Hamburgtours проводит ещё 5 экскурсий

Представляем вниманию поклонников шоппинга дизайнерский аутлет Неумюнстер, который находится недалеко от Гамбурга. В этом большом торговом центре площадью 20 000 квадратных метров, Вы найдете более 125 бутиков самых известных мировых брендов: Escada, Marc O`Polo, Lacoste, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Gucci и многие другие.

В гамбургском Designer Outlet Neumunster можно приобрести женскую, мужскую и детскую одежду, спортивные товары, аксессуары, а также брендованные товары для дома. Большой ассортимент и разнообразие роскошных брендованных товаров поражает воображение даже самых искушенных модников и модниц.

Еще одним приятным достоинством аутлета Неумюнстер является ценовой диапазон: цены здесь ниже рыночных на 30-80 %!

Hamburgtours предлагает широкий спектр услуг, которые помогут сделать Ваш шоппинг в Дизанераутлет Неумюнстер в Гамбурге увлекательным, приятным и целенаправленным. У нас есть для этого всё: знания 🎓, опыт, специалисты! Согласно Вашим запросам подберем магазины подходящей ценовой категории, составим оптимальный план-маршрут, предоставим услуги устного перевода, транспорт для перемещения по городу и за его пределами, поможем в оформлении документов для Tax Free (для возврата 19% стоимости покупок). И ещё одна отличная услуга – консультация стилиста. Профессионалы от компании Hamburgtours сделают Ваш шоппинг приятным, быстрым и продуктивным! И каждая покупка будет только «в яблочко»!