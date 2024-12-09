Участники экскурсии смогут увидеть уникальные здания Гамбурга, такие как Чилихаус и Шпринкенхоф, погулять по историческому району Шпайхерштадт и познакомиться с современным кварталом Хафенсити. Экскурсия предлагает взглянуть на архитектурные достижения разных эпох и узнать об инновационных методах городского планирования. Это отличная возможность для всех, кто интересуется архитектурой и историей

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Чилихаус. Это культовый образец экспрессионистской архитектуры начала 20 века. Он впечатлит вас уникальной формой, напоминающей корабль, сложной кирпичной кладкой, острыми углами и плавными изгибами. Я расскажу о новаторском использовании клинкера — любимом материале Северной Германии.

Шпринкенхоф. Ещё одно интересное здание с потрясающими кирпичными узорами и сложными фасадами. В его дизайне прекрасно сочетаются традиции и современная эстетика.

Шпайхерштадт. Мы посетим самый большой в мире район складов, построенный полностью на деревянном свайном фундаменте. Вы пройдёте по лабиринтам из красного кирпича, каналов и мостов, погружаясь в торговую историю Гамбурга.

Квартал Хафенсити. Здесь прямо сейчас реализуется крупнейший градостроительный проект Европы, объединяющий исторические элементы и современный дизайн. Вы познакомитесь с его инновационной архитектурой, экологическими инициативами и оживлёнными общественными пространствами.

Эльбская филармония. Это настоящее чудо современной архитектуры! Вы полюбуетесь сочетанием исторических кирпичных фасадов с футуристической стеклянной структурой. А также получите эксклюзивную информацию о сложностях проектирования и строительства этого удивительного здания.

Организационные детали