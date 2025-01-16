2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по старому Дрездену: историческая прогулка
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по шедеврам Дрезденской галереи
Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Начало: На Театральной площади
19 фев в 13:00
21 фев в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дрезден пешком и из окна автомобиля
Познакомиться с самыми интересными местами города в комфортном формате
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослава16 января 2025Мы посетили незабываемую экскурсию по старому Дрездену с Михаилом. Остались очень довольны. В Дрездене были не в первый раз, но очень хотелось послушать историю. Интересный и доступный рассказ. Порекомендую друзьям и знакомым.
- ЕЕкатерина13 января 2025Благодарим Жанну за экскурсию, очень интересно, познавательно, легко и с юмором.
- ГГордиегкова5 января 2025Очень понравилась экскурсия! Было действительно интересно: гид увлекательно рассказывал и легко поддерживал любые темы, благодаря чему время пролетело незаметно. Единственное,
- ИИгорь19 октября 2024Спасибо большое Тамаре за очень интересную экскурсию. Маршрут и информация полученная в ходе экскурсии очень помогли лучше понять и оценить произведения искусства выставленные в галерее. После окончания экскурсии захотелось остаться в галерее подольше.
- IIgor18 октября 2024Благодарим нашего экскурсовода-искусствоведа, Тамару, за познавательный и увлекательный рассказ о коллекции галереи, истории и особенностях города и региона! Прекрасная возможность
- ЛЛюдмила29 июля 2024Гид Тамара Кузнецова отличается высоким профессионализмом и блестящей подачей художественного материала. За 2 часа экскурсии она сумела не только провести
Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Летние»
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