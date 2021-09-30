Все экскурсии в Бремене
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бремене – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 25 ⭐ отзывов, цены от €52. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бремене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
€126
за 1-50 чел.
10ч
€125
за 1 чел.
Сказочные замки Баварии
Индивидуальная автомобильная экскурсия по замкам Баварии
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€52
за 1-8 чел.
Бремен сквозь эпохи
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€200
за 1-8 чел.
По договоренности с гидом
3ч
€63
за 1 чел.
Бремерхафен — город семи ветров
Раскрыть историю города-порта, посетить необычные музеи и насладиться морскими пейзажами
в субботу и воскресенье в 09:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€120
за 1-25 чел.
Бремен в компании друзей!
Увидеть главные памятники, посмеяться над старинными легендами и услышать бременских музыкантов
Индивидуальная экскурсия
2ч
€156
за 1-10 чел.
Бремен — это не только бременские музыканты
Обойти сокровища на родине знаменитого звериного квартета на обзорной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Бремена»
- ООлег30 сентября 2021Все прошло великолепно! Галина большая умничка! Все интересно, доступно и очень познавательно! Два часа пролетели как миг! Прекрасный город и прекрасный гид!
- KKsenia26 мая 2021Мне и моей тринадцатилетней дочке очень понравилось! Не затянуто, не слишком коротко, всё, как надо. Спасибо, Ирина.
- ААнна9 марта 2020Галина - замечательный гид, хороший рассказчик и прекрасный человек! Заглянули в такие места города, которые наверняка бы сами прошли мимо, хотя были неплохо подготовлены к поездке. Подучили ответы на все наши вопросы и даже больше, а так же полезные рекомендации. Спасибо 👌🏻
- ААнна18 февраля 2020Были на экскурсии 09.02.20, гуляли по старому Бремену, очень понравилась. ОТ Галина, много полезной информации узнали о городе, еще посоветовала места для обязательного посещения.
- ГГеоргий10 января 2020Два часа, проведенные с Ириной, промелькнули совершенно незаметно. Стройный, неторопливый рассказ с массой деталей, о которых не всегда можно получить информацию, «прогуглив» ту или иную достопримечательность самостоятельно (например, информация о позолоченном барельефе над аркой при входе на улицу Бётхерштрассе с изображением предводителя небесного воинства архангела Михаила, побеждающего силы тьмы). И никогда бы мы не заметили в ногах у статуи покровителя города Роланда изображение распластанного человека, с историей которого связана одна из легенд. В общем, Ирина — гид, которого можно рекомендовать другим путешественникам со всей ответственностью!
- ААлексей22 сентября 2019Экскурсия оставила самые хорошие воспоминания. Ирина провела по интересным местам, рассказала массу историй и легенд (это я прям обожаю. ), связанных с городом. Зашли в пару магазинов - покупали сувениры из Бремена. В следующий раз обязательно закажу экскурсию у Ирины в другом городе.