Индивидуальная
Бремен сквозь эпохи
Погрузитесь в атмосферу Бремена, пройдитесь по его знаковым местам и узнайте его историю, наслаждаясь роскошью и величием города
Начало: Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от €60 за человека
Индивидуальная
до 25 чел.
Бремен в компании друзей
Узнайте тайны Бремена, связанные с братьями Гримм и знаменитым мультфильмом. Прогулка по историческим местам и памятникам города
Начало: у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €135 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бремен - это не только бременские музыканты
Погрузитесь в атмосферу древнего Бремена, где история и легенды оживают на каждом шагу. Откройте для себя уникальные достопримечательности города
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
от €230 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Бремерхафен - город семи ветров
Групповая экскурсия по Бремерхафену: прогулка вдоль гавани, посещение собора и музеев, наслаждение видами города с высоты
Начало: У центрального вокзала Бремена
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
€65 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену
Погрузитесь в атмосферу древнего Бремена, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые уголки
Начало: Статуя Роланда на Ратушной площади
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Отличная экскурсия
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С
It was amazing!
Thank you Svetlana for 3 great hours in Bremen.
Это было потрясающе!
Спасибо Светлане за 3 замечательных часа, проведенных в Бремене.
Thank you Svetlana for 3 great hours in Bremen.
Это было потрясающе!
Спасибо Светлане за 3 замечательных часа, проведенных в Бремене.
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С
Очень довольны, все понравилрсь
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B
Светлана замечательный гид, прогулка по Бремену прошла на одном дыхании. Очень понравилось. Показала и рассказала много интересного не входящее в программу.
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Э
Спасибо Светлане за прекрасную прогулку, 3 часа прошли незаметно, при этом успели посмотреть массу интересных мест и послушать увлекательные рассказы про город и его историю
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Л
Приятный город, приятный гид. Если вы засиделись в Барселоне рекомендую и доехать не сложно и не дорого на электричке.
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И
Доброго времени суток! Экскурсия понравилась очень! Светлана -отличный рассказчик, увлекает и заинтересовывает! Экскурсия довольно легкая, несмотря на продолжительность. Бремен завораживает. Однозначно рекомендую!
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Р
Все было великолепно. Света прекрасный гид! Получили удовольствие!
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М
Наверное, это первый отзыв, который мне прямо-таки не терпелось поскорее оставить на этом сайте благодаря замечательному знакомству со Светланой.
Светлана –
Светлана –
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T
Если приводятся какие-то факты, то желательно быть точным в их описании, а не говорить, что,,не совсем помню,, или что-то подобное. По окончании экскурсии не надо говорить, что спешите к другим и опаздываете, это обесценивает предыдущих экскурсантов.
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Всего 78 отзывов в Бремене
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Ответы на вопросы от путешественников по Бремену
Самые популярные экскурсии в Бремене
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Сколько стоит экскурсия по Бремену в августе 2026
Сейчас в Бремене можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 60 до 230. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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