В Гамбурге реализуется крупнейший градостроительный проект Европы - Хафенсити.
Эта индивидуальная экскурсия с архитектором предлагает вам познакомиться с жильём будущего и знаменитым зданием Эльбской филармонии.
Вы увидите уникальные "водные дворы" на Магеллановых
Эта индивидуальная экскурсия с архитектором предлагает вам познакомиться с жильём будущего и знаменитым зданием Эльбской филармонии.
Вы увидите уникальные "водные дворы" на Магеллановых
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная архитектура Хафенсити
- 🎵 Эльбская филармония
- 🏞️ Магеллановы террасы
- 🎓 Университет Хафенсити
- 🔭 Обзорная площадка 360°
Что можно увидеть
- Эльбская филармония
- Магеллановы террасы
- Университет Хафенсити
- Обзорная площадка 360°
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Эльбская филармония. Рассматривая одно из самых необычных зданий Гамбурга, мы поговорим о так называемой «звёздной архитектуре» в городском контексте.
Магеллановы террасы. Микрорайон, названный в честь легендарного португальского мореплавателя. Я покажу вам его символ — уникальные «водные дворы» в жильё будущего.
Университет Хафенсити. Вы увидите современный образовательный центр по архитектуре и развитию мегаполиса. Раскроете, что и как в нём изучают.
Обзорная площадка 360°. Мы оценим с высоты «гавань жирафов» и обсудим амбициозные идеи северных немцев.
По желанию в середине прогулки мы можем сделать перерыв на кофе и необычный десерт в уютном местном заведении.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- Протяжённость маршрута — около 2 км, ландшафт плоский
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эльбской филармонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Гамбурге
Здравствуйте! Меня зовут Женя, я архитектор и любитель городской среды. Живу и работаю в Гамбурге уже более 6 лет. Получила образование в Европе, преподавала градостроительство в Азии и занимаюсь архитектурной практикой в Евразии. Верю, что мы можем многому научиться, наблюдая за городами и собой в них.Задать вопрос
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