Современный Гамбург с архитектором

Погрузитесь в мир современной архитектуры Гамбурга! Узнайте о Хафенсити, Эльбской филармонии и других уникальных объектах с профессиональным архитектором
В Гамбурге реализуется крупнейший градостроительный проект Европы - Хафенсити.

Эта индивидуальная экскурсия с архитектором предлагает вам познакомиться с жильём будущего и знаменитым зданием Эльбской филармонии.

Вы увидите уникальные "водные дворы" на Магеллановых
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террасах и оцените "гавань жирафов" с обзорной площадки 360°. Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет. Протяжённость маршрута - около 2 км, ландшафт плоский. Еда и напитки оплачиваются дополнительно. В середине прогулки возможен перерыв на кофе и необычный десерт в уютном местном заведении

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Уникальная архитектура Хафенсити
  2. 🎵 Эльбская филармония
  3. 🏞️ Магеллановы террасы
  4. 🎓 Университет Хафенсити
  5. 🔭 Обзорная площадка 360°

Что можно увидеть

  • Эльбская филармония
  • Магеллановы террасы
  • Университет Хафенсити
  • Обзорная площадка 360°
Современный Гамбург с архитектором
Современный Гамбург с архитектором
Современный Гамбург с архитектором
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эльбская филармония. Рассматривая одно из самых необычных зданий Гамбурга, мы поговорим о так называемой «звёздной архитектуре» в городском контексте.

Магеллановы террасы. Микрорайон, названный в честь легендарного португальского мореплавателя. Я покажу вам его символ — уникальные «водные дворы» в жильё будущего.

Университет Хафенсити. Вы увидите современный образовательный центр по архитектуре и развитию мегаполиса. Раскроете, что и как в нём изучают.

Обзорная площадка 360°. Мы оценим с высоты «гавань жирафов» и обсудим амбициозные идеи северных немцев.

По желанию в середине прогулки мы можем сделать перерыв на кофе и необычный десерт в уютном местном заведении.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • Протяжённость маршрута — около 2 км, ландшафт плоский
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Эльбской филармонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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