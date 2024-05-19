1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Потсдам: живая история прусских королей и архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Потсдама, где каждый уголок рассказывает увлекательные истории прусских монархов
«Из столичного Берлина мы отправимся в загородную резиденцию Гогенцоллернов, камерный, лёгкий и неторопливый город парков и садов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
скидка
19%
Индивидуальная
4.5 часа
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Дворцовый парк с павильонами в стиле рококо и неоклассицизма, усыпальница королей и мавзолей прусской королевы Луизы, входящие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 108€87 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Рай для граффити и уличных спортменов — Глейсдрейек: знаменитый поворотный треугольник, воспетый Борисом Пастернаком, забытый и заросший лесом после II Мировой войны, но превращенный в парк в начале 21 века»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 82€70 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»: путешествие по историческим местам Берлина
Приглашаем на уникальную велопрогулку по Большому Тиргартену, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от ренессанса до постмодернизма
Начало: На площади Hardenbergplatz
«Действительно, этот старейший городской парк, основанный в 1400 году, полон скрытых от глаз сокровищ»
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
от 82€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств
Начало: на площади Жандарменмаркт
«S: Мы не пойдем на бульвар Унтер-ден-Линден, не увидим Бранденбургские ворота и парк Тиргартен, Чек-Пойнт Чарли и Фридрихштрассе»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Такой разный Берлин: уникальное велосипедное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Берлина, катаясь на велосипеде по его историческим и культурным местам
Начало: На Potsdamer Platz, 2
«Насладимся видами Виктория-парка, где находится самая высокая естественная гора города, и рассмотрим монумент, связанный с Российской империей»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€183 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим19 мая 2024Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил
- ККирилл14 мая 2024Сын получил огромное удовольствие. Проехали 27 км по вечернему и ночному городу, покатались в темпельхоффе. Вообщем огромное спасибо
- ООльга1 мая 2024Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный рассказчик и человек, который влюблен в Берлин и его окрестности, мы получили огромное удовольствие от экскурсии с ней.
- JJulia30 апреля 2024Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!
- EEmma18 апреля 2024Спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию! Красота была на каждом шагу 😍
- ЛЛиза17 апреля 2024Благодаря Леле, ее манере общения и чудесно подготовленному нестандартному экскурсу мы прямо в начале нашего визита в Берлин смогли "войти в ту дверь";) и словить правильный вайб, что привело к чудесному четырехдневному пребыванию в такой разноликой столице. Спасибо!
- ММит26 января 2024Отличное погружение в город. Восторг
- ММарина4 января 2024Мы прекрасно провели время и получили удовольствие от экскурсии. Игорь обладает талантом экскурсовода, а также знаниями широкого спектра, которые позволяют
- иигорь25 декабря 2023Довольно часто пользуемся услугами сайта трипстер,в этот раз экскурсовод Игорь был безупречен: начитан,грамотен,хорошо подготовлен, интересен. Так что прогулка наша удалась несмотря на погоду!
- ННаталия6 сентября 2023Экскурсия понравилась. Игорь обладает высокой степенью знаний как об исторических событиях так и о современной жизни Берлина и Германии в целом. Было интересно и познавательно. Экскурсия продлилась дольше чем было запланировано. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Парки»
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