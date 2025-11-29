В Дрезденском дворце-резиденции хранится коллекция драгоценностей знатных родов — чудеса техники прошлого и украшения из камней и металлов, изготовленные с невероятными мастерством.
Вы полюбуетесь бриллиантами и сапфирами, бокалами и фигурками — и разберётесь не только в материальной ценности этих предметов, но и в смыслах, которые вкладывали в них короли.
Описание экскурсии
В роскошных интерьерах «Зелёного свода» вы увидите:
- первые гаджеты — механизмы, декорированные драгоценными материалами
- дорогие подарки, которые дарили короли и курфюрсты своим близким приближенным
- украшения из золота и серебра и посуда, которая порой стоила как целый дворец
И узнаете:
- откуда взялось такое богатство у Саксонской династии
- как появился современный технический гений Германии
- какие ювелирные изделия ценила европейская элита 16–19 веков
Кому будет интересно
Тем, кто интересуется ювелирным искусством и европейской историей.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билет во дворец: взрослый — €16, детский до 17 лет — бесплатно
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20
- После экскурсии по билету, купленному в кассе, вы можете самостоятельно посетить интерьеры дворца и увидеть собрание оружия эпохи Ренессанса
Тамара — ваш гид в Дрездене
Провела экскурсии для 98 туристов
Я культуролог, художник и гид по Берлину, Потсдаму и Саксонии с красивейшим Дрезденом и Майсеном. Берлин со своей динамикой, контрастами и сложной историй понравится тем, кто интересуется историей 20 века и
