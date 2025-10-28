И Ирина Оч приятная в общении девушка, ответила на все вопросы, снабдила нужными ссылками, показала много интересных музеев для посещения. что не хватило, каких то забавных фактов (но это если оч оч сильно придираться) хотя возможно тут по времени мало, а рассказать надо сильно много. . так что не до забавных ☺️ (двигались достаточно динамично)

Р Роман Мы были на экскурсии с тремя детьми 15, 11 и 6 лет. Экскурсия понравилась всем и детям и взрослым. Темп и время экскурсии были рассчитаны идеально. Мы увидели все основные достопримечательности города

О Ольга читать дальше увлекательной. Время пролетело незаметно. Елизавета очень приятная девушка и прекрасный экскурсовод: эрудированная, внимательная, чувствуется как она интересуется городом и любит его. После экскурсии осталось ощущение тепла, лёгкости и гостеприимства. С удовольствием рекомендуем! Нам очень понравилась экскурсия с Елизаветой! Мы впервые были в Дрездене, и благодаря Елизавете открыли для себя этот удивительный город с его историей, традициями и легендами. Прогулка получилась лёгкой и

Е Елена Экскурсия очень понравилась, замечательная неторопливая прогулка с увлекательным рассказом гида, подходит и для взрослых, и для детей.

К Карина Очень понравилась экскурсия! Все прошло на одном дыхании.

Помимо всего, Елизавета невероятно приятная девушка!

Очень рекомендую.

Д Дурдона Спасибо большое Елизавете за интересную и познавательную экскурсию. Нам очень понравилось, всем рекомендую ☺️

С Сергей Мне и моей семье очень понравился как город, так и экскурсия, проведенная знающим гидом - Елизаветой. Мы очень благодарны Елизавете за экскурсию, советы и информацию о городе. Это была первая экскурсия, которой наши дети остались довольны и хотели бы приехать в Дрезден снова.

Спасибо.

Юлия Огромное спасибо Елизавете!

Мы были в полном восторге от экскурсии. Елизавета очень интересно и увлекательно рассказывала про город. Время пролетело незаметно и нам хотелось еще продолжить гулять по городу с Елизаветой.

Обязательно еще обратимся к Елизавете за очередной экскурсией.

Всем рекомендуем!!!

S SERGEY Большое спасибо Елизавете за проведенную моей семье экскурсию по историческому Дрездену. Очень познавательная и информационная экскурсия. Без нее сложнее было бы понять то что мы видим, имеется в виду достопримечательности. В общем нам повезло с экскурсоводом и погодой. В конце экскурсии дала рекомендации что и где интересного и познавательного можно посмотреть в Дрездене.