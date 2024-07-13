10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин

Откройте для себя Берлин с новой стороны: велотур «Немецкий Оксфорд» предлагает уникальный маршрут через исторические и культурные уголки города
Индивидуальный велотур по Берлину - это возможность увидеть уникальные места, такие как резиденции нобелевских лауреатов и архитектурные шедевры.

Прокатитесь по живописным велодорожкам, посетите старинные кирхи и замки, узнайте больше о знаменитых жителях и исторических событиях.

Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Берлина и узнать его с новой стороны
4.7
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Уникальный веломаршрут
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🎨 Искусство и архитектура
  • 🌳 Природные ландшафты
  • 📚 Интересные факты и истории

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для велотура - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время Берлин радует солнечными днями и приятной температурой. В апреле и октябре также можно насладиться туром, но стоит быть готовым к возможным дождям. В зимние месяцы тур может быть менее комфортным из-за холода, но при наличии теплой одежды он все равно доставит удовольствие.
Сейчас август — это идеальное время.
«Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин
«Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин
«Немецкий Оксфорд» - велотур в совсем другой Берлин

Что можно увидеть

  • Колония вилл
  • Охотничий замок Груневальд
  • Музей художественной группы «Мост»
  • Лютеранская кирха
  • Деревенская церковь 1300 года
  • Музей союзников

Описание экскурсии

Далем-дорф — новый взгляд на Берлин

Всего в 25 минутах неспешной езды на велосипеде от центра Берлина непокорная община крошечного Далема долго сопротивлялась объединению с разросшейся столицей империи и противилась колонизации берлинскими знаменитостями. Что из этого вышло, вы увидите своими глазами. Вы узнаете, где жил и работал Альберт Эйнштейн и Макс Планк, где в 1938 было впервые успешно проведено расщепление ядра атома урана, как выглядят традиционные берлинские пивные сады и многое другое.
Наш маршрут в Далем и обратно пройдет через берлинские районы Вильмерсдорф, Шёнеберг, Фриденау, Штеглиц, Груневальд и бонусом подарит дополнительные впечатления о городской архитектуре Берлина 19 — 21 веков.
Главные точки поездки

  • Колония вилл, где по соседству с известными людьми, аристократами и промышленниками поселилась «элита» Третьего Рейха: Генрих Гиммлер, Иоахим фон Риббентроп, Мартин Борманн, Лени Рифеншталь, Арно Брекер, Вильгельм Кейтель, Фридрих Паулюс, Хайнц Гудериан, Карл Дениц и многие другие.
  • Охотничий замок Груневальд (1542) с собранием картин Лукаса Кранаха Старшего и его сына.
  • Самое популярное среди зажиточных горожан и профессиональных догволкеров место выгула собак в Берлине с собственным пляжем и пивными.
  • Небольшой, но всемирно знаменитый музей художественной группы «Мост» с работами немецких импрессионистов.
  • Лютеранская кирха и католический костел, построенные в годы национал-социализма и ставшие эталонным образцом для храмов «будущей Немецкой Христианской Церкви».
  • Одна из старейших и самых красивых веток берлинского метро.
  • Официальная жилая вилла президента Германии.
  • Деревенская церковь 1300 года и жилой дом 16 века — старейшие неповрежденные постройки Берлина, уцелевшие во время II Мировой войны.
  • Музей союзников со свидетельствами трагедии разделения Берлина и артефактами холодной войны.
  • Наиболее интересные уголки кампуса Свободного Университета, хотя… сегодня трудно найти место в Далеме, не связанное с университетом.

Небольшая часть маршрута проходит в природном парке Груневальд со спусками и подъемами по грунтовым дорогам.

Оптимальный формат экскурсии

На этой экскурсии велосипед используется как транспортное средство. Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход. Во время велопрогулки вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: короткие и длинные переезды чередуются с остановками для знакомства с достопримечательностями. Вы проедете оптимальным путем, а я покажу все самое интересное и в завершение с удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат прокат велосипедов в вашем отеле (рекомендую) или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, популярны разбросанные по Берлину т. н. мобильные байки. Наиболее распространенные варианты — Dott, Bolt, Nextbike, LimeBike, Donkey Republic, Call a Bike, но есть и другие. Вы можете приехать к месту встречи на велосипеде, привезти его с собой на S-/U-Bahn (метро). Если вы пришли на место встречи без велосипеда и не воспользовались прокатом, часто можно найти велосипед через мобильное приложение где-то рядом (планируйте на это ≈ 20 мин. до начала).

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции и адреса прокатов рядом с местом встречи.

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой. Если выпадает снег или идет дождь — расстраиваться не стоит! Экскурсия обязательно состоится в разумно сокращенном пешем формате.

Кому подойдёт экскурсия

Велолюбителям старше 16 лет, готовым к аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям. Тем, кто уверенно управляет велосипедом и имеет навыки и опыт передвижения в условиях города.

Организационные детали

Пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала велосипедного тура

Как проходит экскурсия

  • Старт: на площади Bundesplatz (S+U — Bahnhof Bundesplatz). Финиш: Königin-Luise-Straße (U — Bahnhof Dahlem-Dorf)
  • Общая длина маршрута: около 23 км. Больше 25 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 50/50
  • Формат велотура не предусматривает посещения музеев, магазинов, ресторанов, закусочных и т. п.
  • На полпути, в замке Груневальд, предусмотрена короткая остановка с возможностью приобрести неалкогольные напитки навынос

Дополнительные расходы

  • Шесть часов проката обходятся в среднем ≈ €8-12; сутки ≈ €15-25
  • Провоз одного велосипеда на метро — €2,50. В метро пользуйтесь лифтом и велосипедным вагоном

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€86
Студенты€64
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Bundesplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 941 туриста
Много лет провожу велосипедные и пешие мастер-классы по творческому изучению Берлина: от легких пару-часовых прогулок до продолжительных велотуров. Если погода не располагает к велосипеду, с удовольствием показываю путешественникам Берлин пешком.
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При составлении маршрутов стараюсь выбирать не только общеизвестные достопримечательности, но и малознакомые туристам знаковые места со своей скрытой историей или которые интересно хотя бы раз увидеть, зафиксировать в памяти или на фото. В свободное от велосипеда время продаю современное искусство и сам выступаю как художник. Впервые приехал в Берлин в 1995 и с интересом наблюдал, как менялся мегаполис. Хотя давно живу в западной части города, казалось бы, все обошел и объехал, тем не менее, Берлин не перестает удивлять.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Супер отличная экскурсия, с великолепно выстроенным маршрутом. Наш гид Игорь с абсолютно энциклопедическими знаниями, прекрасной речью и глубокими знаниями истории. Моему мужу, практически не надо было задавать вопросы, поскольку в
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течение всей экскурсии было рассказано все, что могло уместиться в наше время. И места, показанные Игорем, для нас были конечно открытием, хоть мы и часто бываем в Берлине и много что видели. Но показанное Игорем, это абсолютно другой Берлин. Однозначно рекомендую эту интересную и незабываемую экскурсию!!!

Супер отличная экскурсия, с великолепно выстроенным маршрутом. Наш гид Игорь с абсолютно энциклопедическими знаниями, прекрасной речью
Супер отличная экскурсия, с великолепно выстроенным маршрутом. Наш гид Игорь с абсолютно энциклопедическими знаниями, прекрасной речью
Супер отличная экскурсия, с великолепно выстроенным маршрутом. Наш гид Игорь с абсолютно энциклопедическими знаниями, прекрасной речью
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М
Потрясающая экскурсия. Очень интересная и с точки зрения информативности, и с точки зрения видов. Плюс активный отдых. Весь маршрут с остановками у нас занял почти пять часов. Конечная точка маршрута
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находится рядом с ботаническим садом, который сам по себе заслуживает целого дня. Велосипеды по возможности лучше брать без корзинок, потому что часть маршрута проходит по брусчатке, мощёным дорожкам и грунтовой дороге. И дребезжание велосипедного замка в корзинке начинает действовать на нервы под конец). Сложность не высокая. Один раз придется по лесу в горку заехать, но мы справились без особых проблем.

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А
Для экскурсовода важно не только отличное владение материалом, но и умение внимательно слушать и чувствовать гостя. Обоими этими качествами Игорь владеет превосходно. Для меня это, пожалуй, самое важное, чтобы гид
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умел рассказывать и показывать город как приятель, а не музейный работник. Я выбрала велосипедную экскурсию в первый день моего пребывания в Берлине ещё и потому, что таким образом можно увидеть гораздо больше, чем на пешей экскурсии. Почему именно этот маршрут? Потому что мне хотелось посмотреть на город глазами местных жителей. Этот маршрут подойдёт тем, кто хотел бы увидеть город и его окрестности изнутри. Тем гостям, которые ограничены во времени или не любят продолжительные велосипедные прогулки стоит пройти проверенной тропой для туристов по самым известным местам города.
Отдельное спасибо Игорю за заботу, за подсказку где набрать воды, за то, что была возможность заглянуть в церкви (которые были открыты) и за краткий экскурс по берлинском диалекту.

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А
Замечательная экскурсия по не попсовому Берлину! Видимо холодные апрельские выходные отпугнули остальных желающих присоединиться к экскурсии и вышло, что я была единственным туристом. Несмотря на это, гид Игорь всё равно
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выложился полностью, рассказывал интересные факты, историю Берлина в рамках экскурсии и делился своим личным опытом в изучении Берлина (по моей просьбе). Понравилось, что он даже был внимателен к мелочам, по типу откуда будет хороший ракурс на достопримечательность для фото или составление компании для посещения кладбища. Надеюсь при следующем моём посещении Берлина будет возможность посетить с Игорем и другие экскурсии.

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С
Очень понравилось и вот почему:

Во первых- очень профессионально составлен маршрут, было интересно и почти не устали Во вторых опасались, что будут проблемы с арендой велосипедов, но оказалось, что это просто
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быстро и удобно И в третьих - Берлин на велосипеде -это увидеть Берлин по настоящему глазами берлинца, этот город испещерен велодорожками В следующий приезд обязательно снова поедем с Игорем что-то новое посмотреть, симпатичный моллдой человек! Спасибо ему!

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Е
Великолепная экскурсия, позволяющая за короткий срок увидеть очень многое в этом, немного странном, но по своему приятном городе с богатой историей 18-20 века Игорь прекрасно совмещает в себе роль увлекательно и грамотно говорящего гида и отличного ведущего по маршруту Рекомендую!
За ресторанчик Schildkröte отдельное спасибо!
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