Индивидуальные экскурсии в Бремене

Узнайте тайны Бремена, связанные с братьями Гримм и знаменитым мультфильмом. Прогулка по историческим местам и памятникам города
Все знакомы с мультфильмом «Бременские музыканты», но авторы не учли несколько важных деталей о Бремене.
Почему братья Гримм выбрали именно этот город? Как курица с цыплятами повлияла на его основание? Почему читать дальшеуменьшить
в ногах Роланда голова инвалида? И за что здесь уважают лентяев? Погружение в местный колорит начнется на улице Зоегерштрассе, продолжится в парке у исторической мельницы и на цветочном рынке.
В программе также посещение готической церкви Пресвятой Девы Марии, здания Ратуши и памятника Роланду, собора Святого Петра и района Шноор. Экскурсия адаптирована для детей, полностью пешеходная, дополнительные расходы не предполагаются
Мы начнем прогулку на улице Зоегерштрассе, что в переводе значит «улица Свиней». Зная это, вы уже не удивитесь скульптурной группе, изображающей свинопаса со стадом. Познакомившись с этими добрыми соседями Бременских музыкантов, мы проследуем в парк. Здесь, стоя у исторической мельницы, вы вспомните, как каждый из героев попал в музыкальный коллектив, а на цветочном рынке восхититесь чарующими ароматами и сделаете самые романтичные фото. Далее в нашей программе:
Готическая церковь Пресвятой Девы Марии, которая порадует необычными витражами и удивит акустикой.
Здание Ратуши и памятник Роланду, а также старинный винный погреб, где по преданию Вильгельм Гауф встретился с винными духами.
Визитная карточка города — легендарный памятник ослу, собаке, коту и петуху. Я расскажу, как правильно загадывать желания, чтобы они точно сбылись, а после порадую сладким сюрпризом!
Люк с секретом — «Бременская дыра». Бросив внутрь монетку, вы услышите красивую мелодию. А на месте казни знаменитой преступницы Геши Готфрид, сможете последовать необычной старинной традиции горожан.
В соборе Святого Петра, кроме прекрасной архитектуры, витражей и органов вы отыщете мышку 1200 года и разберетесь, как она там оказалась. А также услышите историю о кровельщике, ставшего мумией!
В гостях у сказки
Вас ждет погружение в местный колорит в райончике Шноор, где сказочные миниатюрные здания ютятся на узеньких улочках. Мы совершим променад вдоль набережной и поговорим о реке Везер и истории порта. В завершение вы исследуете улицу Бондарей с кирпичной архитектурой, где увидите дом Робинзона Крузо с колокольчиками из мейсенского фарфора и с знаменитыми Бременскими лентяями.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная, дополнительные расходы не предполагаются
Экскурсия адаптирована для детей
Наденьте удобную обувь и возьмите с собой бутылочку воды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Бремене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 404 туристов
Я живу на севере Германии и очень люблю историю, архитектуру, ландшафт и кухню этого края.
В 1981 году государственный университет имени Мартина Лютера в Галле-Зале. Уже на 3 курсе я начала работать в туризме и во время каникул сопровождала русскоговорящие группы в поездках по территории бывшей ГДР. С удовольствием поделюсь знаниями, покажу свои любимые уголки и помогу понять немецкий менталитет!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
–
3
–
2
–
1
–
С
София
It was amazing! Thank you Svetlana for 3 great hours in Bremen.
Это было потрясающе! Спасибо Светлане за 3 замечательных часа, проведенных в Бремене.
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Д
Дмитрий
Отличная экскурсия
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ирина
Прекрасная прогулка! Интересная экскурсия! Однозначно, рекомендую Светлану для знакомства с городом!
+2
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B
Beka
Светлана замечательный гид, прогулка по Бремену прошла на одном дыхании. Очень понравилось. Показала и рассказала много интересного не входящее в программу.
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Э
Эдуард
Спасибо Светлане за прекрасную прогулку, 3 часа прошли незаметно, при этом успели посмотреть массу интересных мест и послушать увлекательные рассказы про город и его историю
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М
Марина
Наверное, это первый отзыв, который мне прямо-таки не терпелось поскорее оставить на этом сайте благодаря замечательному знакомству со Светланой. Светлана – гид высочайшего класса! Очень умная, обаятельная, человечная, обладающая огромным багажом читать дальшеуменьшить
знаний – Светлана сделала нашу поездку в Бремен невероятно запоминающейся и интересной. Она знает о Германии все. Нет, не так. Она знает о Германии ну просто ВСЕ. Светлану хочется слушать, не пропуская не единого слова, ни один наш вопрос она не оставила без ответа, дала множество полезных рекомендаций и советов на будущее. Всем туристам, которые только собираются на экскурсию со Светланой, можно только позавидовать, а Светлане желаем всяческого процветания и таких же довольных туристов, как и мы.