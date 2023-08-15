Galyna проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для посещения Бремерхафена - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок вдоль гавани и посещения музеев. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться городом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, погода может быть ветреной и прохладной, но это не помешает насладиться музеями и уютными кафе.

Бремерхафен - четвертый по величине порт Европы. На экскурсии расскажут о его прошлом, морской торговле, эмиграции и красавцах-кораблях.Прогулка по гавани и старому центру, посещение музеев, где интересно даже взрослым, и

дегустация бремерской рыбки. В программе посещение собора, кафе у фонтана с мороженым по старинным рецептам или рыбного кафе. Прогулка вдоль набережной Harbor Worlds, осмотр кораблей-экспонатов музея судоходства. На смотровой башне можно насладиться видами моря и города. В Музее эмиграции узнаете судьбы эмигрантов, а в музее климата совершите интерактивное путешествие по миру

Описание экскурсии

Вдоль гавани Бремерхавена

На прогулке по центру города вы познакомитесь с его хрониками — начиная с покупки этой земли у короля Ганновера и до наших дней. Посетите прекрасный собор и узнаете, кому он посвящен, а еще поймете, почему у Бремерхафена «семь ветров». На ваш выбор мы заглянем в кафе у фонтана, где готовят мороженое по старинным рецепта — или посетим рыбное кафе, где вы сможете попробовать морепродукты и приобрести свежайшую рыбку.

Прогуляемся вдоль набережной: в 2009 местный порт году отреставрировали, и теперь это популярный для прогулок район Harbor Worlds. В любое время года вы полюбуетесь прекрасными пейзажами и рассмотрите корабли-экспонаты музея судоходства. А поднявшись на смотровую башню, ощутите дыхание моря, насладитесь водным пейзажем и видом города, а также сделаете отличные снимки.

Музеи города

Бремерхафен интересен в том числе и музеями. В Музее эмиграции вы откроете реальные судьбы тысячи людей, вынужденных покинуть Родину в поисках лучшей жизни за океаном. При желании мы посетим Музей судоходства и подводную лодку, где вы услышите о судостроении и морской истории Бремерхафена. О фауне Земли расскажут живые экспонаты северного зоопарка, расположенного прямо на берегу. А в музее климата вы совершите интерактивное путешествие по всему миру!

Организационные детали

Из Бремена до Бремерхафена мы добираемся на поезде. Я помогу вам с покупкой билетов на месте.

Если вы остановились в Гамбурге или Ганновере, мы начнем экскурсию в самом Бремерхафене

Дополнительные расходы