Galyna проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Вдоль гавани Бремерхавена

На прогулке по центру города вы познакомитесь с его хрониками — начиная с покупки этой земли у короля Ганновера и до наших дней. Посетите прекрасный собор и узнаете, кому он посвящен, а еще поймете, почему у Бремерхафена «семь ветров». На ваш выбор мы заглянем в кафе у фонтана, где готовят мороженое по старинным рецепта — или посетим рыбное кафе, где вы сможете попробовать морепродукты и приобрести свежайшую рыбку.

Прогуляемся вдоль набережной: в 2009 местный порт году отреставрировали, и теперь это популярный для прогулок район Harbor Worlds. В любое время года вы полюбуетесь прекрасными пейзажами и рассмотрите корабли-экспонаты музея судоходства. А поднявшись на смотровую башню, ощутите дыхание моря, насладитесь водным пейзажем и видом города, а также сделаете отличные снимки.

Музеи города

Бремерхафен интересен в том числе и музеями. В Музее эмиграции вы откроете реальные судьбы тысячи людей, вынужденных покинуть Родину в поисках лучшей жизни за океаном. При желании мы посетим Музей судоходства и подводную лодку, где вы услышите о судостроении и морской истории Бремерхафена. О фауне Земли расскажут живые экспонаты северного зоопарка, расположенного прямо на берегу. А в музее климата вы совершите интерактивное путешествие по всему миру!