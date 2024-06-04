1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
Расписание: в будние дни в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
€147 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин: от лесных топей до столицы Германии
Погулять по историческому центру и раскрыть удивительную историю города на обзорной экскурсии
Начало: У Рейхстага
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Берлинские евреи: хроники общины
Собрать по крупицам биографию вечно гонимого народа и отыскать их тени в городе
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Берлин при Гитлере
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по еврейскому Берлину: от истории до знаменитостей
Погрузитесь в историю еврейского народа в Берлине, посетите ключевые мемориалы и узнайте о влиянии евреев на мировую культуру
Начало: Rathausstraße 1, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены
Начало: на Potsdamer Platz, 2
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€183 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Иммерсивная музыкальная прогулка по историческому Берлину
Приглашаем на уникальное путешествие по Берлину, где каждый шаг расскажет историю через мелодии, оживляя городские легенды
Начало: На Музейном острове
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
€29 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Экскурсовод (Игорь) отлично рассказывает, хорошо знает историю
- ААнастасия2 июня 2024Было здорово! Очень интересный и внимательный экскурсовод. Рассказывал захватывающе и выбирал тенек, чтоб мы не стояли под солнцем:) Вместо двух часов мы ходили три!! Александр очень увлечённо рассказывал, а я так же слушала. Спасибо!
- AAlexander30 мая 2024Огромное спасибо Лизе. Очень много узнали и посмотрели. несмотря на дождик, время экскурсии пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
- ММарина29 мая 2024Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
- ЛЛяйля28 мая 2024В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.
- РРуслан17 мая 2024Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!
- ААлександра11 мая 2024Дмитрий влюбил меня в Берлин. Приехала в Берлин только потому, что сюда хотел мой сын. А теперь точно знаю, что приеду еще раз. От души рекомендую Дмитрия, если хотите увлекательный рассказ и идеальный темп экскурсии!
- ААндрей11 мая 2024Спасибо Александру! Замечательная экскурсия!!! Наши рекомендации.
- ААлёна8 мая 2024Лиза гид от Бога! Очень интересно, вдохновляюще рассказывает. Теперь я понимаю, почему так много хороших отзывов. Также очень человечная, у меня болела стопа,
- TTatjana22 апреля 2024Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание, задавая вопросы, как на
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Мемориал жертвам Холокоста»
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Сейчас в Берлине в категории "Мемориал жертвам Холокоста" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 25 до 183. Туристы уже оставили гидам 177 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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