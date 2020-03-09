16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии

Galyna
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Galyna – ваш гид
Вы исследуете все знаковые места Бремена, впечатлитесь грандиозными зданиями и маленькими улочками, погрузитесь в атмосферу роскоши и величия.

Я помогу понять, что отличает Бремен от других немецких городов, расскажу о его истории и современной жизни.

А если мы встретимся в ноябре-декабре, то еще одним подарком вам от Бремена станет атмосфера рождественской сказки!
От 52 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds.
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У этой экскурсии16 отзывов
4.88
Бремен сквозь эпохи
Бремен сквозь эпохи

Что вас ожидает

Бремен вчера и сегодня
Вы услышите историю города, посетите Рыночную площадь и загадаете желание у памятника Бременским музыкантам. Увидите городскую ратушу, восхититесь витражами собора Святого Петра и подниметесь на его смотровую площадку, откуда открывается впечатляющая панорама старинного города. Следом я проведу вас по самой короткой улице Бремена Беттерштрассе, представляющей идеальное сочетание традиционного и экспрессионистского стилей в кирпичной архитектуре. Покажу памятник средневековому герою Роланду и поясню, почему у его ног мастер изобразил голову человека.

Бремен на вкус
В магазине Hachez вы узнаете секрет популярности «царя среди шоколада» и продегустируете этот сладкий шедевр. В старинном квартале Шноор увидите волшебный процесс производства карамели и зайдете на чашечку кофе в уютное старинное заведение, где я расскажу о галереях, салонах, выставках и органных концертах, поделюсь паролями и явками местного жителя.

Пасхальный луг Osterweiser: 3 апреля — 19 апреля 2020
Ежегодно бременцы смеются от души и развлекаются всей семьей на празднике Osterweiser (Пасхальный луг), который в этом году пройдет уже 87-ой раз. Этот большой народный праздник собирает миллионы людей в один круг. Карусели, лакомства, суматоха и техника — и всё это на площади, сравнимой с 14 футбольными полями! Вас ждут новые аттракционы, вкуснейшие лакомства и 16 дней ярких впечатлений, ради которых непременно стоит приехать в Бремен.

Организационные детали

  • Дегустация шоколада включена в стоимость
  • Не включено: еда, напитки и входные билеты (смотровая площадка собора Святого Петра — 2€, посещение по желанию, открыта с апреля по октябрь)
Бремен сквозь эпохи
Бремен сквозь эпохи
Бремен сквозь эпохи
Бремен сквозь эпохи
Бремен сквозь эпохи
Бремен сквозь эпохи
Бремен сквозь эпохи
Бремен сквозь эпохи
Бремен сквозь эпохи
Бремен сквозь эпохи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galyna
Galyna
Здравствуйте! Меня зовут Галина. Я работаю в Бремене и Бременхафене, каждый день продолжаю изучать и открывать эти сказочные города. С удовольствием стану для вас здесь «своим человеком», покажу главные достопримечательности и тайные уголки, раскрою местные секреты и расскажу о современной жизни. До встречи!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Анна
9 марта 2020
Галина - замечательный гид, хороший рассказчик и прекрасный человек! Заглянули в такие места города, которые наверняка бы сами прошли мимо, хотя были неплохо подготовлены к поездке. Подучили ответы на все наши вопросы и даже больше, а так же полезные рекомендации. Спасибо 👌🏻
18 февраля 2020
Были на экскурсии 09.02.20, гуляли по старому Бремену,очень понравилась. ОТ Галина, много полезной информации узнали о городе, еще посоветовала места для обязательного посещения.
8 февраля 2020
Экскурсия прошла отлично, охвачен весь исторический район. Отмечены достопримечательности. Подсказки, где провести вечер были полезны. Рекомендую.
Владимир
24 января 2020
Состоялось наше знакомство с прекрасным городом Бремен.И хоть за два часа невозможно все увидеть и посмотреть-это очень мало,но благодаря нашему экскурсоводу Галине нам это удалось.Мы увидели исторический центр города,достопримечательности,услышали интересные истории.Галина ответила на все наши вопросы,а их было немало (шопинг,транспорт,рестораны,другие интересные места города и т.д.)Рекомендую всем,это лучший способ получить первоначальные сведения о городе.
23 января 2020
Спасибо большое за экскурсию Галине. Очень интересный рассказ. Она помогла нам сразу окунуться в атмосферу Бремена. Сказочные город! Спасибо большое за экскурсию!
6 января 2020
Прекрасная подача экскурсии. Спокойно с размеренным темпом и интересной подачей ! Рекомендуем !
31 декабря 2019
Галина-отличный экскурсовод! Мы узнали про город Бремен очень много интересного! Мы не заметили как прошло время. Очень рекомендую!!!!
29 декабря 2019
Очень рекомендую экскурсию для знакомства с городом. Мне и детям-подросткам очень понравилось и запомнилось! В дальнейшем ориентироваться по знаковым местам города было просто и понятно. Также очень благодарны Галине за рекомендации по посещению интересных мест Бремена.
Анна, Настя и Марьяша
28 декабря 2019
Экскурсия замечательная, лучше посещать в первый день прибывания. У экскурсовода моде получить всю необходимую информацию и рекомендации для интересного времяпровождения
17 ноября 2019
Великолепная экскурсия! Узнали много исторических фактов о Бремене. Посетили много интересных, колоритных уголков в городе. Экскурсия очень продуманная и легкая. Подойдёт как любителям искусства, так и простым туристам. Гид Галина посоветовала какой кабачок посетить, где сувениры приобрести. Мы замечательно провели время!
Ещё 6 отзывов

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