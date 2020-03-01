Индивидуальные экскурсии в Бремене

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Увидеть главные памятники, посмеяться над старинными легендами и услышать бременских музыкантов

Swetlana
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Swetlana – ваш гид
Мы все знакомы с советским мультфильмом «Бременские музыканты», но авторы не учли несколько важных деталей, связанных с Бременом.

Почему братья Гримм выбрали именно этот город? Как курица с цыплятами повлияла на его основание? Почему в ногах Роланда голова инвалида? И за что здесь уважают лентяев? Приготовьтесь к погружению в местный колорит!
120 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 24 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча — у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse
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Бремен в компании друзей!
Бремен в компании друзей!

Что вас ожидает

Вольный ганзейскиий Бремен
Мы начнем прогулку на улице Зоегерштрассе, что в переводе значит «улица Свиней». Зная это, вы уже не удивитесь скульптурной группе, изображающей свинопаса со стадом. Познакомившись с этими добрыми соседями Бременских музыкантов, мы проследуем в парк. Здесь, стоя у исторической мельницы, вы вспомните, как каждый из героев попал в музыкальный коллектив, а на цветочном рынке восхититесь чарующими ароматами и сделаете самые романтичные фото. Далее в нашей программе:

  • Готическая церковь Пресвятой Девы Марии, которая порадует необычными витражами и удивит акустикой.
  • Здание Ратуши и памятник Роланду, а также старинный винный погреб, где по преданию Вильгельм Гауф встретился с винными духами.
  • Визитная карточка города — легендарный памятник ослу, собаке, коту и петуху. Я расскажу, как правильно загадывать желания, чтобы они точно сбылись, а после порадую сладким сюрпризом!
  • Люк с секретом — «Бременская дыра». Бросив внутрь монетку, вы услышите красивую мелодию. А на месте казни знаменитой преступницы Геши Готфрид, сможете последовать необычной старинной традиции горожан.
  • В соборе Святого Петра, кроме прекрасной архитектуры, витражей и органов вы отыщете мышку 1200 года и разберетесь, как она там оказалась. А также услышите историю о кровельщике, ставшего мумией!

В гостях у сказки
Вас ждет погружение в местный колорит в райончике Шноор, где сказочные миниатюрные здания ютятся на узеньких улочках. Мы совершим променад вдоль набережной и поговорим о реке Везер и истории порта. В завершение вы исследуете улицу Бондарей с кирпичной архитектурой, где увидите дом Робинзона Крузо с колокольчиками из мейсенского фарфора и с знаменитыми Бременскими лентяями.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, дополнительные расходы не предполагаются
  • Экскурсия адаптирована для детей
  • Наденьте удобную обувь и возьмите с собой бутылочку воды
Бремен в компании друзей!
Бремен в компании друзей!
Бремен в компании друзей!
Бремен в компании друзей!
Бремен в компании друзей!
Бремен в компании друзей!
Бремен в компании друзей!
Бремен в компании друзей!
Бремен в компании друзей!
Бремен в компании друзей!
Бремен в компании друзей!
Бремен в компании друзей!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Swetlana
Swetlana
Я живу на севере Германии и очень люблю историю, архитектуру, ландшафт и кухню этого края. В 1981 году государственный университет имени Мартина Лютера в Галле-Зале. Уже на 3 курсе я начала работать в туризме и во время каникул сопровождала русскоговорящие группы в поездках по территории бывшей ГДР. С удовольствием поделюсь знаниями, покажу свои любимые уголки и помогу понять немецкий менталитет!
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Этот древний ганзейский город известен всем и во всём мире. Приезжающие сюда туристы хотят прежде всего посетить знаменитую четвёрку — Бременских музыкантов — и потереть ногу ослу: якобы приносит счастье. Но звериный квартет — это лишь малая часть тех сокровищ, которые хранит Бремен: со всеми я познакомлю вас на обзорной прогулке.

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