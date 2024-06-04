Мемориал жертвам Холокоста – экскурсии в Берлине

Найдено 11 экскурсий в категории «Мемориал жертвам Холокоста» в Берлине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
25 отзывов
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
25 за человека
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
История и современные реалии Берлина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
31 отзыв
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
147 за всё до 3 чел.
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Погулять по историческому центру и раскрыть удивительную историю города на обзорной экскурсии
Начало: У Рейхстага
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 100 за всё до 10 чел.
Берлинские евреи: хроники общины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Берлинские евреи: хроники общины
Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
По Берлину на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
149 за всё до 4 чел.
Берлин при Гитлере
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Берлин при Гитлере
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Еврейский Берлин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по еврейскому Берлину: от истории до знаменитостей
Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: на Potsdamer Platz, 2
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
183 за всё до 5 чел.
Иммерсивная музыкальная прогулка по Берлину
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Иммерсивная музыкальная прогулка по историческому Берлину
Приглашаем на уникальное путешествие по Берлину, где каждый шаг расскажет историю через мелодии, оживляя городские легенды
Начало: На Музейном острове
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
29 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Очень интересная экскурсия. Экскурсовод (Игорь) отлично рассказывает, хорошо знает историю
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Было здорово! Очень интересный и внимательный экскурсовод. Рассказывал захватывающе и выбирал тенек, чтоб мы не стояли под солнцем:) Вместо двух часов мы ходили три!! Александр очень увлечённо рассказывал, а я так же слушала. Спасибо!
  • A
    Alexander
    30 мая 2024
    Берлинские евреи: хроники общины
    Огромное спасибо Лизе. Очень много узнали и посмотрели. несмотря на дождик, время экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
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    на 3 часа, заняло немного больше и мы получили полное впечатление о городе. Лиза знает здесь каждый уголок и ответы на все вопросы:-). Получили огромное удовольствие от города, благодаря чуткому проводнику. Спасибо, Лиза! Марина, Саша, Израиль

  • Л
    Ляйля
    28 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично
  • Р
    Руслан
    17 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!
  • А
    Александра
    11 мая 2024
    Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
    Дмитрий влюбил меня в Берлин. Приехала в Берлин только потому, что сюда хотел мой сын. А теперь точно знаю, что приеду еще раз. От души рекомендую Дмитрия, если хотите увлекательный рассказ и идеальный темп экскурсии!
  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    История и современные реалии Берлина
    Спасибо Александру! Замечательная экскурсия!!! Наши рекомендации.
  • А
    Алёна
    8 мая 2024
    По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
    Лиза гид от Бога! Очень интересно, вдохновляюще рассказывает. Теперь я понимаю, почему так много хороших отзывов. Также очень человечная, у меня болела стопа,
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    так Лиза не торопилась, переживала, в итоге экскурсия задержалась минут на 20. Показала, где мне после экскурсии сесть на автобус, где мне поесть. Отвечала на любые вопросы. Я в восторге. Спасибо Вам, дорогая Лиза! Обязательно рекомендую!

  • T
    Tatjana
    22 апреля 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание, задавая вопросы, как на
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    викторине 😁 мы остались довольны, свою тему гид знает на 110 из 100. А также отвечает на любые вопросы. За наши знания - гид обещал выдать ключ от VW, но, видимо, забыл 🤣 это, конечно, шутка. Искренне рекомендую 👍

    Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Мемориал жертвам Холокоста»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
  2. Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
  3. По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
  4. История и современные реалии Берлина
  5. Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Берлинская стена
  2. Рейхстаг
  3. Бранденбургские ворота
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Мемориал жертвам Холокоста" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 25 до 183. Туристы уже оставили гидам 177 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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