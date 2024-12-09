Архитектурная прогулка по Гамбургу

Откройте для себя архитектурные шедевры Гамбурга, включая Чилихаус и Шпринкенхоф. Прогуляйтесь по историческим и современным районам города
Участники экскурсии смогут увидеть уникальные здания Гамбурга, такие как Чилихаус и Шпринкенхоф, погулять по историческому району Шпайхерштадт и познакомиться с современным кварталом Хафенсити.

Экскурсия предлагает взглянуть на архитектурные достижения разных эпох и узнать об инновационных методах городского планирования. Это отличная возможность для всех, кто интересуется архитектурой и историей
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные архитектурные объекты
  • 📜 Исторические и современные районы
  • 🌍 Включение в список ЮНЕСКО
  • 🏗️ Инновационные методы планирования
  • 🎶 Эльбская филармония
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Архитектурная прогулка по Гамбургу
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Чилихаус
  • Шпринкенхоф
  • Шпайхерштадт
  • Хафенсити
  • Эльбская филармония

Описание экскурсии

Чилихаус. Это культовый образец экспрессионистской архитектуры начала 20 века. Он впечатлит вас уникальной формой, напоминающей корабль, сложной кирпичной кладкой, острыми углами и плавными изгибами. Я расскажу о новаторском использовании клинкера — любимом материале Северной Германии.

Шпринкенхоф. Ещё одно интересное здание с потрясающими кирпичными узорами и сложными фасадами. В его дизайне прекрасно сочетаются традиции и современная эстетика.

Шпайхерштадт. Мы посетим самый большой в мире район складов, построенный полностью на деревянном свайном фундаменте. Вы пройдёте по лабиринтам из красного кирпича, каналов и мостов, погружаясь в торговую историю Гамбурга.

Квартал Хафенсити. Здесь прямо сейчас реализуется крупнейший градостроительный проект Европы, объединяющий исторические элементы и современный дизайн. Вы познакомитесь с его инновационной архитектурой, экологическими инициативами и оживлёнными общественными пространствами.

Эльбская филармония. Это настоящее чудо современной архитектуры! Вы полюбуетесь сочетанием исторических кирпичных фасадов с футуристической стеклянной структурой. А также получите эксклюзивную информацию о сложностях проектирования и строительства этого удивительного здания.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • По запросу я могу провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро U-1 Meßberg
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Irina
9 дек 2024
Прекрасная экскурсия!
Женя очень интересный собеседник, великолепный экскурсовод, тонкий знаток архитектуры с широким кругозором и обширными познаниями.
Гамбург, показанный нам Женей, нас еще больше очаровал своей неповторимостью и тем, что в нем встречаются такие замечательные люди, как Женя!
Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!

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