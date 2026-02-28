7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Бремен - это не только бременские музыканты

Погрузитесь в атмосферу древнего Бремена, где история и легенды оживают на каждом шагу. Откройте для себя уникальные достопримечательности города
Бремен - это не только знаменитые Бременские музыканты, но и множество других исторических и культурных сокровищ.

Начните экскурсию на ратушной площади, где можно увидеть Ратушу и статую Роланда, которые являются объектами
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культурного наследия ЮНЕСКО. Посетите кафедральный собор Св. Петра, которому более 1000 лет, и узнайте о "бременской дыре" и "плевательном камне". Прогуляйтесь по уникальной улице бондарей и послушайте игру колокольчиков из мейсенского фарфора.

Завершите экскурсию в старейшем районе города - Шноор, где дома XV-XVIII века расположены так близко друг к другу, словно навязаны на шнур. После экскурсии можно остановиться в монастыре в центре города, где рады и мужчинам

5
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические достопримечательности
  • 🏰 Культурное наследие ЮНЕСКО
  • 🎶 Легендарные бременские музыканты
  • 🍷 Самый большой винный подвал Германии
  • 🔔 Колокольчики из мейсенского фарфора
  • 🏡 Прогулка по старейшему району Шноор

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
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Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для посещения Бремена. В это время года можно насладиться прогулками по городу и его достопримечательностям в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Бремен - это не только бременские музыканты
Бремен - это не только бременские музыканты
Бремен - это не только бременские музыканты

Что можно увидеть

  • Ратуша
  • Статуя Роланда
  • Кафедральный собор Св. Петра
  • Улица бондарей
  • Шноор
  • Торговая палата

Описание экскурсии

Программа

  • Обзорную пешеходную экскурсию мы начнём на ратушной площади, осмотрим Ратушу, заглянем в самым большой в Германии винный подвал, где хранятся вина с 17 века, увидим роскошное здание торговой палаты, статую Роланда — он был рыцарем Карла Великого. Бременцы говорят, что их город останется свободным, пока стоит Роланд. Ратуша и Роланд являются культурным наследием ЮНЕСКО.
  • Заглянем в кафедральный собор Св. Петра, которому более 1000 лет, и в «свинцовый подвал» — не для слабонервных. Вы узнаете, что такое «бременская дыра», «плевательный камень» и откуда произошло выражение «как по маслу», почему после употребления вина нельзя пить пиво, а после пива — пить вино в Бремене даже рекомендуют.
  • Мы посетим уникальную улицу бондарей, где можно послушать игру колокольчиков из мейсенского фарфора и узнать, кем были предки бременцев.
  • После прогулки по набережной Везера зайдем в Шноор — старейший район города, в средневековье был районом моряков, ремесленников и докеров. Дома XV-XVIII века расположены здесь так близко друг к другу, словно навязаны на шнур.
  • После экскурсии желающие остаться в Бремене, могут остановиться в монастыре, который находится в самом центре города. Он хоть и женский, но мужчинам там тоже рады.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Бремене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 678 туристов
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу с выбором отелей, ресторанов, музеев и тд. Провожу индивидуальные
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и групповые экскурсии пешком, на автомобиле или на автобусе по Гамбургу, Бремену, Любеку, Травемюнде, Люнебургу, Килю, Висмару, Шверину и другим городам региона. С 1999 г. живу под Гамбургом и после окончания курсов экскурсоводов в 2012 г. работаю гидом по северной Германии. Состою в гамбургском обществе экскурсоводов — Hamburg Guides e.V. и туристическом обществе Гамбурга — Hamburg Tourismusverband e.V. Если вы совершаете морской круиз с остановками в городах северной Германии и желаете их осмотреть, встречу вас в портах Гамбурга, Киля, Варнемюнде, Травемюнде и Бремерхафена. До встречи в Германии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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Очень довольны, все понравилрсь
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Светлана, спасибо большое за позитивный отзыв.
С наилучшими пожеланиями, Ирина
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Г
Два часа, проведенные с Ириной, промелькнули совершенно незаметно. Стройный, неторопливый рассказ с массой деталей, о которых не всегда можно получить информацию, «прогуглив» ту или иную достопримечательность самостоятельно (например, информация о
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позолоченном барельефе над аркой при входе на улицу Бётхерштрассе с изображением предводителя небесного воинства архангела Михаила, побеждающего силы тьмы). И никогда бы мы не заметили в ногах у статуи покровителя города Роланда изображение распластанного человека, с историей которого связана одна из легенд. В общем, Ирина — гид, которого можно рекомендовать другим путешественникам со всей ответственностью!

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А
Отличная экскурсия в накануне католического Рождества! Было очень интересно, познавательно и информативно. Ирина прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает об истории Бремена, не перегружая при этом "сухими" цифрами и фактами. Хочется
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сказать Ирине большое спасибо! Несмотря на холодную и ветреную погоду, у нас остались очень теплые воспоминания об этой поездке. Всем, кто собирается в Бремен, рекомендую экскурсию с Ириной, вы не пожалеете!

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В
Спасибо Ирине за интересную экскурсию. Несмотря на плохую погоду мы интересно прогулялись по чудному городу Бремену. Короткая информативная экскурсия очень подходит для тех, кто приехал в Бремен ненадолго и не имеет возможности самому постепенно все исследовать. Спасибо и за рекомендации блюд и ресторанов - все попробовали, везде побывали и оценили!
С уважением, Валерия и Александр.
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Алексей
Экскурсия оставила самые хорошие воспоминания. Ирина провела по интересным местам, рассказала массу историй и легенд (это я прям обожаю!!!), связанных с городом. Зашли в пару магазинов - покупали сувениры из Бремена. В следующий раз обязательно закажу экскурсию у Ирины в другом городе.
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Галина
Ирина - прекрасный гид! Очень продуманный маршрут, что было особенно актуально в плохую погоду. Мы задавали много вопросов, в том числе не по теме экскурсии, и всегда получали исчерпывающий ответ. Большое спасибо Ирине, очень рекомендую!
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