16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Бремена, пройдитесь по его знаковым местам и узнайте его историю, наслаждаясь роскошью и величием города
На этой индивидуальной экскурсии вы посетите все знаковые места Бремена. Прогулка начнется с Рыночной площади, где вы загадаете желание у памятника Бременским музыкантам. Затем вас ждет городская ратуша и витражи читать дальшеуменьшить
собора Святого Петра. Пройдя по улице Беттерштрассе, вы увидите памятник Роланду.
В магазине Hachez вас ждет дегустация шоколада, а в квартале Шноор - волшебный процесс производства карамели и чашечка кофе в уютном заведении. В ноябре-декабре вас порадует атмосфера рождественской сказки
Вы услышите историю города, посетите Рыночную площадь и загадаете желание у памятника Бременским музыкантам. Увидите городскую ратушу, восхититесь витражами собора Святого Петра и подниметесь на его смотровую площадку, откуда открывается впечатляющая панорама старинного города. Следом я проведу вас по самой короткой улице Бремена Беттерштрассе, представляющей идеальное сочетание традиционного и экспрессионистского стилей в кирпичной архитектуре. Покажу памятник средневековому герою Роланду и поясню, почему у его ног мастер изобразил голову человека.
Бремен на вкус
В магазине Hachez вы узнаете секрет популярности «царя среди шоколада» и продегустируете этот сладкий шедевр. В старинном квартале Шноор увидите волшебный процесс производства карамели и зайдете на чашечку кофе в уютное старинное заведение, где я расскажу о галереях, салонах, выставках и органных концертах, поделюсь паролями и явками местного жителя.
Организационные детали
Дегустация шоколада включена в стоимость
Не включено: еда, напитки и входные билеты (смотровая площадка собора Святого Петра — 2€, посещение по желанию, открыта с апреля по октябрь)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€45
Дети до 16 лет
€15
Дети до 6 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Бремене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 243 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Галина. Я работаю в Бремене и Бременхафене, каждый день продолжаю изучать и открывать эти сказочные города. С удовольствием стану для вас здесь «своим человеком», покажу главные достопримечательности и тайные уголки, раскрою местные секреты и расскажу о современной жизни. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Экскурсия прошла в приятной и не принуждённой атмосфере. Было как то уютно и по домашнему. Узнала много нового, заметила детали на каторые без Галины не обратила бы внимание. Всё без спешки. Очень рекомендую!
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Е
Елена
Замечательное сочетание прекрасного города и очаровательного экскурсовода. Галина помогла влюбиться в этот старинный город. Лёгкая подача информации и интересные исторические факты не оставили равнодушными ни взрослую аудиторию, ни подростков 😁. Галина, спасибо за такую возможность! Всем советую узнать город в такой компании!
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Н
Надежда
Хотим выразить свою благодарность Галине! Наша экскурсия прошла на позитиве, абсолютно легко и весело. Интересная подача информации, ничего лишнего 👍🏻 С Галиной время пролетело незаметно! И еще, спасибо огромное 🙏 за полезную информацию, по поводу пребывания в Бремене, она нам очень помогла!!! От всей души рекомендуем!
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Дмитрий
Не смотря на погоду, всё прошло чудесно! Чего и вам желаем.
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Е
Елена
Очень благодарны Галине за великолепную экскурсию! Галина очень душевный, позитивный и интересный гид, профессионал своего дела! Рекомендуем на все 100%!
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ольга
Не могу поскорее не написать отзыв, потому что это чудесный был день и все благодаря тому, что с нами была Галина. Очень тактичный человек и высокий профессионал. Мы так легко читать дальшеуменьшить
и весело ознакомились с городом Бременом, что захотелось с Галиной ещё часов несколько провели))) но… время истекло быстро. Но Галина и не пыталась нас бросить, а, задержавшись, дала много полезной информации по многим вопросам. К тому же она очень помогла задолго до экскурсии своими советами: как купить билет, как доехать и т. д. Если вы путешественник не очень опытный, то вам без Галины не обойтись в Германии))) спасибо, Галина)))