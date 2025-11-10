Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Пешая прогулка по району Груневальд, где природа сочетается с роскошными особняками.



Парки и озёра соседствуют с домами знаменитых берлинцев - кинозвезд, писателей, композиторов, политиков. Шедевры архитектуры модерна в окружении рукотворного ландшафтного парка.

Евгений Ваш гид в Берлине Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-20 человек Как проходит Пешком Когда По согласованию с гидом. €180 за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Красивая архитектура, существующая в гармонии с окружающей природой, спокойствие и умиротворение, история, чистейший воздух. Здесь жили многие знаменитости: кинозвёзды, писатели, политики, музыканты… Вы получите настоящее удовольствие от этой прогулки. Сюда почти не водят туристов, но мы с вами нарушим это правило. Также мы увидим один из самых пронзительных памятников жертвам Холокоста — Платформу 17. Он не оставит вас равнодушными, он настоящий. Рельсы здесь помнят грохот закрывающихся дверей и лязг вагонов, эшелонами увозивших берлинских евреев в лагеря смерти.

По согласованию с гидом. Выбрать дату