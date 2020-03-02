8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по старинным кварталам

Наша прогулка начнется в излюбленном месте встречи жителей Франкфурта — на площади Хауптвахе. Вы подниметесь на смотровую площадку торгового центра и насладитесь панорамным видом на город, после чего отправитесь постигать Франкфурт изнутри. Я проведу вас путем коронованного Кайзера от собора св. Варфоломея до площади Ремер, расскажу о первых годах существования города и покажу его фотографии разных лет. А еще помогу найти домик тети великого писателя и раскрою, как связаны с Франкфуртом Гете и Гутенберг.

Франкфурт для своих

Перейдя Майн по мосту, вы окажетесь в спокойном и живописном районе Заксенхаузен. Полюбуетесь видами с Набережной музеев, отдохнете в саду виллы немецкого барона и отправитесь к противоположной стороне реки, удивляясь ее непохожести. Пара остановок на метро — и вы на Майнхеттене с могущественными европейскими банками и парками! Здесь я покажу прекрасный оперный театр, «зеленый пояс» и вид на Франкфурт с 200-метровой высоты. А также помогу понять, как городу удается сочетать несочетаемое, в чем его сила и самобытность.

Кому подойдет экскурсия

Энергичным и любознательным путешественникам. Я сделаю все, чтобы увлечь вас Франкфуртом, не перегружая обилием дат, исторических тонкостей и скучных деталей биографии бюргеров.