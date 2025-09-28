Мои заказы

Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии

Погрузитесь в атмосферу Баден-Бадена, следуя по следам аристократии 19 века. Узнайте, что привлекает сюда миллионеров и почувствуйте дух царской России
Хотите узнать, что привлекает здесь миллионеров до сих пор? Тогда присоединяйтесь к прогулке! Мы пройдём по следам царской России и аристократии 19 века, услышим цоканье копыт на аллее Лихтенталь, посмотрим на старейшее в мире казино. Обойдём термальный квартал, где когда-то зародился Баден-Баден. И конечно, поговорим о его истории, взлётах и падениях.
4.9
8 отзывов
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Термальный квартал
  • Римские развалины
  • Квартира Достоевского
  • Рыночная площадь
  • Первая городская церковь
  • Новый замок
  • Ратуша
  • Памятник Отто фон Бисмарку
  • Казино
  • Курхаус
  • Питьевой бювет Тринкхалле
  • Дом Гагариных
  • Главный фонтан
  • Театральная площадь
  • Филармония
  • Торговая колоннада
  • Музей Фаберже
  • Кунстхалле
  • Музей Фридера Бурды

Описание экскурсии

Начнём с термального квартала и римских развалин, где 2000 лет назад зародился Баден. Вы увидите оба термальных комплекса, которые получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дойдём до квартиры Достоевского, по любимым улочкам писателя поднимемся к рыночной площади и к первой городской церкви имени святых Петра и Павла.

Перенесёмся в эпоху Средневековья, гуляя по старинному кварталу у подножья Нового замка. Отсюда открывается отличный вид на город и получаются памятные фотографии!

Пройдём к ратуше, памятнику Отто фон Бисмарку и отправимся в золотую эпоху Бадена — 19 век. Вы увидите казино, Курхаус, питьевой бювет Тринкхалле, дом Гагариных, главный фонтан города, театральную площадь, филармонию и торговую колоннаду.

А ещё по пути я покажу вам основные музеи города — Фаберже, Кунстхалле, музей Фридера Бурды. И первые фешенебельные отели, где останавливались немецкие кайзеры, короли и цари, и даже сам Наполеон.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У терм Каракалла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника
Вероника — ваш гид в Баден-Бадене
Провела экскурсии для 56 туристов
Я переехала в Германию из Москвы много лет назад и поменяла профессию экономиста — Баден вдохновил меня на получение нового образования и написание книг. Я организую винный туризм, мероприятия и
экскурсии для маленьких групп. Провожу исторические экскурсии и дегустации на винных дорогах. Влюбляю с немецкое вино с первого раза Сертифицированный винный гид в Бадене и Эльзасе, сомелье международного класса WSET 3, автор книги «Рислинг. Лето. Баден».

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
Екатерина
Екатерина
28 сен 2025
Хорошая вводная экскурсия, чтобы познакомится с прекрасным Баден Баденом и сориентироваться на местности!
О
Олеся
15 сен 2025
Мы получили истинное удовольствие от экскурсии с Вероникой, получив полную информацию о Баден-Бадене. И шикарный бонус от Вероники - рассказ про баденские вина! Очень рекомендуем!!!
A
Amanda
24 авг 2025
Вероника прекрасный гид. Любит и знает Баден Баден. Прекрасный знаток истории, кухни, культуры, вин. 1,5 пролетели незаметно и мы влюбились в этот прекрасный город. Спасибо Вероника
О
Ольга
11 мая 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия
А
Алсу
24 апр 2025
Экскурсия очень понравилась. Время пролетело незаметно. Захотелось ещё раз посетить город и ещё раз прочесть роман «Дым». Порекомендованный гидом Вероникой ресторан очень понравился и кухня и обслуживание. Рекомендуем экскурсию всем гостям. Спасибо большое!
У
Улугбек
8 апр 2025
Очень грамотный гид, к тому же приятный и хороший человек. Экскурсия была очень интересной, познавательной, самое главное лёгкой, даже не заметили как пролетело отведённое нам время.
М
Марк
7 апр 2025
Провели замечательную и познавательную экскурсию по Баден-Баден. Спасибо Вероника за интересные подробности, увлекательный рассказ и вашу книгу о винах. В следующий раз приедем к Вам на тур о немецких винах.
Марк
Н
Надежда
22 мар 2025
Спасибо Веронике за экскурсию. Узнали много интересной и полезной информации. После легко ориентировались в городе.
Вероника увлечена виноделием. У нас теперь есть её книга. В каждую экскурсию она встраивает информацию о винах Баден-Бадена и Эльзаса. Захотелось проехать по винной дороге.
Отдельное спасибо за помощь в покупке билетов и бронировании ресторанов.

Входит в следующие категории Баден-Бадена

