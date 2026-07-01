Индивидуальные экскурсии в Бремене

Все знакомы с мультфильмом «Бременские музыканты», но авторы не учли несколько важных деталей о Бремене.Почему братья Гримм выбрали именно этот город? Как курица с цыплятами повлияла на его основание? Почему

в ногах Роланда голова инвалида? И за что здесь уважают лентяев? Погружение в местный колорит начнется на улице Зоегерштрассе, продолжится в парке у исторической мельницы и на цветочном рынке. В программе также посещение готической церкви Пресвятой Девы Марии, здания Ратуши и памятника Роланду, собора Святого Петра и района Шноор. Экскурсия адаптирована для детей, полностью пешеходная, дополнительные расходы не предполагаются

Описание экскурсии

Вольный ганзейскиий Бремен

Мы начнем прогулку на улице Зоегерштрассе, что в переводе значит «улица Свиней». Зная это, вы уже не удивитесь скульптурной группе, изображающей свинопаса со стадом. Познакомившись с этими добрыми соседями Бременских музыкантов, мы проследуем в парк. Здесь, стоя у исторической мельницы, вы вспомните, как каждый из героев попал в музыкальный коллектив, а на цветочном рынке восхититесь чарующими ароматами и сделаете самые романтичные фото. Далее в нашей программе:

Готическая церковь Пресвятой Девы Марии , которая порадует необычными витражами и удивит акустикой.

, которая порадует необычными витражами и удивит акустикой. Здание Ратуши и памятник Роланду , а также старинный винный погреб , где по преданию Вильгельм Гауф встретился с винными духами.

, а также старинный , где по преданию Вильгельм Гауф встретился с винными духами. Визитная карточка города — легендарный памятник ослу, собаке, коту и петуху. Я расскажу, как правильно загадывать желания, чтобы они точно сбылись, а после порадую сладким сюрпризом!

Люк с секретом — «Бременская дыра» . Бросив внутрь монетку, вы услышите красивую мелодию. А на месте казни знаменитой преступницы Геши Готфрид, сможете последовать необычной старинной традиции горожан.

. Бросив внутрь монетку, вы услышите красивую мелодию. А на месте казни знаменитой преступницы Геши Готфрид, сможете последовать необычной старинной традиции горожан. В соборе Святого Петра, кроме прекрасной архитектуры, витражей и органов вы отыщете мышку 1200 года и разберетесь, как она там оказалась. А также услышите историю о кровельщике, ставшего мумией!

В гостях у сказки

Вас ждет погружение в местный колорит в райончике Шноор, где сказочные миниатюрные здания ютятся на узеньких улочках. Мы совершим променад вдоль набережной и поговорим о реке Везер и истории порта. В завершение вы исследуете улицу Бондарей с кирпичной архитектурой, где увидите дом Робинзона Крузо с колокольчиками из мейсенского фарфора и с знаменитыми Бременскими лентяями.

Организационные детали