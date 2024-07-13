10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прокатитесь по живописным велодорожкам, посетите старинные кирхи и замки, узнайте больше о знаменитых жителях и исторических событиях.
Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Берлина и узнать его с новой стороны
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Уникальный веломаршрут
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🎨 Искусство и архитектура
- 🌳 Природные ландшафты
- 📚 Интересные факты и истории
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Колония вилл
- Охотничий замок Груневальд
- Музей художественной группы «Мост»
- Лютеранская кирха
- Деревенская церковь 1300 года
- Музей союзников
Описание экскурсии
Далем-дорф — новый взгляд на Берлин
Всего в 25 минутах неспешной езды на велосипеде от центра Берлина непокорная община крошечного Далема долго сопротивлялась объединению с разросшейся столицей империи и противилась колонизации берлинскими знаменитостями. Что из этого вышло, вы увидите своими глазами. Вы узнаете, где жил и работал Альберт Эйнштейн и Макс Планк, где в 1938 было впервые успешно проведено расщепление ядра атома урана, как выглядят традиционные берлинские пивные сады и многое другое.
Наш маршрут в Далем и обратно пройдет через берлинские районы Вильмерсдорф, Шёнеберг, Фриденау, Штеглиц, Груневальд и бонусом подарит дополнительные впечатления о городской архитектуре Берлина 19 — 21 веков.
Главные точки поездки
- Колония вилл, где по соседству с известными людьми, аристократами и промышленниками поселилась «элита» Третьего Рейха: Генрих Гиммлер, Иоахим фон Риббентроп, Мартин Борманн, Лени Рифеншталь, Арно Брекер, Вильгельм Кейтель, Фридрих Паулюс, Хайнц Гудериан, Карл Дениц и многие другие.
- Охотничий замок Груневальд (1542) с собранием картин Лукаса Кранаха Старшего и его сына.
- Самое популярное среди зажиточных горожан и профессиональных догволкеров место выгула собак в Берлине с собственным пляжем и пивными.
- Небольшой, но всемирно знаменитый музей художественной группы «Мост» с работами немецких импрессионистов.
- Лютеранская кирха и католический костел, построенные в годы национал-социализма и ставшие эталонным образцом для храмов «будущей Немецкой Христианской Церкви».
- Одна из старейших и самых красивых веток берлинского метро.
- Официальная жилая вилла президента Германии.
- Деревенская церковь 1300 года и жилой дом 16 века — старейшие неповрежденные постройки Берлина, уцелевшие во время II Мировой войны.
- Музей союзников со свидетельствами трагедии разделения Берлина и артефактами холодной войны.
- Наиболее интересные уголки кампуса Свободного Университета, хотя… сегодня трудно найти место в Далеме, не связанное с университетом.
Небольшая часть маршрута проходит в природном парке Груневальд со спусками и подъемами по грунтовым дорогам.
Оптимальный формат экскурсии
На этой экскурсии велосипед используется как транспортное средство. Немецкая столица — один из главных велогородов мира. Мегаполис плотно опутывает велосипедная инфраструктура, а значит, вы сможете увидеть значительно большие, чем средне подготовленный пешеход. Во время велопрогулки вы окажетесь в нетуристических местах, где протекает не только скрытая от посторонних глаз бюргерская жизнь, но открываются интересные ландшафты, архитектура и история. Конечно же, мы не гоняем без остановки все это время: короткие и длинные переезды чередуются с остановками для знакомства с достопримечательностями. Вы проедете оптимальным путем, а я покажу все самое интересное и в завершение с удовольствием поделюсь тем, что знаю по теме поездки, отвечая на ваши вопросы.
Прокат велосипеда
В большинстве отелей Берлина вам с удовольствием предложат прокат велосипедов в вашем отеле (рекомендую) или где-то поблизости на расстоянии шаговой доступности. Кроме того, популярны разбросанные по Берлину т. н. мобильные байки. Наиболее распространенные варианты — Dott, Bolt, Nextbike, LimeBike, Donkey Republic, Call a Bike, но есть и другие. Вы можете приехать к месту встречи на велосипеде, привезти его с собой на S-/U-Bahn (метро). Если вы пришли на место встречи без велосипеда и не воспользовались прокатом, часто можно найти велосипед через мобильное приложение где-то рядом (планируйте на это ≈ 20 мин. до начала).
Арендовать велосипед обычно очень просто. После бронирования вы получите подробные инструкции и адреса прокатов рядом с местом встречи.
Велосипедный сезон в Берлине длится круглый год, за исключением нескольких недель зимой. Если выпадает снег или идет дождь — расстраиваться не стоит! Экскурсия обязательно состоится в разумно сокращенном пешем формате.
Кому подойдёт экскурсия
Велолюбителям старше 16 лет, готовым к аэробным нагрузкам и приятным впечатлениям. Тем, кто уверенно управляет велосипедом и имеет навыки и опыт передвижения в условиях города.
Организационные детали
Пожалуйста, позаботьтесь о выборе велосипеда заранее до начала велосипедного тура
Как проходит экскурсия
- Старт: на площади Bundesplatz (S+U — Bahnhof Bundesplatz). Финиш: Königin-Luise-Straße (U — Bahnhof Dahlem-Dorf)
- Общая длина маршрута: около 23 км. Больше 25 остановок. Соотношение времени движение/пауза: примерно 50/50
- Формат велотура не предусматривает посещения музеев, магазинов, ресторанов, закусочных и т. п.
- На полпути, в замке Груневальд, предусмотрена короткая остановка с возможностью приобрести неалкогольные напитки навынос
Дополнительные расходы
- Шесть часов проката обходятся в среднем ≈ €8-12; сутки ≈ €15-25
- Провоз одного велосипеда на метро — €2,50. В метро пользуйтесь лифтом и велосипедным вагоном
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€86
|Студенты
|€64
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Во первых- очень профессионально составлен маршрут, было интересно и почти не устали Во вторых опасались, что будут проблемы с арендой велосипедов, но оказалось, что это просто
За ресторанчик Schildkröte отдельное спасибо!