Пешая прогулка по району Груневальд, где природа сочетается с роскошными особняками.
Парки и озёра соседствуют с домами знаменитых берлинцев - кинозвезд, писателей, композиторов, политиков. Шедевры архитектуры модерна в окружении рукотворного ландшафтного парка.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Красивая архитектура, существующая в гармонии с окружающей природой, спокойствие и умиротворение, история, чистейший воздух. Здесь жили многие знаменитости: кинозвёзды, писатели, политики, музыканты… Вы получите настоящее удовольствие от этой прогулки. Сюда почти не водят туристов, но мы с вами нарушим это правило. Также мы увидим один из самых пронзительных памятников жертвам Холокоста — Платформу 17. Он не оставит вас равнодушными, он настоящий. Рельсы здесь помнят грохот закрывающихся дверей и лязг вагонов, эшелонами увозивших берлинских евреев в лагеря смерти.
По согласованию с гидом.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Станция Груневальд
- Мемориал Платформа 17
- Виллы разных исторических эпох и архитектурных стилей
- Мост со сфинксами в стиле модерн
- Груневальдская церковь
- Озёра
- Парки
- Дома, где жили Айседора Дункан, Роми Шнайдер, Фридрих Вильгельм Мурнау, Хильдегард Кнеф и другие знаменитости
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Станция Груневальд
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
