Galyna проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Бремерхафен — город семи ветров

Раскрыть историю города-порта, посетить необычные музеи и насладиться морскими пейзажами

Galyna
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Бремерхафен — четвертый по величине порт Европы.

На экскурсии вы услышите о его прошлом, о морской торговле, эмиграции и красавцах-кораблях.

Прогуляетесь по гавани и старому центру, заглянете в музеи, где интересно даже взрослым, и попробуете бремерскую рыбку.

А на смотровой площадке попытаетесь одним взглядом окинуть необъятное море.
63 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у центрального вокзала Бремена
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Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров

Что вас ожидает

Вдоль гавани Бремерхавена
На прогулке по центру города вы познакомитесь с его хрониками — начиная с покупки этой земли у короля Ганновера и до наших дней. Посетите прекрасный собор и узнаете, кому он посвящен, а еще поймете, почему у Бремерхафена «семь ветров». На ваш выбор мы заглянем в кафе у фонтана, где готовят мороженое по старинным рецепта — или посетим рыбное кафе, где вы сможете попробовать морепродукты и приобрести свежайшую рыбку.
Прогуляемся вдоль набережной: в 2009 местный порт году отреставрировали, и теперь это популярный для прогулок район Harbor Worlds. В любое время года вы полюбуетесь прекрасными пейзажами и рассмотрите корабли-экспонаты музея судоходства. А поднявшись на смотровую башню, ощутите дыхание моря, насладитесь водным пейзажем и видом города, а также сделаете отличные снимки.

Музеи города
Бремерхафен интересен в том числе и музеями. В Музее эмиграции вы откроете реальные судьбы тысячи людей, вынужденных покинуть Родину в поисках лучшей жизни за океаном. При желании мы посетим Музей судоходства и подводную лодку, где вы услышите о судостроении и морской истории Бремерхафена. О фауне Земли расскажут живые экспонаты северного зоопарка, расположенного прямо на берегу. А в музее климата вы совершите интерактивное путешествие по всему миру!

Организационные детали

  • Из Бремена до Бремерхафена мы добираемся на поезде. Я помогу вам с покупкой билетов на месте.
  • Если вы остановились в Гамбурге или Ганновере, мы начнем экскурсию в самом Бремерхафене

Дополнительные расходы

  • Трансфер
  • Покупки в кафе
  • Входные билеты: смотровая площадка отеля Атлантик — 4 евро; Музей эмиграции — 15,80; Зоопарк — 9 евро; Музей судоходства — 6 евро. Подводная лодка открыта для посещений с марта по сентябрь; стоимость билетов будет известна после 15.03.
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров
Бремерхафен — город семи ветров

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура у центрального вокзала Бремена.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Galyna
Galyna
Здравствуйте! Меня зовут Галина. Я работаю в Бремене и Бременхафене, каждый день продолжаю изучать и открывать эти сказочные города. С удовольствием стану для вас здесь «своим человеком», покажу главные достопримечательности и тайные уголки, раскрою местные секреты и расскажу о современной жизни. До встречи!
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Galyna проводит ещё 1 экскурсию

Бремен сквозь эпохиБремен сквозь эпохиБремен сквозь эпохи
От 52 за экскурсию
2 часа
16 отзывов
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии
Вы исследуете все знаковые места Бремена, впечатлитесь грандиозными зданиями и маленькими улочками, погрузитесь в атмосферу роскоши и величия. Я помогу понять, что отличает Бремен от других немецких городов, расскажу о его истории и современной жизни. А если мы встретимся в ноябре-декабре, то еще одним подарком вам от Бремена станет атмосфера рождественской сказки!

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