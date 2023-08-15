Galyna проводит ещё 1 экскурсию

Групповая экскурсия по Бремерхафену: прогулка вдоль гавани, посещение собора и музеев, наслаждение видами города с высоты
Бремерхафен - четвертый по величине порт Европы. На экскурсии расскажут о его прошлом, морской торговле, эмиграции и красавцах-кораблях.
Прогулка по гавани и старому центру, посещение музеев, где интересно даже взрослым, и читать дальшеуменьшить
дегустация бремерской рыбки. В программе посещение собора, кафе у фонтана с мороженым по старинным рецептам или рыбного кафе. Прогулка вдоль набережной Harbor Worlds, осмотр кораблей-экспонатов музея судоходства. На смотровой башне можно насладиться видами моря и города.
В Музее эмиграции узнаете судьбы эмигрантов, а в музее климата совершите интерактивное путешествие по миру
Лучшее время для посещения Бремерхафена - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок вдоль гавани и посещения музеев. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться городом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, погода может быть ветреной и прохладной, но это не помешает насладиться музеями и уютными кафе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Собор
Harbor Worlds
Музей судоходства
Музей эмиграции
Музей климата
Смотровая башня
Описание экскурсии
Вдоль гавани Бремерхавена
На прогулке по центру города вы познакомитесь с его хрониками — начиная с покупки этой земли у короля Ганновера и до наших дней. Посетите прекрасный собор и узнаете, кому он посвящен, а еще поймете, почему у Бремерхафена «семь ветров». На ваш выбор мы заглянем в кафе у фонтана, где готовят мороженое по старинным рецепта — или посетим рыбное кафе, где вы сможете попробовать морепродукты и приобрести свежайшую рыбку. Прогуляемся вдоль набережной: в 2009 местный порт году отреставрировали, и теперь это популярный для прогулок район Harbor Worlds. В любое время года вы полюбуетесь прекрасными пейзажами и рассмотрите корабли-экспонаты музея судоходства. А поднявшись на смотровую башню, ощутите дыхание моря, насладитесь водным пейзажем и видом города, а также сделаете отличные снимки.
Музеи города
Бремерхафен интересен в том числе и музеями. В Музее эмиграции вы откроете реальные судьбы тысячи людей, вынужденных покинуть Родину в поисках лучшей жизни за океаном. При желании мы посетим Музей судоходства и подводную лодку, где вы услышите о судостроении и морской истории Бремерхафена. О фауне Земли расскажут живые экспонаты северного зоопарка, расположенного прямо на берегу. А в музее климата вы совершите интерактивное путешествие по всему миру!
Организационные детали
Из Бремена до Бремерхафена мы добираемся на поезде. Я помогу вам с покупкой билетов на месте.
Если вы остановились в Гамбурге или Ганновере, мы начнем экскурсию в самом Бремерхафене
Дополнительные расходы
Трансфер
Покупки в кафе
Входные билеты: смотровая площадка отеля Атлантик — 4 евро; Музей эмиграции — 15,80; Зоопарк — 9 евро; Музей судоходства — 6 евро. Подводная лодка открыта для посещений с марта по сентябрь; стоимость билетов будет известна после 15.03.
в субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€65
Дети до 16 лет
€20
Дети до 6 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального вокзала Бремена
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Бремене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 243 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Галина. Я работаю в Бремене и Бременхафене, каждый день продолжаю изучать и открывать эти сказочные города. С удовольствием стану для вас здесь «своим человеком», покажу главные достопримечательности и тайные уголки, раскрою местные секреты и расскажу о современной жизни. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Большое спасибо Галине за душевную и познавательную экскурсию!! Все было очень здорово! Галина интересный и эрудированный гид и прекрасный рассказчик! С ней было очень интересно общаться, время пролетело незаметно! При возможности приедем еще раз с друзьями или внуками и обязательно обратимся к ней.
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