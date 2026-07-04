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гид высочайшего класса! Очень умная, обаятельная, человечная, обладающая огромным багажом знаний – Светлана сделала нашу поездку в Бремен невероятно запоминающейся и интересной. Она знает о Германии все. Нет, не так. Она знает о Германии ну просто ВСЕ. Светлану хочется слушать, не пропуская не единого слова, ни один наш вопрос она не оставила без ответа, дала множество полезных рекомендаций и советов на будущее.

Всем туристам, которые только собираются на экскурсию со Светланой, можно только позавидовать, а Светлане желаем всяческого процветания и таких же довольных туристов, как и мы.