Экскурсия по Дрездену предлагает уникальную возможность увидеть знаменитые достопримечательности, такие как Фрауэнкирхе и Цвингер.
Участники узнают о значении фарфорового панно "Шествие князей" и посетят католический собор Святой Троицы.
Участники узнают о значении фарфорового панно "Шествие князей" и посетят католический собор Святой Троицы.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные архитектурные памятники
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🎨 Погружение в культурный код
- 👑 Королевская атмосфера
- 🏛️ Сочетание стилей и эпох
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Церковь Фрауэнкирхе
- Фарфоровое панно «Шествие князей»
- Барочный комплекс Цвингер
- Католический собор Святой Троицы
- Оперный театр
Описание экскурсии
- Церковь Фрауэнкирхе — восстановленный из руин шедевр барокко
- Фарфоровое панно «Шествие князей» — уникальный объект, отражающий историю династии Веттинов, которые правили Саксонией более 800 лет
- Барочный комплекс Цвингер, воздвигнутый для удовольствия и демонстрации пышности монаршего двора
- Католический собор Святой Троицы, Оперный театр и многое!
На прогулке вы узнаете:
- Почему город называют «Флоренцией на Эльбе» и какие итальянские традиции были по нраву саксонским курфюрстам
- Какие скрытые смыслы дрезденские архитекторы закладывали в свои проекты
- Какой путь реставрации прошёл Старый город в послевоенное время
- Почему Дрезден не похож на другие города Германии и в чём причина его королевской стати и любви к предметам искусства
- Как немецкое барокко уживается под одной крышей с архитектурой времён ГДР и какой отпечаток это соседство наложило на современную жизнь города
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елизавета — ваш гид в Дрездене
Провела экскурсии для 68 туристов
С 2016 года я изучаю Дрезден и стараюсь найти уникальные факты, которые запомнятся моим гостям. Я люблю рассказывать о скрытых символах, обращать ваше внимание на детали. Также мне важно создать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
28 окт 2025
Оч приятная в общении девушка, ответила на все вопросы, снабдила нужными ссылками, показала много интересных музеев для посещения. что не хватило, каких то забавных фактов (но это если оч оч сильно придираться) хотя возможно тут по времени мало, а рассказать надо сильно много. . так что не до забавных ☺️ (двигались достаточно динамично)
Р
Роман
14 окт 2025
Мы были на экскурсии с тремя детьми 15, 11 и 6 лет. Экскурсия понравилась всем и детям и взрослым. Темп и время экскурсии были рассчитаны идеально. Мы увидели все основные достопримечательности города
О
Ольга
12 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Елизаветой! Мы впервые были в Дрездене, и благодаря Елизавете открыли для себя этот удивительный город с его историей, традициями и легендами. Прогулка получилась лёгкой и
Е
Елена
22 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, замечательная неторопливая прогулка с увлекательным рассказом гида, подходит и для взрослых, и для детей.
К
Карина
15 июн 2025
Очень понравилась экскурсия! Все прошло на одном дыхании.
Д
Дурдона
8 июн 2025
Спасибо большое Елизавете за интересную и познавательную экскурсию. Нам очень понравилось, всем рекомендую ☺️
С
Сергей
26 апр 2025
Мне и моей семье очень понравился как город, так и экскурсия, проведенная знающим гидом - Елизаветой. Мы очень благодарны Елизавете за экскурсию, советы и информацию о городе. Это была первая экскурсия, которой наши дети остались довольны и хотели бы приехать в Дрезден снова.
Юлия
25 апр 2025
Огромное спасибо Елизавете!
S
SERGEY
10 мар 2025
Большое спасибо Елизавете за проведенную моей семье экскурсию по историческому Дрездену. Очень познавательная и информационная экскурсия. Без нее сложнее было бы понять то что мы видим, имеется в виду достопримечательности. В общем нам повезло с экскурсоводом и погодой. В конце экскурсии дала рекомендации что и где интересного и познавательного можно посмотреть в Дрездене.
i
irina
1 фев 2025
Проводя отпуск в Берлине, решили вырваться на несколько часов погулять в Дрездене, так как никогда там не были. Было чувство, что мы приехали повидаться с подругой:-) я очень ценю гидов,
