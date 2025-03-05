Индивидуальная
до 8 чел.
Бунтарский Дрезден: Нойштадт
Нойштадт - это место, где история встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу района, который привлекает художников и любителей ночной жизни
Завтра в 09:30
16 мая в 09:30
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по коллекции драгоценностей «Зелёный свод» в Дрездене
Рассмотреть предметы гордости, символы статуса и атрибуты роскоши герцогов Саксонии
Начало: У здания дворца-резиденции
Завтра в 10:30
16 мая в 10:30
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Блеск Дрездена: картины и бриллианты
Прогулка по Дрездену раскроет секреты его прошлого, от королей до уникальных коллекций. Познакомьтесь с культурным наследием Саксонии
Начало: На площади Ноймаркт
17 мая в 10:00
20 мая в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь5 марта 2025Очень рекомендуем данную экскурсию -она раскрывает вторую, не менее интересную (а, может, и более) часть города и его истории. Елизавета
Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Дрездену в мае 2025
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