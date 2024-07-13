10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для велотура - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время Берлин радует солнечными днями и приятной температурой. В апреле и октябре также можно насладиться туром, но стоит быть готовым к возможным дождям. В зимние месяцы тур может быть менее комфортным из-за холода, но при наличии теплой одежды он все равно доставит удовольствие.

Индивидуальный велотур по Берлину - это возможность увидеть уникальные места, такие как резиденции нобелевских лауреатов и архитектурные шедевры. Прокатитесь по живописным велодорожкам, посетите старинные кирхи и замки, узнайте больше о знаменитых жителях и исторических событиях. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Берлина и узнать его с новой стороны

Описание экскурсии

Далем-дорф — новый взгляд на Берлин

Всего в 25 минутах неспешной езды на велосипеде от центра Берлина непокорная община крошечного Далема долго сопротивлялась объединению с разросшейся столицей империи и противилась колонизации берлинскими знаменитостями. Что из этого вышло, вы увидите своими глазами. Вы узнаете, где жил и работал Альберт Эйнштейн и Макс Планк, где в 1938 было впервые успешно проведено расщепление ядра атома урана, как выглядят традиционные берлинские пивные сады и многое другое.

Наш маршрут в Далем и обратно пройдет через берлинские районы Вильмерсдорф, Шёнеберг, Фриденау, Штеглиц, Груневальд и бонусом подарит дополнительные впечатления о городской архитектуре Берлина 19 — 21 веков.

Главные точки поездки

Колония вилл, где по соседству с известными людьми, аристократами и промышленниками поселилась «элита» Третьего Рейха: Генрих Гиммлер, Иоахим фон Риббентроп, Мартин Борманн, Лени Рифеншталь, Арно Брекер, Вильгельм Кейтель, Фридрих Паулюс, Хайнц Гудериан, Карл Дениц и многие другие.

Охотничий замок Груневальд (1542) с собранием картин Лукаса Кранаха Старшего и его сына.

Самое популярное среди зажиточных горожан и профессиональных догволкеров место выгула собак в Берлине с собственным пляжем и пивными.

Небольшой, но всемирно знаменитый музей художественной группы «Мост» с работами немецких импрессионистов.

Лютеранская кирха и католический костел, построенные в годы национал-социализма и ставшие эталонным образцом для храмов «будущей Немецкой Христианской Церкви».

Одна из старейших и самых красивых веток берлинского метро.

Официальная жилая вилла президента Германии.

Деревенская церковь 1300 года и жилой дом 16 века — старейшие неповрежденные постройки Берлина, уцелевшие во время II Мировой войны.

Музей союзников со свидетельствами трагедии разделения Берлина и артефактами холодной войны.

Наиболее интересные уголки кампуса Свободного Университета, хотя… сегодня трудно найти место в Далеме, не связанное с университетом.

Небольшая часть маршрута проходит в природном парке Груневальд со спусками и подъемами по грунтовым дорогам.

Оптимальный формат экскурсии

На этой экскурсии велосипед используется как транспортное средство. Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход. Во время велопрогулки вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: короткие и длинные переезды чередуются с остановками для знакомства с достопримечательностями. Вы проедете оптимальным путем, а я покажу все самое интересное и в завершение с удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат прокат велосипедов в вашем отеле (рекомендую) или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, популярны разбросанные по Берлину т. н. мобильные байки. Наиболее распространенные варианты — Dott, Bolt, Nextbike, LimeBike, Donkey Republic, Call a Bike, но есть и другие. Вы можете приехать к месту встречи на велосипеде, привезти его с собой на S-/U-Bahn (метро). Если вы пришли на место встречи без велосипеда и не воспользовались прокатом, часто можно найти велосипед через мобильное приложение где-то рядом (планируйте на это ≈ 20 мин. до начала).

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции и адреса прокатов рядом с местом встречи.

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой. Если выпадает снег или идет дождь — расстраиваться не стоит! Экскурсия обязательно состоится в разумно сокращенном пешем формате.

Кому подойдёт экскурсия

Велолюбителям старше 16 лет, готовым к аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям. Тем, кто уверенно управляет велосипедом и имеет навыки и опыт передвижения в условиях города.

Организационные детали

Пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала велосипедного тура

Как проходит экскурсия

Старт: на площади Bundesplatz (S+U — Bahnhof Bundesplatz). Финиш: Königin-Luise-Straße (U — Bahnhof Dahlem-Dorf)

Общая длина маршрута: около 23 км. Больше 25 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 50/50

Формат велотура не предусматривает посещения музеев, магазинов, ресторанов, закусочных и т. п.

На полпути, в замке Груневальд, предусмотрена короткая остановка с возможностью приобрести неалкогольные напитки навынос

Дополнительные расходы