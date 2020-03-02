8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательные и тайные уголки города на дружеской обзорной экскурсии

Александра
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Александра – ваш гид
Вы не только увидите знаковые места центра Франкфурта, но и прогуляетесь по прекрасной набережной Майна, впечатлитесь панорамой города с высоты, заглянете на виллу к одному немецкому барону и даже попадете в кусочек настоящего оазиса.

Я помогу ощутить колорит Франкфурта и раскрыть его многогранный характер!
91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Встреча на станции Hauptwache
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Франкфурт: путешествие из прошлого в будущее
Франкфурт: путешествие из прошлого в будущее

Что вас ожидает

Прогулка по старинным кварталам
Наша прогулка начнется в излюбленном месте встречи жителей Франкфурта — на площади Хауптвахе. Вы подниметесь на смотровую площадку торгового центра и насладитесь панорамным видом на город, после чего отправитесь постигать Франкфурт изнутри. Я проведу вас путем коронованного Кайзера от собора св. Варфоломея до площади Ремер, расскажу о первых годах существования города и покажу его фотографии разных лет. А еще помогу найти домик тети великого писателя и раскрою, как связаны с Франкфуртом Гете и Гутенберг.

Франкфурт для своих
Перейдя Майн по мосту, вы окажетесь в спокойном и живописном районе Заксенхаузен. Полюбуетесь видами с Набережной музеев, отдохнете в саду виллы немецкого барона и отправитесь к противоположной стороне реки, удивляясь ее непохожести. Пара остановок на метро — и вы на Майнхеттене с могущественными европейскими банками и парками! Здесь я покажу прекрасный оперный театр, «зеленый пояс» и вид на Франкфурт с 200-метровой высоты. А также помогу понять, как городу удается сочетать несочетаемое, в чем его сила и самобытность.

Кому подойдет экскурсия

Энергичным и любознательным путешественникам. Я сделаю все, чтобы увлечь вас Франкфуртом, не перегружая обилием дат, исторических тонкостей и скучных деталей биографии бюргеров.

Организационные детали

  • Не забудьте зонтик и питьевую воду
  • Входные билеты на смотровую площадку не включены в стоимость: 7,5 евро
Франкфурт: путешествие из прошлого в будущее
Франкфурт: путешествие из прошлого в будущее
Франкфурт: путешествие из прошлого в будущее
Франкфурт: путешествие из прошлого в будущее
Франкфурт: путешествие из прошлого в будущее

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на станции Hauptwache.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Меня зовут Александра, я живу во Франкфурте 2 года и люблю его нежной любовью. По профессии — оперная певица и преподаватель. Обожаю длинные прогулки, захватывающие дух виды, местную еду и напитки. Гуляя со мной, вы почувствуете, что приехали в город к друзьям или родственникам. Я подхожу к экскурсиям эмоционально, с душой и желанием — вы не устанете, не начнете зевать как на уроках истории и запомните много интересной и полезной информации. В финале составите собственное аргументированное мнение о городе.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Спасибо большое за интересную экскурсию и полезные рекомендации! Мы остались в восторге! Мне кажется, лучшего маршрута по городу просто не придумать.
10 февраля 2020
Саша, спасибо огромное за полезную и познавательную экскурсию. Очень рады, что обратились именно к вам!
Обязательно буду рекомендовать друзьям.
28 января 2020
Хорошая экскурсия,рекомендую.
27 января 2020
Очень интересная и динамичная экскурсия, прошла на одном дыхании!
1 декабря 2019
Большое спасибо, Александре. За 2 часа посмотрели основные достопримечательности, узнали много легенд.
18 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия и наш гид Александра, она рассказала нам очень много интересного и показала много интересных мест.
7 ноября 2019
Содержательная и познавательная экскурсия. Александра прекрасный экскурсовод.
20 октября 2019
Спасибо Александре за отличную экскурсию и персональный подход! Незабываемая пешая прогулка по исторической части города с множеством интересных фактов из истории позволила получить новые впечатления о Франкфурте. Из исторической части города мы перешли в современный квартал где познакомились с небоскребами и финансовым центром Германии. И вдогонку получили список мест рекомендуемым к посещению.

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За пару часов у вас сложится объемное впечатление о финансовой столице Европы - вы прогуляетесь по историческому центру, узнаете о знаменитой франкфуртской бирже и познакомитесь с древнеримской страницей истории города. Я покажу вам также волшебный уголок Франкфурта, уцелевший во время войны, а также с радостью посоветую Kneipe с традиционной едой и напитками.
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Узнать, как и благодаря кому сложилась судьба одного из интереснейших городов Германии
Это место, где творилась немецкая история, печатались первые книги, рождались философские теории и появилась европейская валютная биржа. Франкфурт чрезвычайно многогранен — ухватить все его амплуа сразу нелегко, особенно если вы здесь впервые. Я проведу вас маршрутом, который даст полное представление о городе: почему Франкфурт считают финансовой столицей Европы, имперским, музыкальным и поэтичным городом.

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