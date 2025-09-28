Хотите узнать, что привлекает здесь миллионеров до сих пор? Тогда присоединяйтесь к прогулке! Мы пройдём по следам царской России и аристократии 19 века, услышим цоканье копыт на аллее Лихтенталь, посмотрим на старейшее в мире казино. Обойдём термальный квартал, где когда-то зародился Баден-Баден. И конечно, поговорим о его истории, взлётах и падениях.

Описание экскурсии

Начнём с термального квартала и римских развалин, где 2000 лет назад зародился Баден. Вы увидите оба термальных комплекса, которые получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дойдём до квартиры Достоевского, по любимым улочкам писателя поднимемся к рыночной площади и к первой городской церкви имени святых Петра и Павла.

Перенесёмся в эпоху Средневековья, гуляя по старинному кварталу у подножья Нового замка. Отсюда открывается отличный вид на город и получаются памятные фотографии!

Пройдём к ратуше, памятнику Отто фон Бисмарку и отправимся в золотую эпоху Бадена — 19 век. Вы увидите казино, Курхаус, питьевой бювет Тринкхалле, дом Гагариных, главный фонтан города, театральную площадь, филармонию и торговую колоннаду.

А ещё по пути я покажу вам основные музеи города — Фаберже, Кунстхалле, музей Фридера Бурды. И первые фешенебельные отели, где останавливались немецкие кайзеры, короли и цари, и даже сам Наполеон.