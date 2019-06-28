10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Оптимальный формат экскурсии

Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход способен обойти. Во время велосипедной прогулки вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: примерно 50% прогулки — короткие паузы для непосредственного ознакомления с достопримечательностями. Я проведу вас оптимальным путем, покажу и расскажу все самое интересное.

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Далем-дорф — новый взгляд на Берлин

Всего в 25 минутах неспешной езды на велосипеде от центра Берлина непокорная община крошечного Далема долго сопротивлялась объединению с разросшейся столицей империи и противилась колонизации берлинскими знаменитостями. Что из этого вышло, вы увидите своими глазами. Вы узнаете, где жил и работал Альберт Эйнштейн и Макс Планк, где в 1938 было впервые успешно проведено расщепление ядра атома урана, как выглядят традиционные берлинские пивные дворы и многое другое.

Наш маршрут в Далем и обратно пройдет через берлинские районы Шарлоттенбург, Вильмерсдорф, Шёнеберг, Фриденау, Штеглиц, Груневальд и бонусом подарит дополнительные впечатления о городской архитектуре Берлина 19 — 21 веков.

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Главные точки поездки

Колония вилл, где по соседству с известными людьми, аристократами и промышленниками поселилась «элита» Третьего Рейха: Генрих Гиммлер, Иоахим фон Риббентроп, Мартин Борманн, Лени Рифеншталь, Арно Брекер, Вильгельм Кейтель, Фридрих Паулюс, Хайнц Гудериан, Карл Дениц и многие другие.

Охотничий замок Груневальд (1542) с собранием картин Лукаса Кранаха Старшего и его сына.*

Самое популярное среди зажиточных горожан и профессиональных догволкеров место выгула собак в Берлине с собственным пляжем и пивными.

Небольшой, но всемирно знаменитый музей художественной группы «Мост» с работами немецких импрессионистов.*

Лютеранская кирха и католический костел, построенные в годы национал-социализма и ставшие эталонным образцом для храмов «будущей Немецкой Христианской Церкви».

Одна из старейших и самых красивых веток берлинского метро.

Официальная жилая вилла президента Германии.

Деревенская церковь 1300 года и жилой дом 16 века — старейшие неповрежденные постройки Берлина, уцелевшие во время II Мировой войны.

Музей союзников со свидетельствами трагедии разделения Берлина и артефактами холодной войны*.

Наиболее интересные уголки кампуса Свободного Университета, хотя… сегодня трудно найти место в Далеме, не связанное с университетом.

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат взять велосипед на прокат в самом отеле или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, всегда есть возможность воспользоваться разбросанными по Берлину т.н. мобильными байками. Наиболее распространенные варианты, это — Donkey и Lidl Bike, но есть и много других, в т.ч. мобильные электробайки JUMP и Lime-E.

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции, но если возникнут какие-то сложности или ни один из вариантов вам не подходит, я, конечно же, с удовольствием постараюсь помочь арендовать велосипед недалеко от места нашей встречи: на это уйдет примерно 30 минут от времени велопрогулки.

В среднем 6 часов проката обходятся примерно в 6-8 EUR; сутки — 12-16 EUR (не входит в стоимость велопрогулки). Если вы приезжаете на место встречи без велосипеда, обычно есть возможность найти велосипед через мобильное приложение непосредственно где-то рядом. В этом случае, пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала велопрогулки.

Пожалуйста, одевайтесь по погоде. Летом желательны солнцезащитные очки и кепка. В холодное время года шапка, шарф и перчатки обязательны!

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой, если выпадает снег — расстраиваться не стоит! Экскурсия состоится обязательно в разумно сокращенном пешем формате.