Hamburgtours проводит ещё 5 экскурсий

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Шоппинг тур в Designer Outlet Neumunster в Гамбурге

Hamburgtours
Hamburgtours – Гид из Гамбурга
Посетите один из самых популярных аутлетов, который находится недалеко от Гамбурга.

В Neumunster вы сможете купить вещи мировых брендов со скидками от 30 до 80%.

А благодаря нашим специалистам, подберете необходимые вам вещи, сэкономив деньги и уйму времени.
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Шоппинг тур в Designer Outlet Neumunster в Гамбурге
Шоппинг тур в Designer Outlet Neumunster в Гамбурге
Представляем вниманию поклонников шоппинга дизайнерский аутлет Неумюнстер, который находится недалеко от Гамбурга. В этом большом торговом центре площадью 20 000 квадратных метров, Вы найдете более 125 бутиков самых известных мировых брендов: Escada, Marc O`Polo, Lacoste, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Gucci и многие другие.
В гамбургском Designer Outlet Neumunster можно приобрести женскую, мужскую и детскую одежду, спортивные товары, аксессуары, а также брендованные товары для дома. Большой ассортимент и разнообразие роскошных брендованных товаров поражает воображение даже самых искушенных модников и модниц.
Еще одним приятным достоинством аутлета Неумюнстер является ценовой диапазон: цены здесь ниже рыночных на 30-80 %!
Hamburgtours предлагает широкий спектр услуг, которые помогут сделать Ваш шоппинг в Дизанераутлет Неумюнстер в Гамбурге увлекательным, приятным и целенаправленным. У нас есть для этого всё: знания 🎓, опыт, специалисты! Согласно Вашим запросам подберем магазины подходящей ценовой категории, составим оптимальный план-маршрут, предоставим услуги устного перевода, транспорт для перемещения по городу и за его пределами, поможем в оформлении документов для Tax Free (для возврата 19% стоимости покупок). И ещё одна отличная услуга – консультация стилиста. Профессионалы от компании Hamburgtours сделают Ваш шоппинг приятным, быстрым и продуктивным! И каждая покупка будет только «в яблочко»!
Что входит
  • Сопровождение по аутлету — 3 часа
Что не входит
  • Каждый дополнительный час сопровождения — 45 евро
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Шоппинг тур в Designer Outlet Neumunster в Гамбурге
Шоппинг тур в Designer Outlet Neumunster в Гамбурге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Hamburgtours
Hamburgtours
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