16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии вы посетите все знаковые места Бремена. Прогулка начнется с Рыночной площади, где вы загадаете желание у памятника Бременским музыкантам. Затем вас ждет городская ратуша и витражи

собора Святого Петра. Пройдя по улице Беттерштрассе, вы увидите памятник Роланду. В магазине Hachez вас ждет дегустация шоколада, а в квартале Шноор - волшебный процесс производства карамели и чашечка кофе в уютном заведении. В ноябре-декабре вас порадует атмосфера рождественской сказки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Бремен вчера и сегодня

Вы услышите историю города, посетите Рыночную площадь и загадаете желание у памятника Бременским музыкантам. Увидите городскую ратушу, восхититесь витражами собора Святого Петра и подниметесь на его смотровую площадку, откуда открывается впечатляющая панорама старинного города. Следом я проведу вас по самой короткой улице Бремена Беттерштрассе, представляющей идеальное сочетание традиционного и экспрессионистского стилей в кирпичной архитектуре. Покажу памятник средневековому герою Роланду и поясню, почему у его ног мастер изобразил голову человека.

Бремен на вкус

В магазине Hachez вы узнаете секрет популярности «царя среди шоколада» и продегустируете этот сладкий шедевр. В старинном квартале Шноор увидите волшебный процесс производства карамели и зайдете на чашечку кофе в уютное старинное заведение, где я расскажу о галереях, салонах, выставках и органных концертах, поделюсь паролями и явками местного жителя.

Организационные детали