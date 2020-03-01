Индивидуальные экскурсии в Бремене

Вольный ганзейскиий Бремен
Мы начнем прогулку на улице Зоегерштрассе, что в переводе значит «улица Свиней». Зная это, вы уже не удивитесь скульптурной группе, изображающей свинопаса со стадом. Познакомившись с этими добрыми соседями Бременских музыкантов, мы проследуем в парк. Здесь, стоя у исторической мельницы, вы вспомните, как каждый из героев попал в музыкальный коллектив, а на цветочном рынке восхититесь чарующими ароматами и сделаете самые романтичные фото. Далее в нашей программе:
В гостях у сказки
Вас ждет погружение в местный колорит в райончике Шноор, где сказочные миниатюрные здания ютятся на узеньких улочках. Мы совершим променад вдоль набережной и поговорим о реке Везер и истории порта. В завершение вы исследуете улицу Бондарей с кирпичной архитектурой, где увидите дом Робинзона Крузо с колокольчиками из мейсенского фарфора и с знаменитыми Бременскими лентяями.