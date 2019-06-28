10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Оптимальный формат экскурсии
Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход способен обойти. Во время велосипедной прогулки вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: примерно 50% прогулки — короткие паузы для непосредственного ознакомления с достопримечательностями. Я проведу вас оптимальным путем, покажу и расскажу все самое интересное.
Далем-дорф — новый взгляд на Берлин
Всего в 25 минутах неспешной езды на велосипеде от центра Берлина непокорная община крошечного Далема долго сопротивлялась объединению с разросшейся столицей империи и противилась колонизации берлинскими знаменитостями. Что из этого вышло, вы увидите своими глазами. Вы узнаете, где жил и работал Альберт Эйнштейн и Макс Планк, где в 1938 было впервые успешно проведено расщепление ядра атома урана, как выглядят традиционные берлинские пивные дворы и многое другое.
Наш маршрут в Далем и обратно пройдет через берлинские районы Шарлоттенбург, Вильмерсдорф, Шёнеберг, Фриденау, Штеглиц, Груневальд и бонусом подарит дополнительные впечатления о городской архитектуре Берлина 19 — 21 веков.
Главные точки поездки
В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат взять велосипед на прокат в самом отеле или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, всегда есть возможность воспользоваться разбросанными по Берлину т.н. мобильными байками. Наиболее распространенные варианты, это — Donkey и Lidl Bike, но есть и много других, в т.ч. мобильные электробайки JUMP и Lime-E.
Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции, но если возникнут какие-то сложности или ни один из вариантов вам не подходит, я, конечно же, с удовольствием постараюсь помочь арендовать велосипед недалеко от места нашей встречи: на это уйдет примерно 30 минут от времени велопрогулки.
В среднем 6 часов проката обходятся примерно в 6-8 EUR; сутки — 12-16 EUR (не входит в стоимость велопрогулки). Если вы приезжаете на место встречи без велосипеда, обычно есть возможность найти велосипед через мобильное приложение непосредственно где-то рядом. В этом случае, пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала велопрогулки.
Пожалуйста, одевайтесь по погоде. Летом желательны солнцезащитные очки и кепка. В холодное время года шапка, шарф и перчатки обязательны!
Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой, если выпадает снег — расстраиваться не стоит! Экскурсия состоится обязательно в разумно сокращенном пешем формате.