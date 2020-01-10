7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Германия
  2. Экскурсии

  3. Бремен — это не только бременские музыканты

Обойти сокровища на родине знаменитого звериного квартета на обзорной экскурсии

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Этот древний ганзейский город известен всем и во всём мире.

Приезжающие сюда туристы хотят прежде всего посетить знаменитую четвёрку — Бременских музыкантов — и потереть ногу ослу: якобы приносит счастье.

Но звериный квартет — это лишь малая часть тех сокровищ, которые хранит Бремен: со всеми я познакомлю вас на обзорной прогулке.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии7 отзывов
5
Бремен — это не только бременские музыканты
Бремен — это не только бременские музыканты

Программа

  • Обзорную пешеходную экскурсию мы начнём на ратушной площади, осмотрим Ратушу, заглянем в самым большой в Германии винный подвал, где хранятся вина с 17 века, увидим роскошное здание торговой палаты, статую Роланда — он был рыцарем Карла Великого. Бременцы говорят, что их город останется свободным, пока стоит Роланд. Ратуша и Роланд являются культурным наследием ЮНЕСКО.
  • Заглянем в кафедральный собор Св. Петра, которому более 1000 лет, и в «свинцовый подвал» — не для слабонервных. Вы узнаете, что такое «бременская дыра», «плевательный камень» и откуда произошло выражение «как по маслу», почему после употребления вина нельзя пить пиво, а после пива — пить вино в Бремене даже рекомендуют.
  • Мы посетим уникальную улицу бондарей, где можно послушать игру колокольчиков из мейсенского фарфора и узнать, кем были предки бременцев.
  • После прогулки по набережной Везера зайдем в Шноор — старейший район города, в средневековье был районом моряков, ремесленников и докеров. Дома XV-XVIII века расположены здесь так близко друг к другу, словно навязаны на шнур.
  • После экскурсии желающие остаться в Бремене, могут остановиться в монастыре, который находится в самом центре города. Он хоть и женский, но мужчинам там тоже рады.
Бремен — это не только бременские музыканты
Бремен — это не только бременские музыканты
Бремен — это не только бременские музыканты
Бремен — это не только бременские музыканты
Бремен — это не только бременские музыканты
Бремен — это не только бременские музыканты
Бремен — это не только бременские музыканты
Бремен — это не только бременские музыканты
Бремен — это не только бременские музыканты
Бремен — это не только бременские музыканты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу в выборе отелей, ресторанов, музеев и т. д. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии пешком, на автомобиле или на автобусе по Гамбургу, Бремену, Любеку, Травемюнде, Люнебургу, Килю, Висмару, Шверину и другим городам региона. С 1999 г. живу под Гамбургом и после окончания курсов экскурсоводов в 2012 г. работаю гидом по северной Германии. Состою в гамбургском обществе экскурсоводов — Hamburg Guides e.V. и туристическом обществе Гамбурга — Hamburg Tourismusverband e.V. Если вы совершаете морской круиз с остановками в городах северной Германии и желаете их осмотреть, встречу вас в портах Гамбурга, Киля, Варнемюнде, Травемюнде и Бремерхафена. До встречи в Германии!
Напишите мне

7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
Два часа, проведенные с Ириной, промелькнули совершенно незаметно. Стройный, неторопливый рассказ с массой деталей, о которых не всегда можно получить информацию, «прогуглив» ту или иную достопримечательность самостоятельно (например, информация о позолоченном барельефе над аркой при входе на улицу Бётхерштрассе с изображением предводителя небесного воинства архангела Михаила, побеждающего силы тьмы). И никогда бы мы не заметили в ногах у статуи покровителя города Роланда изображение распластанного человека, с историей которого связана одна из легенд. В общем, Ирина — гид, которого можно рекомендовать другим путешественникам со всей ответственностью!
Алексей
22 сентября 2019
Экскурсия оставила самые хорошие воспоминания. Ирина провела по интересным местам, рассказала массу историй и легенд (это я прям обожаю!!!), связанных с городом. Зашли в пару магазинов - покупали сувениры из Бремена. В следующий раз обязательно закажу экскурсию у Ирины в другом городе.
2 октября 2017
Экскурсия по Бремену оставила самые хорошие воспоминания. Ирина провела нас по наиболее интересным его местам, рассказала массу историй и легенд, связанных с городом. Еще и с погодой повезло. Рекомендую данную экскурсию и гида всем.
21 января 2017
Отличная экскурсия в накануне католического Рождества! Было очень интересно, познавательно и информативно. Ирина прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает об истории Бремена, не перегружая при этом "сухими" цифрами и фактами. Хочется сказать Ирине большое спасибо! Несмотря на холодную и ветреную погоду, у нас остались очень теплые воспоминания об этой поездке. Всем, кто собирается в Бремен, рекомендую экскурсию с Ириной, вы не пожалеете!
5 января 2017
Ирина - прекрасный гид! Очень продуманный маршрут, что было особенно актуально в плохую погоду. Мы задавали много вопросов, в том числе не по теме экскурсии, и всегда получали исчерпывающий ответ. Большое спасибо Ирине, очень рекомендую!
10 октября 2016
Экскурсия нам понравилась! Все было динамично и информативно. Получили довольно полное впечатление о городе. Организация тоже была на высоте, все четко и понятно.
29 июля 2016
Спасибо Ирине за интересную экскурсию. Несмотря на плохую погоду мы интересно прогулялись по чудному городу Бремену. Короткая информативная экскурсия очень подходит для тех, кто приехал в Бремен ненадолго и не имеет возможности самому постепенно все исследовать. Спасибо и за рекомендации блюд и ресторанов - все попробовали, везде побывали и оценили!
С уважением,
Валерия и Александр.

Обзорные экскурсии в Бремене

Бремен сквозь эпохиБремен сквозь эпохиБремен сквозь эпохи
От 52 за экскурсию
2 часа
16 отзывов
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии
Вы исследуете все знаковые места Бремена, впечатлитесь грандиозными зданиями и маленькими улочками, погрузитесь в атмосферу роскоши и величия. Я помогу понять, что отличает Бремен от других немецких городов, расскажу о его истории и современной жизни. А если мы встретимся в ноябре-декабре, то еще одним подарком вам от Бремена станет атмосфера рождественской сказки!

Выбирайте и другие экскурсии в Бремене

ОбзорныеИндивидуальныеВсеПешкомЗа городомГрупповые