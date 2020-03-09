16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Бремен вчера и сегодня

Вы услышите историю города, посетите Рыночную площадь и загадаете желание у памятника Бременским музыкантам. Увидите городскую ратушу, восхититесь витражами собора Святого Петра и подниметесь на его смотровую площадку, откуда открывается впечатляющая панорама старинного города. Следом я проведу вас по самой короткой улице Бремена Беттерштрассе, представляющей идеальное сочетание традиционного и экспрессионистского стилей в кирпичной архитектуре. Покажу памятник средневековому герою Роланду и поясню, почему у его ног мастер изобразил голову человека.

Бремен на вкус

В магазине Hachez вы узнаете секрет популярности «царя среди шоколада» и продегустируете этот сладкий шедевр. В старинном квартале Шноор увидите волшебный процесс производства карамели и зайдете на чашечку кофе в уютное старинное заведение, где я расскажу о галереях, салонах, выставках и органных концертах, поделюсь паролями и явками местного жителя.

Пасхальный луг Osterweiser: 3 апреля — 19 апреля 2020

Ежегодно бременцы смеются от души и развлекаются всей семьей на празднике Osterweiser (Пасхальный луг), который в этом году пройдет уже 87-ой раз. Этот большой народный праздник собирает миллионы людей в один круг. Карусели, лакомства, суматоха и техника — и всё это на площади, сравнимой с 14 футбольными полями! Вас ждут новые аттракционы, вкуснейшие лакомства и 16 дней ярких впечатлений, ради которых непременно стоит приехать в Бремен.