Еще несколько необычных экскурсий в Бремене

Этот древний ганзейским город 🏙️ известен всем и во всём мире. Приезжающие сюда туристы хотят прежде всего посетить знаменитую четвёрку – Бременских музыкантов - и потереть ногу ослу: якобы приносит счастье.

Но звериный квартет – это лишь малая часть тех сокровищ, которые хранит Бремен.

Обзорную пешеходную экскурсию ⛳ мы начнём на ратушной площади, осмотрим Ратушу, заглянем в самым большой в Германии винный подвал, где хранятся вина с 17 века, увидим роскошное здание торговой палаты, статую Роланда – он был рыцарем Карла Великого. Бременцы говорят, что их город останется свободным, пока стоит Роланд. Ратуша и Роланд являются культурным наследием ЮНЕСКО.

Заглянем в кафедральный собор Св. Петра, которому более 1000 лет, и в «свинцовый подвал».

Вы узнаете, что такое «бременская дыра», «плевательный камень» и откуда произошло выражение «как по маслу», почему после употребления вина нельзя пить пиво, а после пива – пить вино 🍷 в Бремене даже рекомендуют. Почему первобытного человека назвали неандертальцем, это Вы тоже узнаете в Бремене.

Мы посетим уникальную улицу бондарей, где можно послушать игру колокольчиков из мейсенского фарфора и узнать, кем были предки бременцев.

После прогулки по набережной Везера зайдем в Шноор – старейший район города, в средневековье был районом моряков, ремесленников и докеров. Дома XV-XVIII веков расположены здесь так близко друг к другу, словно навязаны на шнур.

После экскурсии 🧭 желающие остаться в Бремене могут остановиться в монастыре, который находится в самом центре города. Он хоть и женский, но мужчинам там тоже рады.