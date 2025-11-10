Мои заказы

Экскурсия по коллекции драгоценностей «Зелёный свод» в Дрездене

Погрузитесь в историю Дрездена, изучая коллекцию драгоценностей саксонских герцогов. Узнайте о судьбе уникальных экспонатов и их создателях
Экскурсия по коллекции драгоценностей «Зелёный свод» в Дрездене предлагает уникальную возможность узнать о вкусах и амбициях герцогской династии, правившей регионом более 800 лет.

Посетители смогут оценить гармоничность коллекции, услышать о её
судьбе в военные годы и увидеть уникальные экспонаты, такие как вишнёвая косточка с 185 портретами, зелёный бриллиант весом в 41 карат и многое другое. Это путешествие в историю Дрездена через представления людей 15-18 века о прекрасном

5 причин купить эту экскурсию

  • 💎 Уникальные драгоценности
  • 🏰 История саксонских герцогов
  • 🎨 Искусство 15-18 века
  • 🖼️ Уникальные экспонаты
  • 📜 Исторические факты

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения «Зелёного свода» - это месяцы, когда туристический поток снижен, и можно спокойно насладиться коллекцией. Осень и весна идеально подходят для неспешного изучения экспонатов, так как в это время меньше посетителей, и можно уделить больше внимания деталям.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Дворец-резиденция саксонских герцогов
  • Кунсткамера 16 века

Описание экскурсии

Дворец-резиденция саксонских герцогов

  • Вы узнаете о его бывших хозяевах и обитателях.
  • Кунсткамере 16 века, которая превратилась в государственный музей.
  • Эвакуации экспонатов и разрушении здания в 1945 году.
  • Современном состоянии коллекции.

Экскурсия в музее

  • Вы увидите макрокосмос в микрокосмосе, огромное в малом, великое в миниатюре.
  • Оцените гармоничность собрания, где каждый предмет, будь то 40-килограммовые часы или бриллиантовая пуговица, представлен не отдельно, а как часть цельной, тщательно продуманной концепции.
  • Рассмотрите самые интересные, необычные и любопытные экспонаты:
    — вишнёвую косточку, на которой вырезаны 185 портретов
    — кофейный сервиз из чистого золота
    — зелёный бриллиант весом в 41 карат
    — фрегат из слоновой кости
    — жемчужины неправильной формы, которые в руках мастеров превратились в изящные вещички
    — и многое-многое другое.
  • Поймёте, как, почему, зачем, по какому принципу создавался сегодняшний музей драгоценностей.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается входной билет — €16 за чел. старше 17 лет.
  • Возможно увеличение количества участников с доплатой за лицензию на проведение экскурсии в музее — €25 (за всех).
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет.
  • Обратите внимание: Возможностей присесть в музее будет мало.
  • Экскурсию для вас проведёт один из нас: Жанна или Михаил.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У здания дворца-резиденции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил и Жанна
Михаил и Жанна — ваша команда гидов в Дрездене
Провели экскурсии для 1288 туристов
Мы супруги, Михаил и Жанна, оба родились в Ленинграде. Михаил закончил Театральную академию на Моховой, получив диплом художника-постановщика театра, а Жанна — ЛГУ им. Жданова по специальности журналистика. В Дрездене
живём с 2001 года. Любим изобразительное искусство и театр, на исторических аналогиях строим свои авторские тексты. Ценим юмор, опытны, легки в общении. С радостью покажем-расскажем, а также посоветуем, поможем задать нужный вектор вашему путешествию по Дрездену и Саксонии.

Входит в следующие категории Дрездена

