Индивидуальная
2 часа
Бамберг - город самых счастливых немцев
Главные достопримечательности, нескучные истории и обаяние города с полностью уцелевшей архитектурой
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бамберг - инструкция по применению
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Бамберг. Роскошь барокко
Начало: По договоренности
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
€490 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим2 мая 2023Всем советую экскурсию и экскурсовода Татьяну! Узнаете много нового про город и его историю.
- ЮЮсупов30 мая 2022Большое спасибо Экскурсоводу, все прошло замечательно, красивый город, интересный рассказ
- AAnna21 февраля 2022Спасибо огромное экскурсоводу Нине за великолепную подачу истории города. Яркий маршрут. Минимум дат, максимум интересной информации. А так же загадки))) для закрепления услышенного. Обязательно вернёмся в прекрасный город самых счастливых немцев
Ответы на вопросы от путешественников по Бамбергу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Бамбергу в июне 2024
Сейчас в Бамберге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 490. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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