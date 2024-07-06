Экскурсии выходного дня в Баден-Бадене

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Баден-Бадене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
🚶 Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Погрузитесь в историю Баден-Бадена: от римских терм до современных термальных комплексов. Узнайте о религиозных памятниках и легендах города
Начало: У входа в городское казино Баден-Бадена
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Баден-Баден
🚶 Пешая
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Баден-Баден: индивидуальная экскурсия по старинной части города
История и архитектура города европейской знати
Завтра в 09:00
10 июля в 09:00
120 за всё до 10 чел.
Мистический Баден-Баден
🚶 Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Баден-Баден
Оккультизм, эзотерика, масоны и эксперименты нацистских врачей
Начало: У казино Баден-Бадена
10 июля в 10:00
11 июля в 10:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    АРКАДИЙ
    6 июля 2024
    Знакомьтесь, Баден-Баден
    Алекс очень знающий и грамотный человек и интересный рассказчик. Он провёл замечательную экскурсию. Мы остались очень довольны. Рекомендую.
  • а
    алексей
    5 июня 2024
    Знакомьтесь, Баден-Баден
    Экскурсия с Алексом прошла замечательно, легко и неринужденно. Он давно проживает в этом городе, поэтому помимо истории, он рассказал много
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    интересных фактов и историй которых не услышишь от обычного экскурсовода. Было ощущение что прогуливаешься по городу с хорошо знакомым, добрым другом. Были семьей с дочкой 6 лет.

  • О
    Ольга
    4 августа 2023
    Знакомьтесь, Баден-Баден
    Экскурсия с Александром очень понравилась. Неформально, много интересных, веселых и трагичных историй, неожиданных фактов из истории прекрасного города и его знаменитых гостей. Александр очарователен, коммуникабельный, талантливый рассказчик.
  • P
    Prinz
    15 апреля 2023
    Мистический Баден-Баден
    Благодарны Сергею за замечательную прогулку- экскурсию по Баден-Бадену. Нашей компании всё понравилось: организация, рассказ, город, рекомендации и погода. Хочется вернуться снова!
  • Т
    Татьяна
    10 августа 2021
    Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
    Экскурсия была очень интересная. Полтора часа пролетели незаметно. Несмотря на то, что с нами были дети, которые выросли в Германии. Город небольшой, но с очень интересной историей. Наверняка приедем снова. Сергей, спасибо большое за экскурсию и помощь.
  • К
    Константин
    14 октября 2019
    Мистический Баден-Баден
    Были в Бадене проездом на несколько часов. Экскурсия получилась немного сумбурной но шел дождик и, наверное, это повлияло на восприятие. Сергей неплохой
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    рассказчик, хоть и не профессиональный гид. Сам городок очень маленький. все рядом. Гид большой молодец. Расписал как лучше добраться из аэропорта (есть тонкости), а также помог с организацией обратного трансфера. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Баден-Бадену в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Баден-Бадену в июле 2024
Сейчас в Баден-Бадене в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 120. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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