 5 вин
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Баден-Бадене
Провела экскурсии для 56 туристов
Я переехала в Германию из Москвы много лет назад и поменяла профессию экономиста — Баден вдохновил меня на получение нового образования и написание книг. Я организую винный туризм, мероприятия иЗадать вопрос
