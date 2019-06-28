10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. «Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин

Далем и охотничий замок Груневальд ​

Игорь
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Игорь – ваш гид
Респектабельные особняки профессоров и нобелевских лауреатов, городские виллы верхушки Третьего Рейха и брутальная церковная архитектура времен национал-социализма, университетский кампус по проекту Нормана Фостера и живописные велодорожки через прусские парки, единственная полностью уцелевшая в Берлине средневековая кирха и ренессансный замок с оригиналами работ обоих Кранахов — догадывались ли вы, что всё это можно увидеть в одном месте на крошечном клочке земли? Я составил удобный маршрут, чтобы показать самое главное всего за несколько часов.

А почему «Немецкий Оксфорд»? Я вам расскажу!
От
€130
72 за экскурсию
скидка45%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На велосипеде
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Встреча — U-Bahnhof Wittenbergplatz
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У этой экскурсии10 отзывов
4.5
«Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин
«Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин

Что вас ожидает

Оптимальный формат экскурсии
Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход способен обойти. Во время велосипедной прогулки вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: примерно 50% прогулки — короткие паузы для непосредственного ознакомления с достопримечательностями. Я проведу вас оптимальным путем, покажу и расскажу все самое интересное.

Далем-дорф — новый взгляд на Берлин
Всего в 25 минутах неспешной езды на велосипеде от центра Берлина непокорная община крошечного Далема долго сопротивлялась объединению с разросшейся столицей империи и противилась колонизации берлинскими знаменитостями. Что из этого вышло, вы увидите своими глазами. Вы узнаете, где жил и работал Альберт Эйнштейн и Макс Планк, где в 1938 было впервые успешно проведено расщепление ядра атома урана, как выглядят традиционные берлинские пивные дворы и многое другое.
Наш маршрут в Далем и обратно пройдет через берлинские районы Шарлоттенбург, Вильмерсдорф, Шёнеберг, Фриденау, Штеглиц, Груневальд и бонусом подарит дополнительные впечатления о городской архитектуре Берлина 19 — 21 веков.

Главные точки поездки

  • Колония вилл, где по соседству с известными людьми, аристократами и промышленниками поселилась «элита» Третьего Рейха: Генрих Гиммлер, Иоахим фон Риббентроп, Мартин Борманн, Лени Рифеншталь, Арно Брекер, Вильгельм Кейтель, Фридрих Паулюс, Хайнц Гудериан, Карл Дениц и многие другие.
  • Охотничий замок Груневальд (1542) с собранием картин Лукаса Кранаха Старшего и его сына.*
  • Самое популярное среди зажиточных горожан и профессиональных догволкеров место выгула собак в Берлине с собственным пляжем и пивными.
  • Небольшой, но всемирно знаменитый музей художественной группы «Мост» с работами немецких импрессионистов.*
  • Лютеранская кирха и католический костел, построенные в годы национал-социализма и ставшие эталонным образцом для храмов «будущей Немецкой Христианской Церкви».
  • Одна из старейших и самых красивых веток берлинского метро.
  • Официальная жилая вилла президента Германии.
  • Деревенская церковь 1300 года и жилой дом 16 века — старейшие неповрежденные постройки Берлина, уцелевшие во время II Мировой войны.
  • Музей союзников со свидетельствами трагедии разделения Берлина и артефактами холодной войны*.
  • Наиболее интересные уголки кампуса Свободного Университета, хотя… сегодня трудно найти место в Далеме, не связанное с университетом.

Прокат велосипеда

В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат взять велосипед на прокат в самом отеле или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, всегда есть возможность воспользоваться разбросанными по Берлину т.н. мобильными байками. Наиболее распространенные варианты, это — Donkey и Lidl Bike, но есть и много других, в т.ч. мобильные электробайки JUMP и Lime-E.

Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции, но если возникнут какие-то сложности или ни один из вариантов вам не подходит, я, конечно же, с удовольствием постараюсь помочь арендовать велосипед недалеко от места нашей встречи: на это уйдет примерно 30 минут от времени велопрогулки.

В среднем 6 часов проката обходятся примерно в 6-8 EUR; сутки — 12-16 EUR (не входит в стоимость велопрогулки). Если вы приезжаете на место встречи без велосипеда, обычно есть возможность найти велосипед через мобильное приложение непосредственно где-то рядом. В этом случае, пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала велопрогулки.

Пожалуйста, одевайтесь по погоде. Летом желательны солнцезащитные очки и кепка. В холодное время года шапка, шарф и перчатки обязательны!

Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой, если выпадает снег — расстраиваться не стоит! Экскурсия состоится обязательно в разумно сокращенном пешем формате.

Организационные детали

  • Старт и финиш: на площади станции Виттенбергплатц (U-Bahnhof Wittenbergplatz).
  • Общая длина маршрута: 27 км. Около 25 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 40/60
  • Для участников старше 16 лет.
  • От вас требуется умение передвигаться на велосипеде и средняя подготовка.
  • Пожалуйста, будьте готовы к легким аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям от увиденного. Если вы давно не садились в седло, на утро после поездки может чувствоваться небольшая усталость в ногах.
  • Посещение музеев и осмотр коллекций не входит в программу велопрогулки.
  • Обратите внимание, что часть маршрута проходит в районе с приватными владениями, где могут быть установлены ограничения на приближение к частной собственности, фото-, видеосъемку и шумовой режим.
«Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин
«Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин
«Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин
«Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин
«Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин
«Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин
«Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин
«Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин
«Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин
«Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин
«Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин
«Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин
«Немецкий Оксфорд» — велотур в совсем другой Берлин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — U-Bahnhof Wittenbergplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Много лет провожу велосипедные и пешие мастер-классы по творческому изучению Берлина: от легких пару-часовых прогулок до продолжительных велотуров. Если погода не располагает к велосипеду, с удовольствием показываю путешественникам Берлин пешком. При составлении маршрутов стараюсь выбирать не только общеизвестные достопримечательности, но и малознакомые туристам знаковые места со своей скрытой историей или которые интересно хотя бы раз увидеть, зафиксировать в памяти или на фото. В свободное от велосипеда время продаю современное искусство и сам выступаю как художник. Впервые приехал в Берлин в 1995 и с интересом наблюдал, как менялся мегаполис. Хотя давно живу в западной части города, казалось бы, все обошел и объехал, тем не менее, Берлин не перестает удивлять.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 июня 2019
Игорь отличный гид, сам очень ответственный, но и требующий от экскусантов полной отдачи и внимания, и сил. Экскурсионный материал отличный, совмещение с удовольствием от покатушки идеально, подача материала на высоком уровне. Но нужно обратить внимание всех экскусантов, что в этом формате они сами отвечают за выбор велосипеда, а ситибайки Берлина - это бревно на колесах, проехать в магазин и обратно не более 10 минут. Для туристов нужны велы более высокого уровня, с другой посадкой, амортизацией и выбором скоростей. Чтобы их заказать надо обращаться в специальный пункт проката, а он работает обычно с 10:00 + время выбрать/оформить. Т.е. раньше 11:00 с нормальным байком начать не получится. Игорю огромное спасибо за экскурсию и пожелания удачи!
24 апреля 2019
Маршрут на половину проходит по брусчатке и грунтовым дорожкам. Экскурсовод летит вперед на современном легком горном велосипеде с амортизатором и офроуд резиной. А мы прокатных велосипедах медленно гремим по брусчатке отставая от него выслушивая постоянные упреки.
Экскурсия интересная. Оценка низкая за нетактичность экскурсовода.
22 апреля 2019
Замечательная экскурсия по не попсовому Берлину! Видимо холодные апрельские выходные отпугнули остальных желающих присоединиться к экскурсии и вышло, что я была единственным туристом. Несмотря на это, гид Игорь всё равно выложился полностью, рассказывал интересные факты, историю Берлина в рамках экскурсии и делился своим личным опытом в изучении Берлина (по моей просьбе). Понравилось, что он даже был внимателен к мелочам, по типу откуда будет хороший ракурс на достопримечательность для фото или составление компании для посещения кладбища. Надеюсь при следующем моём посещении Берлина будет возможность посетить с Игорем и другие экскурсии.
13 ноября 2018
Спасибо за замечательную экскурсию, Нам очень понравилось, достаточно много интересной информации. Будем рекомендовать своим друзьям. Немного не хватило маленькой кофейной паузы, так как день был прохладный и экскурсия была длительностью 5 часов.
12 ноября 2018
Великолепная экскурсия, позволяющая за короткий срок увидеть очень многое в этом, немного странном, но по своему приятном городе с богатой историей 18-20 века
Игорь прекрасно совмещает в себе роль увлекательно и грамотно говорящего гида и отличного ведущего по маршруту
Рекомендую!
За ресторанчик Schildkröte отдельное спасибо!
25 сентября 2018
Очень познавательно и "совсем другой Берлин" в названии полностью соответствует содержанию. Так как рельеф не везде абсолютно плоский, протяженность большая (для 4х часов экскурсии) и местами не по твердому покрытию ехать, рекомендую брать либо электро-велосипед, либо качественный не "чугунный" из массового проката.
Юлия
30 августа 2018
Спасиьо большое Игорю за интересный формат экскурсии, обязательно повторим более расширенным составном!!!
27 августа 2018
Очень понравилось и вот почему :

Во первых- очень профессионально составлен маршрут, было интересно и почти не устали
Во вторых опасались, что будут проблемы с арендой велосипедов, но оказалось, что это просто быстро и удобно
И в третьих - Берлин на велосипеде -это увидеть Берлин по настоящему глазами берлинца , этот город испещерен велодорожками
В следующий приезд обязательно снова поедем с Игорем что-то новое посмотреть, симпатичный моллдой человек! Спасибо ему!
25 августа 2018
Экскурсия супер! Игорь преподносил материал легко и непринуждённо! Маршрут составлен прекрасно, Игорь адаптировал маршрут под нас, когда понял, что сы подустали. Отвечал на все вопросы! Помог с арендой велосипедов. Мы остались довольны :)
21 августа 2018
Отличная экскурсия! Посмотрели интересные, «неизбитый» места. Побывали в красивых, тихих, уютных районах города, подышали свежим воздухом, насладились поездкой, отлично провели время. Игорь знает много интересных исторических фактов и современных историй о жизни в Берлине.

Игорь проводит ещё 5 экскурсий

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