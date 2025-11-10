Экскурсия по коллекции драгоценностей «Зелёный свод» в Дрездене предлагает уникальную возможность узнать о вкусах и амбициях герцогской династии, правившей регионом более 800 лет.
5 причин купить эту экскурсию
- 💎 Уникальные драгоценности
- 🏰 История саксонских герцогов
- 🎨 Искусство 15-18 века
- 🖼️ Уникальные экспонаты
- 📜 Исторические факты
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения «Зелёного свода» - это месяцы, когда туристический поток снижен, и можно спокойно насладиться коллекцией. Осень и весна идеально подходят для неспешного изучения экспонатов, так как в это время меньше посетителей, и можно уделить больше внимания деталям.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Дворец-резиденция саксонских герцогов
- Кунсткамера 16 века
Описание экскурсии
Дворец-резиденция саксонских герцогов
- Вы узнаете о его бывших хозяевах и обитателях.
- Кунсткамере 16 века, которая превратилась в государственный музей.
- Эвакуации экспонатов и разрушении здания в 1945 году.
- Современном состоянии коллекции.
Экскурсия в музее
- Вы увидите макрокосмос в микрокосмосе, огромное в малом, великое в миниатюре.
- Оцените гармоничность собрания, где каждый предмет, будь то 40-килограммовые часы или бриллиантовая пуговица, представлен не отдельно, а как часть цельной, тщательно продуманной концепции.
- Рассмотрите самые интересные, необычные и любопытные экспонаты:
— вишнёвую косточку, на которой вырезаны 185 портретов
— кофейный сервиз из чистого золота
— зелёный бриллиант весом в 41 карат
— фрегат из слоновой кости
— жемчужины неправильной формы, которые в руках мастеров превратились в изящные вещички
— и многое-многое другое.
- Поймёте, как, почему, зачем, по какому принципу создавался сегодняшний музей драгоценностей.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет — €16 за чел. старше 17 лет.
- Возможно увеличение количества участников с доплатой за лицензию на проведение экскурсии в музее — €25 (за всех).
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет.
- Обратите внимание: Возможностей присесть в музее будет мало.
- Экскурсию для вас проведёт один из нас: Жанна или Михаил.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания дворца-резиденции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил и Жанна — ваша команда гидов в Дрездене
Провели экскурсии для 1288 туристов
Мы супруги, Михаил и Жанна, оба родились в Ленинграде. Михаил закончил Театральную академию на Моховой, получив диплом художника-постановщика театра, а Жанна — ЛГУ им. Жданова по специальности журналистика. В ДрезденеЗадать вопрос
Входит в следующие категории Дрездена
