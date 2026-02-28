7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Бремен - это не только знаменитые Бременские музыканты, но и множество других исторических и культурных сокровищ.
Начните экскурсию на ратушной площади, где можно увидеть Ратушу и статую Роланда, которые являются объектами
Начните экскурсию на ратушной площади, где можно увидеть Ратушу и статую Роланда, которые являются объектами
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические достопримечательности
- 🏰 Культурное наследие ЮНЕСКО
- 🎶 Легендарные бременские музыканты
- 🍷 Самый большой винный подвал Германии
- 🔔 Колокольчики из мейсенского фарфора
- 🏡 Прогулка по старейшему району Шноор
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для посещения Бремена. В это время года можно насладиться прогулками по городу и его достопримечательностям в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ратуша
- Статуя Роланда
- Кафедральный собор Св. Петра
- Улица бондарей
- Шноор
- Торговая палата
Описание экскурсии
Программа
- Обзорную пешеходную экскурсию мы начнём на ратушной площади, осмотрим Ратушу, заглянем в самым большой в Германии винный подвал, где хранятся вина с 17 века, увидим роскошное здание торговой палаты, статую Роланда — он был рыцарем Карла Великого. Бременцы говорят, что их город останется свободным, пока стоит Роланд. Ратуша и Роланд являются культурным наследием ЮНЕСКО.
- Заглянем в кафедральный собор Св. Петра, которому более 1000 лет, и в «свинцовый подвал» — не для слабонервных. Вы узнаете, что такое «бременская дыра», «плевательный камень» и откуда произошло выражение «как по маслу», почему после употребления вина нельзя пить пиво, а после пива — пить вино в Бремене даже рекомендуют.
- Мы посетим уникальную улицу бондарей, где можно послушать игру колокольчиков из мейсенского фарфора и узнать, кем были предки бременцев.
- После прогулки по набережной Везера зайдем в Шноор — старейший район города, в средневековье был районом моряков, ремесленников и докеров. Дома XV-XVIII века расположены здесь так близко друг к другу, словно навязаны на шнур.
- После экскурсии желающие остаться в Бремене, могут остановиться в монастыре, который находится в самом центре города. Он хоть и женский, но мужчинам там тоже рады.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Бремене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 678 туристов
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу с выбором отелей, ресторанов, музеев и тд. Провожу индивидуальные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Очень довольны, все понравилрсь
Ирина
Ответ организатора:
Светлана, спасибо большое за позитивный отзыв.
С наилучшими пожеланиями, Ирина
С наилучшими пожеланиями, Ирина
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Два часа, проведенные с Ириной, промелькнули совершенно незаметно. Стройный, неторопливый рассказ с массой деталей, о которых не всегда можно получить информацию, «прогуглив» ту или иную достопримечательность самостоятельно (например, информация о
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная экскурсия в накануне католического Рождества! Было очень интересно, познавательно и информативно. Ирина прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает об истории Бремена, не перегружая при этом "сухими" цифрами и фактами. Хочется
Вам был полезен этот отзыв?
В
Спасибо Ирине за интересную экскурсию. Несмотря на плохую погоду мы интересно прогулялись по чудному городу Бремену. Короткая информативная экскурсия очень подходит для тех, кто приехал в Бремен ненадолго и не имеет возможности самому постепенно все исследовать. Спасибо и за рекомендации блюд и ресторанов - все попробовали, везде побывали и оценили!
С уважением, Валерия и Александр.
С уважением, Валерия и Александр.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия оставила самые хорошие воспоминания. Ирина провела по интересным местам, рассказала массу историй и легенд (это я прям обожаю!!!), связанных с городом. Зашли в пару магазинов - покупали сувениры из Бремена. В следующий раз обязательно закажу экскурсию у Ирины в другом городе.
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина - прекрасный гид! Очень продуманный маршрут, что было особенно актуально в плохую погоду. Мы задавали много вопросов, в том числе не по теме экскурсии, и всегда получали исчерпывающий ответ. Большое спасибо Ирине, очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бремена
Похожие экскурсии на «Бремен - это не только бременские музыканты»
Индивидуальная
до 25 чел.
Бремен в компании друзей
Узнайте тайны Бремена, связанные с братьями Гримм и знаменитым мультфильмом. Прогулка по историческим местам и памятникам города
Начало: у скульптуры «Группа Свиней» на улице Sögerstrasse
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от €135 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
Бремен сквозь эпохи
Погрузитесь в атмосферу Бремена, пройдитесь по его знаковым местам и узнайте его историю, наслаждаясь роскошью и величием города
Начало: Am Markt 6 28195 Bremen. Domsheide, Makdonalds
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от €60 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену
Погрузитесь в атмосферу древнего Бремена, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые уголки
Начало: Статуя Роланда на Ратушной площади
€180 за всё до 10 чел.
от €230 за экскурсию