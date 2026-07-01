Индивидуальные экскурсии в Бремене

Мои заказы

Бремен в компании друзей

Узнайте тайны Бремена, связанные с братьями Гримм и знаменитым мультфильмом. Прогулка по историческим местам и памятникам города
Все знакомы с мультфильмом «Бременские музыканты», но авторы не учли несколько важных деталей о Бремене.

Почему братья Гримм выбрали именно этот город? Как курица с цыплятами повлияла на его основание? Почему
читать дальшеуменьшить

в ногах Роланда голова инвалида? И за что здесь уважают лентяев? Погружение в местный колорит начнется на улице Зоегерштрассе, продолжится в парке у исторической мельницы и на цветочном рынке.

В программе также посещение готической церкви Пресвятой Девы Марии, здания Ратуши и памятника Роланду, собора Святого Петра и района Шноор. Экскурсия адаптирована для детей, полностью пешеходная, дополнительные расходы не предполагаются

5
33 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎵 Погружение в историю и легенды Бремена
  • 🏰 Посещение знаменитых достопримечательностей
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 🧁 Сладкий сюрприз для участников
Бремен в компании друзей
Бремен в компании друзей
Бремен в компании друзей

Что можно увидеть

  • Улица Зоегерштрассе
  • Парк с исторической мельницей
  • Цветочный рынок
  • Церковь Пресвятой Девы Марии
  • Здание Ратуши
  • Памятник Роланду
  • Собор Святого Петра
  • Район Шноор
  • Улица Бондарей

Описание экскурсии

Вольный ганзейскиий Бремен

Мы начнем прогулку на улице Зоегерштрассе, что в переводе значит «улица Свиней». Зная это, вы уже не удивитесь скульптурной группе, изображающей свинопаса со стадом. Познакомившись с этими добрыми соседями Бременских музыкантов, мы проследуем в парк. Здесь, стоя у исторической мельницы, вы вспомните, как каждый из героев попал в музыкальный коллектив, а на цветочном рынке восхититесь чарующими ароматами и сделаете самые романтичные фото. Далее в нашей программе:

  • Готическая церковь Пресвятой Девы Марии, которая порадует необычными витражами и удивит акустикой.
  • Здание Ратуши и памятник Роланду, а также старинный винный погреб, где по преданию Вильгельм Гауф встретился с винными духами.
  • Визитная карточка города — легендарный памятник ослу, собаке, коту и петуху. Я расскажу, как правильно загадывать желания, чтобы они точно сбылись, а после порадую сладким сюрпризом!
  • Люк с секретом — «Бременская дыра». Бросив внутрь монетку, вы услышите красивую мелодию. А на месте казни знаменитой преступницы Геши Готфрид, сможете последовать необычной старинной традиции горожан.
  • В соборе Святого Петра, кроме прекрасной архитектуры, витражей и органов вы отыщете мышку 1200 года и разберетесь, как она там оказалась. А также услышите историю о кровельщике, ставшего мумией!

В гостях у сказки

Вас ждет погружение в местный колорит в райончике Шноор, где сказочные миниатюрные здания ютятся на узеньких улочках. Мы совершим променад вдоль набережной и поговорим о реке Везер и истории порта. В завершение вы исследуете улицу Бондарей с кирпичной архитектурой, где увидите дом Робинзона Крузо с колокольчиками из мейсенского фарфора и с знаменитыми Бременскими лентяями.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, дополнительные расходы не предполагаются
  • Экскурсия адаптирована для детей
  • Наденьте удобную обувь и возьмите с собой бутылочку воды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Бремене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 404 туристов
Я живу на севере Германии и очень люблю историю, архитектуру, ландшафт и кухню этого края. В 1981 году государственный университет имени Мартина Лютера в Галле-Зале. Уже на 3 курсе я начала работать в туризме и во время каникул сопровождала русскоговорящие группы в поездках по территории бывшей ГДР. С удовольствием поделюсь знаниями, покажу свои любимые уголки и помогу понять немецкий менталитет!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
2
1
С
It was amazing!
Thank you Svetlana for 3 great hours in Bremen.

Это было потрясающе!
Спасибо Светлане за 3 замечательных часа, проведенных в Бремене.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Отличная экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
ирина
Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Светлану для знакомства с городом!
Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Светлану для знакомства с городом!
Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Светлану для знакомства с городом!
Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Светлану для знакомства с городом!
Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Светлану для знакомства с городом!
Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Светлану для знакомства с городом!
Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Светлану для знакомства с городом!
Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Светлану для знакомства с городом!
Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Светлану для знакомства с городом!+2
Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Светлану для знакомства с городом!
Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Светлану для знакомства с городом!
Вам был полезен этот отзыв?
B
Светлана замечательный гид, прогулка по Бремену прошла на одном дыхании. Очень понравилось. Показала и рассказала много интересного не входящее в программу.
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Спасибо Светлане за прекрасную прогулку, 3 часа прошли незаметно, при этом успели посмотреть массу интересных мест и послушать увлекательные рассказы про город и его историю
Вам был полезен этот отзыв?
М
Наверное, это первый отзыв, который мне прямо-таки не терпелось поскорее оставить на этом сайте благодаря замечательному знакомству со Светланой.
Светлана – гид высочайшего класса! Очень умная, обаятельная, человечная, обладающая огромным багажом
читать дальшеуменьшить

знаний – Светлана сделала нашу поездку в Бремен невероятно запоминающейся и интересной. Она знает о Германии все. Нет, не так. Она знает о Германии ну просто ВСЕ. Светлану хочется слушать, не пропуская не единого слова, ни один наш вопрос она не оставила без ответа, дала множество полезных рекомендаций и советов на будущее.
Всем туристам, которые только собираются на экскурсию со Светланой, можно только позавидовать, а Светлане желаем всяческого процветания и таких же довольных туристов, как и мы.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бремена

Похожие экскурсии на «Бремен в компании друзей»

Бремен сквозь эпохи
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
Бремен сквозь эпохи
Погрузитесь в атмосферу Бремена, пройдитесь по его знаковым местам и узнайте его историю, наслаждаясь роскошью и величием города
Начало: Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €60 за человека
Бремен - это не только бременские музыканты
Пешая
Музыкальные теплоходы
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бремен - это не только бременские музыканты
Погрузитесь в атмосферу древнего Бремена, где история и легенды оживают на каждом шагу. Откройте для себя уникальные достопримечательности города
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
от €230 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бремене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бремене
от €135 за экскурсию