В Гамбурге реализуется крупнейший градостроительный проект Европы - Хафенсити.Эта индивидуальная экскурсия с архитектором предлагает вам познакомиться с жильём будущего и знаменитым зданием Эльбской филармонии.Вы увидите уникальные "водные дворы" на Магеллановых

террасах и оцените "гавань жирафов" с обзорной площадки 360°. Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет. Протяжённость маршрута - около 2 км, ландшафт плоский. Еда и напитки оплачиваются дополнительно. В середине прогулки возможен перерыв на кофе и необычный десерт в уютном местном заведении

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

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Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эльбская филармония. Рассматривая одно из самых необычных зданий Гамбурга, мы поговорим о так называемой «звёздной архитектуре» в городском контексте.

Магеллановы террасы. Микрорайон, названный в честь легендарного португальского мореплавателя. Я покажу вам его символ — уникальные «водные дворы» в жильё будущего.

Университет Хафенсити. Вы увидите современный образовательный центр по архитектуре и развитию мегаполиса. Раскроете, что и как в нём изучают.

Обзорная площадка 360°. Мы оценим с высоты «гавань жирафов» и обсудим амбициозные идеи северных немцев.

По желанию в середине прогулки мы можем сделать перерыв на кофе и необычный десерт в уютном местном заведении.

Организационные детали