Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
Погрузитесь в атмосферу Баден-Бадена, следуя по следам аристократии 19 века. Узнайте, что привлекает сюда миллионеров и почувствуйте дух царской России
Хотите узнать, что привлекает здесь миллионеров до сих пор? Тогда присоединяйтесь к прогулке! Мы пройдём по следам царской России и аристократии 19 века, услышим цоканье копыт на аллее Лихтенталь, посмотрим на старейшее в мире казино. Обойдём термальный квартал, где когда-то зародился Баден-Баден. И конечно, поговорим о его истории, взлётах и падениях.
Начнём с термального квартала и римских развалин, где 2000 лет назад зародился Баден. Вы увидите оба термальных комплекса, которые получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дойдём до квартиры Достоевского, по любимым улочкам писателя поднимемся к рыночной площади и к первой городской церкви имени святых Петра и Павла.
Перенесёмся в эпоху Средневековья, гуляя по старинному кварталу у подножья Нового замка. Отсюда открывается отличный вид на город и получаются памятные фотографии!
Пройдём к ратуше, памятнику Отто фон Бисмарку и отправимся в золотую эпоху Бадена — 19 век. Вы увидите казино, Курхаус, питьевой бювет Тринкхалле, дом Гагариных, главный фонтан города, театральную площадь, филармонию и торговую колоннаду.
А ещё по пути я покажу вам основные музеи города — Фаберже, Кунстхалле, музей Фридера Бурды. И первые фешенебельные отели, где останавливались немецкие кайзеры, короли и цари, и даже сам Наполеон.
Вероника — ваш гид в Баден-Бадене
Провела экскурсии для 56 туристов
Я переехала в Германию из Москвы много лет назад и поменяла профессию экономиста — Баден вдохновил меня на получение нового образования и написание книг. Я организую винный туризм, мероприятия и
экскурсии для маленьких групп. Провожу исторические экскурсии и дегустации на винных дорогах. Влюбляю с немецкое вино с первого раза Сертифицированный винный гид в Бадене и Эльзасе, сомелье международного класса WSET 3, автор книги «Рислинг. Лето. Баден».
Екатерина
28 сен 2025
Хорошая вводная экскурсия, чтобы познакомится с прекрасным Баден Баденом и сориентироваться на местности!
О
Олеся
15 сен 2025
Мы получили истинное удовольствие от экскурсии с Вероникой, получив полную информацию о Баден-Бадене. И шикарный бонус от Вероники - рассказ про баденские вина! Очень рекомендуем!!!
A
Amanda
24 авг 2025
Вероника прекрасный гид. Любит и знает Баден Баден. Прекрасный знаток истории, кухни, культуры, вин. 1,5 пролетели незаметно и мы влюбились в этот прекрасный город. Спасибо Вероника
О
Ольга
11 мая 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия
А
Алсу
24 апр 2025
Экскурсия очень понравилась. Время пролетело незаметно. Захотелось ещё раз посетить город и ещё раз прочесть роман «Дым». Порекомендованный гидом Вероникой ресторан очень понравился и кухня и обслуживание. Рекомендуем экскурсию всем гостям. Спасибо большое!
У
Улугбек
8 апр 2025
Очень грамотный гид, к тому же приятный и хороший человек. Экскурсия была очень интересной, познавательной, самое главное лёгкой, даже не заметили как пролетело отведённое нам время.
М
Марк
7 апр 2025
Провели замечательную и познавательную экскурсию по Баден-Баден. Спасибо Вероника за интересные подробности, увлекательный рассказ и вашу книгу о винах. В следующий раз приедем к Вам на тур о немецких винах. Марк
Н
Надежда
22 мар 2025
Спасибо Веронике за экскурсию. Узнали много интересной и полезной информации. После легко ориентировались в городе. Вероника увлечена виноделием. У нас теперь есть её книга. В каждую экскурсию она встраивает информацию о винах Баден-Бадена и Эльзаса. Захотелось проехать по винной дороге. Отдельное спасибо за помощь в покупке билетов и бронировании ресторанов.