Еще несколько необычных экскурсий в Бремене

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Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену

Ирина Л.
Ирина Л. – Гид из Бремена
Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • €126 за экскурсию

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Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену
Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену
Этот древний ганзейским город 🏙️ известен всем и во всём мире. Приезжающие сюда туристы хотят прежде всего посетить знаменитую четвёрку – Бременских музыкантов - и потереть ногу ослу: якобы приносит счастье.
Но звериный квартет – это лишь малая часть тех сокровищ, которые хранит Бремен.
Обзорную пешеходную экскурсию ⛳ мы начнём на ратушной площади, осмотрим Ратушу, заглянем в самым большой в Германии винный подвал, где хранятся вина с 17 века, увидим роскошное здание торговой палаты, статую Роланда – он был рыцарем Карла Великого. Бременцы говорят, что их город останется свободным, пока стоит Роланд. Ратуша и Роланд являются культурным наследием ЮНЕСКО.
Заглянем в кафедральный собор Св. Петра, которому более 1000 лет, и в «свинцовый подвал».
Вы узнаете, что такое «бременская дыра», «плевательный камень» и откуда произошло выражение «как по маслу», почему после употребления вина нельзя пить пиво, а после пива – пить вино 🍷 в Бремене даже рекомендуют. Почему первобытного человека назвали неандертальцем, это Вы тоже узнаете в Бремене.
Мы посетим уникальную улицу бондарей, где можно послушать игру колокольчиков из мейсенского фарфора и узнать, кем были предки бременцев.
После прогулки по набережной Везера зайдем в Шноор – старейший район города, в средневековье был районом моряков, ремесленников и докеров. Дома XV-XVIII веков расположены здесь так близко друг к другу, словно навязаны на шнур.
После экскурсии 🧭 желающие остаться в Бремене могут остановиться в монастыре, который находится в самом центре города. Он хоть и женский, но мужчинам там тоже рады.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в "свинцовый подвал". Посещение только пожеланию.
Начало
🚩 Статуя Роланда на Ратушной площади
Место завершения
🏁 Ратушная площадь
Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену
Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену
Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену
Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Л.
Ирина Л.
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