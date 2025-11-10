Экскурсия по коллекции драгоценностей «Зелёный свод» в Дрездене предлагает уникальную возможность узнать о вкусах и амбициях герцогской династии, правившей регионом более 800 лет.Посетители смогут оценить гармоничность коллекции, услышать о её

судьбе в военные годы и увидеть уникальные экспонаты, такие как вишнёвая косточка с 185 портретами, зелёный бриллиант весом в 41 карат и многое другое. Это путешествие в историю Дрездена через представления людей 15-18 века о прекрасном

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения «Зелёного свода» - это месяцы, когда туристический поток снижен, и можно спокойно насладиться коллекцией. Осень и весна идеально подходят для неспешного изучения экспонатов, так как в это время меньше посетителей, и можно уделить больше внимания деталям.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.