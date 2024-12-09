Экскурсии выходного дня в Бамберге

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Бамберге на русском языке, цены от €159. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Бамберг - город самых счастливых немцев
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Бамберг - город самых счастливых немцев: индивидуальная экскурсия
Исследуйте исторический центр Бамберга, включённый в наследие ЮНЕСКО. Узнайте о легендах города и насладитесь его уникальной архитектурой
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€175 за всё до 5 чел.
Бамберг - город мечты
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Бамберг - город мечты
Увидеть главные локации и выяснить, почему тут живут самые счастливые немцы
Начало: У Старой ратуши
10 мая в 10:00
11 мая в 10:00
€159 за всё до 8 чел.
Бамберг - город оживших легенд
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бамберг - город оживших легенд
Погрузитесь в атмосферу Бамберга, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь видом на старинные здания и реки
Начало: У фонтана Нептун
10 мая в 11:00
12 мая в 11:00
€220 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Бамбергу в категории «На выходные»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Бамберг - город оживших легенд
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Бамбергу в мае 2025
Сейчас в Бамберге в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 159 до 220. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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