Отзыв на: Бремен сквозь эпохи О Олег 5 Все прошло великолепно! Галина большая умничка! Все интересно, доступно и очень познавательно! Два часа пролетели как миг! Прекрасный город и прекрасный гид!

Отзыв на: Бремен — это не только бременские музыканты K Ksenia 5 Мне и моей тринадцатилетней дочке очень понравилось! Не затянуто, не слишком коротко, всё, как надо. Спасибо, Ирина.

Отзыв на: Бремен сквозь эпохи А Анна 5 Галина - замечательный гид, хороший рассказчик и прекрасный человек! Заглянули в такие места города, которые наверняка бы сами прошли мимо, хотя были неплохо подготовлены к поездке. Подучили ответы на все наши вопросы и даже больше, а так же полезные рекомендации. Спасибо 👌🏻

Отзыв на: Бремен сквозь эпохи А Анна 5 Были на экскурсии 09.02.20, гуляли по старому Бремену, очень понравилась. ОТ Галина, много полезной информации узнали о городе, еще посоветовала места для обязательного посещения.

Отзыв на: Бремен — это не только бременские музыканты Г Георгий 5 Два часа, проведенные с Ириной, промелькнули совершенно незаметно. Стройный, неторопливый рассказ с массой деталей, о которых не всегда можно получить информацию, «прогуглив» ту или иную достопримечательность самостоятельно (например, информация о позолоченном барельефе над аркой при входе на улицу Бётхерштрассе с изображением предводителя небесного воинства архангела Михаила, побеждающего силы тьмы). И никогда бы мы не заметили в ногах у статуи покровителя города Роланда изображение распластанного человека, с историей которого связана одна из легенд. В общем, Ирина — гид, которого можно рекомендовать другим путешественникам со всей ответственностью!