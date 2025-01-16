Экскурсии проходящие только летом в Дрездене

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Дрездене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Пешком по старому Дрездену
Пешая
102 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по старому Дрездену: историческая прогулка
Прогулка по старому Дрездену раскроет тайны Цвингера, Фрауэнкирхе и Брюльской террасы. Узнайте о династии Веттинов и «русском следе» в истории города
Начало: На площади Театрплатц
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
140 за всё до 10 чел.
Шедевры Дрезденской картинной галереи
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по шедеврам Дрезденской галереи
Погрузитесь в мир искусства, изучая полотна Вермеера, Тициана и других мастеров. Узнайте тайны картин и истории, которые они скрывают
Начало: На Театральной площади
19 фев в 13:00
21 фев в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Дрезден пешком и из окна автомобиля
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дрезден пешком и из окна автомобиля
Познакомиться с самыми интересными местами города в комфортном формате
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ярослава
    16 января 2025
    Пешком по старому Дрездену
    Мы посетили незабываемую экскурсию по старому Дрездену с Михаилом. Остались очень довольны. В Дрездене были не в первый раз, но очень хотелось послушать историю. Интересный и доступный рассказ. Порекомендую друзьям и знакомым.
    Мы посетили незабываемую экскурсию по старому Дрездену с Михаилом. Остались очень довольны. В Дрездене были неМы посетили незабываемую экскурсию по старому Дрездену с Михаилом. Остались очень довольны. В Дрездене были неМы посетили незабываемую экскурсию по старому Дрездену с Михаилом. Остались очень довольны. В Дрездене были неМы посетили незабываемую экскурсию по старому Дрездену с Михаилом. Остались очень довольны. В Дрездене были неМы посетили незабываемую экскурсию по старому Дрездену с Михаилом. Остались очень довольны. В Дрездене были неМы посетили незабываемую экскурсию по старому Дрездену с Михаилом. Остались очень довольны. В Дрездене были неМы посетили незабываемую экскурсию по старому Дрездену с Михаилом. Остались очень довольны. В Дрездене были неМы посетили незабываемую экскурсию по старому Дрездену с Михаилом. Остались очень довольны. В Дрездене были неМы посетили незабываемую экскурсию по старому Дрездену с Михаилом. Остались очень довольны. В Дрездене были неМы посетили незабываемую экскурсию по старому Дрездену с Михаилом. Остались очень довольны. В Дрездене были не
  • Е
    Екатерина
    13 января 2025
    Пешком по старому Дрездену
    Благодарим Жанну за экскурсию, очень интересно, познавательно, легко и с юмором.
  • Г
    Гордиегкова
    5 января 2025
    Пешком по старому Дрездену
    Очень понравилась экскурсия! Было действительно интересно: гид увлекательно рассказывал и легко поддерживал любые темы, благодаря чему время пролетело незаметно. Единственное,
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    что стоит учитывать — экскурсия не слишком подвижная, так как центр города маленький. Поэтому, если планируете экскурсию в холодное время года, лучше заранее подготовиться к долгим остановкам на улице. В целом впечатления отличные, рекомендую!

    Очень понравилась экскурсия! Было действительно интересно: гид увлекательно рассказывал и легко поддерживал любые темы, благодаря чему
  • И
    Игорь
    19 октября 2024
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Спасибо большое Тамаре за очень интересную экскурсию. Маршрут и информация полученная в ходе экскурсии очень помогли лучше понять и оценить произведения искусства выставленные в галерее. После окончания экскурсии захотелось остаться в галерее подольше.
  • I
    Igor
    18 октября 2024
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Благодарим нашего экскурсовода-искусствоведа, Тамару, за познавательный и увлекательный рассказ о коллекции галереи, истории и особенностях города и региона! Прекрасная возможность
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    за короткое время узнать об основных направлениях в искусстве, о динамике его развития в разные эпохи и ознакомиться с самыми яркими произведениями коллекции!

    Благодарим нашего экскурсовода-искусствоведа, Тамару, за познавательный и увлекательный рассказ о коллекции галереи, истории и особенностях города
  • Л
    Людмила
    29 июля 2024
    Шедевры Дрезденской картинной галереи
    Гид Тамара Кузнецова отличается высоким профессионализмом и блестящей подачей художественного материала. За 2 часа экскурсии она сумела не только провести
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    по шедеврам, но и показать логику развитиям искусства, и особую организацию Дрезденской галереи в соответствии с этой логикой. Кроме того, Тамара оказалась очень отзывчивым человеком, она дала немало ценных советов о том, куда сходить, что обязательно посмотреть, чтобы получить наиболее полное представление о Дрездене. Экскурсовод, с которым приятно общаться и не хочется расставаться. Огромное спасибо ей и всем организаторам данной экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Дрездену в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Дрездену в феврале 2025
Сейчас в Дрездене в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 200. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.13 из 5
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