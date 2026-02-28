7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Бремен - это не только знаменитые Бременские музыканты, но и множество других исторических и культурных сокровищ.Начните экскурсию на ратушной площади, где можно увидеть Ратушу и статую Роланда, которые являются объектами

культурного наследия ЮНЕСКО. Посетите кафедральный собор Св. Петра, которому более 1000 лет, и узнайте о "бременской дыре" и "плевательном камне". Прогуляйтесь по уникальной улице бондарей и послушайте игру колокольчиков из мейсенского фарфора. Завершите экскурсию в старейшем районе города - Шноор, где дома XV-XVIII века расположены так близко друг к другу, словно навязаны на шнур. После экскурсии можно остановиться в монастыре в центре города, где рады и мужчинам

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для посещения Бремена. В это время года можно насладиться прогулками по городу и его достопримечательностям в комфортных условиях.

Сейчас август — это идеальное время.