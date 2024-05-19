В Вадим Берлин: микс старого и нового Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил

К Кирилл Такой разный Берлин Сын получил огромное удовольствие. Проехали 27 км по вечернему и ночному городу, покатались в темпельхоффе. Вообщем огромное спасибо

О Ольга Потсдам: энциклопедия прусских королей Чудесная прогулка по паркам Потсдама и невероятное погружение в историю Берлина и не только. Татьяна прекрасный рассказчик и человек, который влюблен в Берлин и его окрестности, мы получили огромное удовольствие от экскурсии с ней.

J Julia Потсдам: энциклопедия прусских королей Экскурсия по Потсдаму понравилась нам. Интересно, продуманный план, который выстроен гидом, исходя из личной любви к данному месту. Рекомендуем!

E Emma Потсдам: энциклопедия прусских королей Спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию! Красота была на каждом шагу 😍

Л Лиза Берлин: микс старого и нового Благодаря Леле, ее манере общения и чудесно подготовленному нестандартному экскурсу мы прямо в начале нашего визита в Берлин смогли "войти в ту дверь";) и словить правильный вайб, что привело к чудесному четырехдневному пребыванию в такой разноликой столице. Спасибо!

М Мит Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск Отличное погружение в город. Восторг

М Марина Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск читать дальше заинтересовать любого участника. Рекомендую всем, кто хочет больше узнать о городе, истории, архитектуре, особенностях современной жизни. Во время экскурсии улицы города, по которым мы уже ходили, наполнились историей и обрели совсем другое звучание. Очень рекомендую эту экскурсию Мы прекрасно провели время и получили удовольствие от экскурсии. Игорь обладает талантом экскурсовода, а также знаниями широкого спектра, которые позволяют

и игорь Шарлоттенбург - королевский блеск и современный лоск Довольно часто пользуемся услугами сайта трипстер,в этот раз экскурсовод Игорь был безупречен: начитан,грамотен,хорошо подготовлен, интересен. Так что прогулка наша удалась несмотря на погоду!